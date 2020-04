Verwaist liegt der Sportplatz am Sonderner Kopf oberhalb des Biggesees. Dank der Corona-Krise rollt hier kein Ball. Die Spiele der SG Rhode/Biggetal finden nicht statt. Auch Trainingseinheiten sind nicht möglich. Dass da bei den Aktiven Langeweile aufkommt, verwundert nicht. So geht es auch Lukas Feldmann und Dennis Struck. Die beiden Kicker haben sich überlegt, wie sie die Zwangspause nutzen können, um zumindest einen kleinen Wettbewerb zu haben. Heraus kam die Idee der Virtual Kreisliga.

Die Bundesliga hat es vorgemacht. Seit einer Woche läuft dort die Home Challenge. Dort treten die Teams der ersten und zweiten Bundesliga virtuell gegeneinander an. Mit der Fußballsimulation Fifa 20 vertreiben sich auch die Profis die Zeit, bis sie wieder richtig kicken dürfen. Jeweils ein Spieler einer Mannschaft trifft mit seinem Team dabei auf eine andere Truppe. Die Spiele werden dabei live im Internet gestreamt, um möglichst viele Zuschauer anzulocken.

Diese Idee müsste sich doch auch auf die Kreisliga übertragen lassen, dachten sich Lukas Feldmann und Dennis Struck, beide Mitglieder im Beirat der Sportfreunde und Kicker im heimischen Fußball. Dennis Struck spielt für die erste Mannschaft der SG Rhode/Biggetal, Feldmann aktuell noch für den Bezirksligisten FC Altenhof, ab Sommer läuft der Sonderner jedoch wieder für seinen Heimatverein auf.

Drei weitere Vereine angefragt

Gemeinsam starteten sie im sozialen Netzwerk Instagram einen Aufruf und suchten nach Gegnern, um die virtuelle Kreisliga zu starten. „Wir haben ja gerade alle viel Zeit und ohne Fußball fehlt uns schon was. Wir dachten uns, dass es doch andere Möglichkeiten geben muss, um gegeneinander zu spielen. Da kam uns die Idee, ein Turnier über die Playstation bei Fifa auszutragen“, erklärt Dennis Struck. Der FSV Gerlingen sagte schnell zu, am Samstag der erste Gegner zu sein.

Außerdem fragten die Biggetaler noch beim VfR Rüblinghausen, Grün-Weiß Elben und dem SV Rothemühle an. „Wir haben erstmal bei Vereinen nachgefragt, in denen wir Leute kennen, ob sie da Lust drauf hätten“, sagt Struck. Aber auch alle anderen Vereine aus dem Kreis Olpe sind bei den Biggetalern willkommen. „Wenn sich genügend Vereine melden, dann würden wir ein Turnier erstellen, ansonsten bliebe es bei den Einzelspielen“, betont Struck.

Challenge-Idee mit Nominierungen

Dann würde es in der Virtual Kreisliga in Form einer Challenge weitergehen, die derzeit in den sozialen Netzwerken äußerst beliebt sind. Der Sieger eines Spiels würde dann weitere Vereine nominieren, die sich dem virtuellen Duell stellen würden.

Gespielt werden soll in Zweierteams, was an der Konsole auch möglich ist, wenn beide Mannschaftskameraden nicht an einem Ort sitzen. „Grundvoraussetzung ist nur eine PS4, damit es funktioniert“, sagt der Spieler der SG Rhode/Biggetal. Die Mannschaften können im Spiel nachgebaut werden, selbst die Vereinsembleme können hochgeladen werden. „Das ist etwas aufwendig, aber es lohnt sich“, ist Struck sicher.

Gestreamt bei Twitch

Sport im Kreis Olpe Interessierte Vereine können sich melden Wer an der virtuellen Kreisliga teilnehmen möchte mit seinem Verein, kann sich in den sozialen Netzwerken Instagram und Facebook an die Sportfreunde Biggetal wenden. Die Adressen lauten:

facebook.com/biggetal

Instagram.com/sfbiggetal

Ohne Zuschauer müssen die Spiele - wie im echten Leben - auch nicht auskommen. Über die Plattform Twitch können die Partien der Virtual Kreisliga live gestreamt werden. „Es reicht dabei aus, wenn einer der beiden teilnehmenden Mannschaften einen Account hat. Den entsprechenden Link würden wir dann frühzeitig auf unseren Seiten in den sozialen Netzwerken teilen. Zuschauen kann jeder, auch wenn er nicht bei Twitch angemeldet ist“, weiß Struck.

Eventuell müssen die Zuschauer auch nicht auf einen professionellen Kommentar verzichten. Die Biggetaler Initiatoren haben beim Olper Marcel Baier angefragt, ob er Lust hätte, die Spiele zu kommentieren. Der ehemalige Spieler der SpVg Olpe und von Grün-Weiß Elben kommentiert für das Portal Sporttotal.tv hin und wieder Spiele aus der Regionalliga. „Wir haben ihn mal angeschrieben, das wäre natürlich super, wenn das technisch klappen würde“, hofft Struck.

Pioniere aus Iseringhausen

Pioniere im Bereich Streaming von Kreisligaspielen sind die Biggetaler übrigens nicht, wie Struck verrät. „Wir haben bei Twitch gesehen, dass das schon einmal jemand ein Spiel zwischen Iseringhausen und Hillmicke durchgeführt hat.

Teilnehmen an der Virtual Kreisliga können alle Vereine aus dem Kreis Olpe. „Wir sind da natürlich offen, wenn sich noch mehr Mannschaften melden. Wir sind froh, wenn wir da einen Anstoß geben können. Vielleicht finden sich ja noch mehr Mannschaften, die das organisieren wollen“, hofft Struck auf weitere Mitstreiter.