Vikar Jonas Klur will 2020 mit Höxter Meister werden

Wenn man als Sportreporter einen Termin in der Dunkelheit hat, dann ist es zu 99,99 Prozent ein Termin am Abend. Meistens ist ein Fußballspiel unter Flutlicht. Doch am Montag war es mal anders. Es war zwar auch dunkel, aber ganz früher Morgen. Und der Ort des Geschehens war diesmal kein Fußballplatz, sondern die schmucke und prall gefüllte Wallfahrtskapelle in Dörnschlade.

Denn dort zelebrierte Jonas Klur, ehemaliger Westfalen- und Landesligaspieler der SpVg Olpe, um sieben Uhr morgens zusammen mit Christian Albert, seit August 2018 Vikar an St. Severinus zu Wenden, eine Roratemesse. Zur Erklärung; Als Roratemessen werden Eucharistiefeiern bezeichnet, die im Advent frühmorgens vor Sonnenaufgang, örtlich auch am Abend bei Kerzenschein gefeiert werden.

Der gebürtige Altenhofer Jonas Klur ist seit August 2017 Vikar in Höxter und darüber hinaus Fußballspieler beim A-Kreisligisten SV Höxter. Und das mit großem Erfolg: Anfang Dezember wurde seine Mannschaft mit drei Punkten Vorsprung vor dem TuS Bad Driburg „Weihnachtsmeister“ der Kreisliga A Höxter. Der SV Höxter hat also gute Karten, im Sommer 2020 in die Bezirksliga aufzusteigen. Ein Erfolgsgarant der Mannschaft ist Jonas Klur,

Am dritten Advents-Sonntag bis zum frühen Montagmorgen weilte Jonas Klur in der Heimat. Direkt nach der Roratemesse in Dörnschlade und einem Frühstück ging es für ihn zurück nach Höxter, wo Jonas Klur eine arbeitsreiche letzte Woche vor Weihnachten erwartete.

Zwischen Messe und Frühstück fand Jonas Klur spontan noch etwas Zeit für ein kurzes Gespräch mit unserer Zeitung. Jonas Klur freute sich über die kurze Rückkehr in seine Heimat. „Es könnte gerne ein bisschen länger sein“, lachte Jonas Klur. Aber es gibt bald einen „Nachschlag“. Denn, so Jonas Klur: „Am zweiten Weihnachtstag bin ich wieder hier, um Bekannte und Freunde zu besuchen.“

Zweiter Weihnachtstag in der Heimat

Selbstverständlich war für Jonas Klur der kurze Heimatbesuch auch mit „Arbeit“ verbunden. „Am Sonntag war eine Taufe in Drolshagen. Dann hatte ich noch eine Ehe-Vorbereitungsgespräch und gerade eben die Roratemesse“, berichtete Jonas Klur.

In der vergangenen Woche war der Terminkalender von Jonas Klur dann prall gefüllt. Jonas Klur: „In der Weihnachtszeit gibt es naturgemäß viele Messen. Dann bereite ich die Sternsinger vor. Außerdem haben wir noch eine Messdienerleitung und bin ich ja auch noch Religionslehrer an einer Schule.“

In Sachen Fußball ist jetzt erstmal bis Mitte März Winterpause im Kreis Höxter. Die lange Pause hat ihren Grund. „Bei uns gibt es sehr viele Naturrasenplätze, auf denen man im Winter nicht spielen kann“, erzählte Jonas Klur.

Jonas Klur ist vom bisherigen Saisonverlauf begeistert: „Wir haben wirklich eine tolle Hinrunde gespielt. Auch die Rückrunde der letzten Saison war schon klasse. Leider haben wir da den Aufstieg verpasst. Die zweite Mannschaft der SpVg Brakel war einfach zu stark. Am Ende wurden wir Vierter. Aber in dieser Saison sind wir gut dabei. Wir haben einen guten und ausgeglichenen Kader. Wenn mal einer ausfällt, dann kann er gut ersetzt werden. Wir sind sehr stabil. Früher hatten wir auch mal Spiele dabei, wo wir ganz unterirdisch gespielt haben. Diese blamablen Ausreißer haben wir nun nicht mehr.“

