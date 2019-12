Olpe. Das 81:55 (48:27) des TVO Biggesee in der Basketball-Oberliga gegen die Witten Baskets war sicher kein Highlight.

TVO Biggesee: Daniel Baethcke ist stolz auf seine Mannschaft

So brachte es Flügel Brett Wittchow vom TVO Biggesee nach dem Spiel kurz und knackig auf den Punkt: „It’s a win.“

Und Aufbauspieler Shawn Scott fand medizinische Hilfe in Hellersen. Dr. Christian Ohm, ehemaliger Handballer des TV Olpe, stellte die Verbindung in die Klinik kurzfristig her. „Seinen Einsatz haben wir vor allem ihm zu verdanken. Die haben sich um Shawn gekümmert und haben ihn dort ‚gameready‘ hinbekommen“, schilderte TVO-Trainer Daniel Baethcke die schnelle Hilfe. Der Rekonvaleszent dankte es mit 23 Punkten.

Baethcke nannte aber auch weitere Gründe, die an diesem Tag für wenig Glanz sorgten: „Wittchow und Gerzen plagte die Grippe, Scott spielte trotz der ‚Wunderheilung‘ mit angezogener Handbremse, Bilal Atli hatte Knieprobleme und Waldemar Gomer ärgerte die leiste.“ Patrick Hartmann saß erst gar nicht auf der Bank. Dass Marcel Weiß schon seit Wochen ausfällt und noch ausfallen wird, betont Baethcke nicht extra. Ebenso wenig wie Maik Koch, der schon seit Monaten an diffusen Rückenproblemen laboriert: „Mir können die Ärzte auch nicht klar sagen, was vorliegt.“

Der TVO Biggesee konnte zuletzt nur ein Mal in der Woche trainieren. Das auch das nur mit halber Besetzung. So ist es nicht verwunderlich, dass es den Coach „unglaublich stolz macht, dass diese Truppe das Spiel trotz aller Blessuren jederzeit unter Kontrolle hatte“. Dem schnellen 0:4 folgte ein 20:3-Lauf. „Da zeigten wir den Baskets schnell die Grenzen auf“, so Baethcke, relativierte aber auch, dass die abstiegsbedrohten Gäste ebenfalls nicht komplett antreten konnten.

Nach dem klaren Pausenrückstand stellten die Gäste um und „wir taten uns schwer gegen die Zone des Gegners“. Zudem musste er feststellen, dass auch die Dreier nicht mehr wie gewünscht fielen. Und er vermutet: „Das lag wohl auch an der fehlenden Kraft.“. Fazit: „Zehn Spiele, zehn Siege, wir haben großenteils dominiert.“

Der erfahrene Coach schickte mit Abpfiff seine Jungs in den verdienten Weihnachtsurlaub. Regeneration, physisch wie psychisch, ist angesagt. Am 2. Januar bittet Baethcke dann seine Truppe wieder zum Rapport. „Da wollen wir uns auf die Party gegen den TSV Hagen vorbereiten.“ Baethcke sagte „Party“ – bleibt nur zu hoffen, dass nach dem Top-Duell Anlass zum Feiern besteht.

Statistik: Shawn Scott (23), Brett Wittchow (17), Bilal Atli (14), Alexander Gertzen (13), Robert Klapper (6), Waldemar Gomer (5), Tobias Martis (3), Robert Henning, Sami Razak.