TuS Bövinghausen arbeitet an Verpflichtung von Großkreutz

Dortmund. Wechselt Fußball-Weltmeister Kevin Großkreutz in der Westfalenliga, in der der FC Lennestadt und der FSV Gerlingen zu Hause sind?

Der TuS Bövinghausen jedenfalls arbeitet gerüchteweise an einer Verpflichtung von Kevin Großkreutz, wie Reviersport berichtete. "Ich kann sagen, dass es eine positive Tendenz gibt. Natürlich nur unter dem Umstand, dass kein Profiverein anklopft", antwortete TuS-Vereinsboss Ajan Dzaferovski auf Anfrage, "eine finale Antwort werden wir alle aber im Laufe der nächsten Woche bekommen".

Auf Kurs Oberliga

Bövinghausen führt die Westfalenliga 2 an, der Sprung Richtung Oberliga scheint aufgrund der aktuellen Tabellensituation nicht weit entfernt. "Eine Annullierung wäre natürlich sehr ärgerlich", so Dzaferovski zur Saisonfortsetzung, "letztlich liegt die Entscheidung nicht in unserer Hand. Ich denke aber, dass es die Möglichkeit geben könnte, im April oder Mai wieder zu starten, um immerhin die Hinrunde zu beenden. Ich sehe das jedoch ganz entspannt, in der Geduld liegt die Stärke".