Vor allem in der Offensive ist „Weihnachtsmeister“ SV Höxter bärenstark. Die Mannschaft von Trainer Trainer Uwe Beck hat nach 18 Spielen schon 96 Tore erzielt. Zwei davon steuerte Vikar Jonas Klur bei. Dabei ist Jonas Klur, wie schon zu Olper Zeiten, eher für die Defensive zuständig. Und das i Moment mehr, als ihm eigentlich lieb ist. Denn, so berichtete Jonas Klur: „Ich spiele jetzt öfter Innenverteidiger. Das ist aus der Not geboren. Das habe ich zwar nicht so gerne, aber der Trainer entscheidet eben. Lieber spiele ich im defensiven Mittelfeld. Ich bin da auch besser.“

Jetzt mehr Einsatzzeiten möglich

Was sich für ihn persönlich in Sachen Fußball im Jahr 2019 besser geworden sei, sei das „Problem“ mit den Einsatzzeiten. Jonas Klur: „In der letzten Saison habe ich aus Termingründen mehrfach gefehlt. In dieser Saison konnte ich mir das das alles zeitlich besser einteilen. Deshalb war ich in 18 Spielen 14 Mal dabei.“

Neben seinem Engagement beim SV Höxter interessiert Jonas Klur natürlich auch die Entwicklung der Fußball-Szene im Kreis Olpe, vor allem die seines Ex-Vereins SpVg Olpe.

Jonas Klur: „Natürlich verfolge ich, was bei der SpVg Olpe geschieht. Ich habe immer gute Kontakte, zum Beispiel zu Björn Schneider, Thomas Rath und unserem Aufstiegstrainer Rolf Middeke. Am Sonntag habe ich vor dem Olper Spiel in Brilon noch kurz mit Björn Schneider telefoniert. Ich freue mich sehr, dass sich die die Spielvereinigung mit dem 2:1-Sieg in Brilon ein wenig Luft im Abstiegskampf geschaffen hat.“

Testspiel SpVg Olpe gegen SV Höxter?

Das „Mitfiebern“ beruht auf Gegenseitigkeit. Seine Ex-Mitspieler drücken Jonas Klur im Aufstiegskampf fest die Daumen. Zum Beispiel Björn Schneider, heute Sportlicher Leiter und Vorstandsmitglied der SpVg Olpe: „Jonas und ich sind immer noch in regem Austausch. Natürlich verfolge ich seine fußballerische Karriere in Höxter und gratuliere recht herzlich zur Wintermeisterschaft. Verwundert bin ich allerdings darüber, dass er in der Torjägerliste auftaucht. Normal hat er immer die Leute umgehauen. Vielleicht sollten wir mal ein Testspiel gegen den SV Höxter anvisieren.“

Und auch Olpes aktueller Kapitän Thomas Rath, der mit Jonas Klur und Björn Schneider 2008 in die Westfalenliga aufstieg, fiebert mit Ex-Mannschaftskameraden mit: „Sicherlich verfolge ich auch die Liga von Jonas. Es würde mich natürlich für ihn freuen, wenn Höxter am Ende der Saison ganz oben in der Tabelle steht. Jonas zeichnete eine sehr gute Spielübersicht, enorme Lauf- und Zweikampfstärke aus. Ein war immer ein Spieler mit Willenskraft, der kein Spiel aufgegeben hat.“

Zur Person: Jonas Klur

Geboren: 1987 in Siegen.

2007 Abitur St.-Franziskus-Gymnasium Olpe. Danach Germanistik und Theologiestudium (Lehramt) in Marburg. 2009 - 11 Theologie-Studium in Paderborn, 2011 - 14 an der Universität Gregoriana in Rom. 25. April 2015 Diakonweihe in Hüsten; Diakon in Unna. Dann Fortsetzung des Studiums an der Alfonsiana in Rom.

1 0. Oktober 2016 Priesterweihe in Rom. Seit August 2017 Vikar in Höxter.

F ußball: Bis C-Jugend FC Altenhof, B-Jugend SF Siegen, bis 2008 SpVg Olpe. Seit Anfang 2018: SV Höxter.

Größter Erfolg: Landesliga-Meister und Westfalenliga-Aufstieg mit der SpVg Olpe 2008.