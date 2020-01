Olpe. Thomas Krawitz spielt mit seinem Filius Joshua Krawitz in einem Team, Ingo Schmeer geht mit seinem Sohn Janis Fenzlaff auf Torejagd.

Vater und Sohn spielen beim TV Olpe, und das gleich doppelt

Vater und Sohn gemeinsam in einer Sportmannschaft: Das allein ist schon eine Seltenheit. Bei den Handballern des TV Olpe tritt dieses Phänomen gleich doppelt auf. Alle vier spielen für den TV Olpe III in der Kreisliga B Nord.

Auch wenn diese Konstellation keine Alltäglichkeit ist - verwunderlich ist sie bei diesen Genen nicht. Sowohl Thomas Krawitz als auch Ingo Schmeer sind langjährige Handball-Größen in Olpe.

Ganz offensichtlich prägt das dann doch. „Ich war im Alter von zwei Wochen schon mit in der Handball-Halle,“ lacht Joshua Krawitz. Das war die Zeit, in der sein Vater für den TuS Ferndorf spielte. Allzu viel dürfte der Klitzekleine nicht mitbekommen haben vom Geschehen auf der Stählerwiese in Kreuztal und vom ganzen Drumherum. Aber Handball-Luft hat er auf jeden Fall mal eingeatmet. Eines aber gilt für beide Jungs: Der Vater war Vorbild. Janis Fenzlaff wirft ein: „Jetzt nicht mehr.“

Aber in ihren jungen Jahren haben sowohl Joshua als auch Janis respektvoll angeschaut, was ihre Väter auf der Platte leisteten. Und wenn die „Alten“ sich in der Halbzeitkabine erholten, warfen die Jungs mit gleichem Ehrgeiz die Bälle aufs Tor, bis sie der Schiedsrichter zurück auf die Tribüne trieb.

Was beide Väter verbindet: Stolz

Beide Väter verbindet eines, wenn sie gemeinsam mit ihren Söhnen auflaufen: Stolz. „Und das Gefühl: Mensch, wo ist bloß die Zeit geblieben,“ denkt sich Thomas Krawitz.

Für Ingo Schmeer und Janis Fenzlaff war es nicht ungewohnt, sich im Spiel die Bälle zuzuwerfen. Das taten sie schon im Training unter der Woche zur Genüge.

Anders liegt der Fall bei Thomas Krawitz: „Für mich war’s neu,“ lachte der 42-Jährige, „ich trainiere ja nicht mehr.“ Dafür hat Ingo Schmeer beide Rollen kennen gelernt. Heute spielt er mit seinem Sohn zusammen, und als er jung war, mit seinem Vater, dem im November zu früh verstorbenen Jürgen Schmeer. „1990 oder 1991 war das,“ erinnerte sich Ingo Schmeer, „übrigens ebenfalls in der dritten Mannschaft.“

Die Annahme, Vater und Sohn würden im Spiel besser harmonieren als mit den anderen Spielern, ist falsch. Zumal Ballwechsel zwischen Thomas und Joshua Krawitz eher selten sind. „Wir spielen weit auseinander. Linksaußen und Rechtsaußen,“ erklärt Thomas Krawitz. Dass er seinen Sohn im Spiel jemals zusammengestaucht habe, sei noch nicht vorgekommen, fügte er hinzu. „Nein, habe ich noch nicht.“ Joshua blickte zu ihm herüber und konterte selbstbewusst: „Ich gebe auch keinen Anlass dazu.“

Debüt am 17. Geburtstag

Für Joshua Krawitz war die Premiere übrigens ein waschechtes Geburtstagsgeschenk. Am Tag seines ersten Spiels gemeinsam mit Daddy, am 16. November 2019, wurde er 17 Jahre und durfte somit das Doppelspielrecht nutzen: Jugend und Senior.

Wobei dieses Thema kompliziert ist. Beide Handballsöhne spielen auch deshalb schon mit Siebzehn im Seniorenbereich, weil der TV Olpe aktuell keine A-Jugend hat. Janis Fenzlaff erklärt die „Odyssee“: „In unserer eigentlichen ersten B-Jugend Saison vor zwei Jahren sind wir direkt in die A-Jugend hoch, weil unser Jahrgang nicht gut genug besetzt war. Das zweite B-Jugend-Jahr wurde dann 2018/19 mit einer Spielgemeinschaft von TV Olpe und TuS Drolshagen bestritten.“

Er persönlich fand diesen Werdegang gar nicht mal schlecht: „Bei den Herren kann man schon mehr Erfahrung sammeln,“ weiß Janis Fenzlaff. Sein Vater sieht es genau so: „Der jungen Truppe kann man einiges beibringen.“

Ingo Schmeer und Thomas Krawitz sind im Ü40-Alter die Führungsspieler in der Truppe. Ihre Erfahrung ist riesig. Eines Trainers bedarf es nicht in der Olper Dritten. Schmeer senior: „Haben wir nicht. Wir organisieren uns selbst und trainieren bei der Zweiten mit.“

Sowohl Ingo Schmeer, als auch Thomas Krawitz - nach seinem Umzug von Münster nach Olpe - begannen in der E-Jugendmannschaft des TV Olpe. Beide hatten Josef Kruse als ersten Trainer und - natürlich - Rudi Vossas als handballerischen Vater.

Schul-Abschluss 2021 ist nächstes Ziel

Wie groß sind die sportlichen Ambitionen der beiden Handballersöhne? Während Joshua Krawitz sich schon vorstellen kann, seinen Sport einmal auf höherem Level auszuleben und die Atmosphäre zu spüren, tendiert Janis Fenzlaff eher dahin, in Olpe zu bleiben - zumal er bereits Erfahrungen in der Fremde gesammelt hat. In der Jugend-Oberliga in Bergneustadt. „Das waren ziemlich weite Fahrten. Bis nach Aachen teilweise.“

Aber zunächst gilt es für beide, die Schule erfolgreich hinter sich zu bringen. Janis Fenzlaff steht vor seinem Abschluss an der Gesamtschule in Wenden, Krawitz junior ist 2021 mit dem Abitur an der Reihe. Dann ist alles offen. „Handball als Beruf,“ antwortete Joshua Krawitz auf die Frage nach dem Danach, „klar, das wäre super.“