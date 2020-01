TSV Hagen gegen TVO Biggesee: Das ist der Gipfel

Kaum sind die Böller zur Begrüßung des neuen Jahres verklungen, folgt der nächste Paukenschlag. Der ist allerdings sportlicher Natur. Mit dem Duell TSV Hagen gegen den TVO Biggesee treffen in der Basketball-Oberliga zum Ausklang der Hinrunde die Dominatoren der Liga aufeinander, und zwei alte Bekannte. Beginn ist um 18.30 Uhr in der Sporthalle Altenhagen, Berghofstraße 5, 58097 Hagen.

Ungeschlagen gehen beide Kontrahenten in diese Partie, doch von einer Vorentscheidung in der Meisterschaftsfrage kann natürlich noch nicht die Rede sein.

Gemeinsame Spielzeiten reichen die bis in die Zweite Regionalliga zurück, und da wollen ja auch beide wieder hin. In der ersten Regionalligasaison 2012/13 traf die BG Biggesee, wie sich die heimischen Basketballer viele Jahre nannten, auch auf den Gegner vom Samstag und landeten am Saisonende mit einem guten 5. Platz vor den Volmestädtern, die Achte wurden.

Glorreiche Zeiten

Ein Spieljahr später schlugen die Biggeseeer den TSV Hagen am zweiten Spieltag klar mit 91:61, und der TSV Hagen meldete die Mannschaft nach dem 6. Spieltag ab. Die nur noch auf dem Papier bestehende Spielgemeinschaft aus Olpe und Attendorn wurde am Ende sogar Dritter der Regionalliga, wie auch ein Jahr später. Glorreiche Zeiten.

Nachdem der neue Trainer Heikel Ben Meftah in Zusammenarbeit mit dem zum Manager mutierten Daniel Baethcke der BG Biggesee eine Verjüngungskur verordnete, stand am Saisonende immerhin ein sechster Platz. Die Rückkehr des TSV Hagen endete mit Platz acht. Ein Jahr später trennten sich die Wege endgültig. „Hagen wurde Meister der Zweiten Regionalliga, nahm aber das Aufstiegsrecht nicht wahr“, ergänzt Daniel Baethcke.

Dagegen war für die BG Biggesee Schluss mit lustig. Aus finanziellen Gründen musste Olpe im September 2016 abmelden. Auch Ben Meftah warf nach nur einem guten Jahr das Handtuch.Der Umbenennung in TVO Biggesee folgte ein Neustart in der Bezirksliga. Die wilde Jagd nach „exotischen“ Spielern hatte ein Ende, trotzem ging’s sofort wieder nach oben. Ungeschlagen Bezirksliga-Meister, dann Vizemeister der Landesliga und doch der Aufstieg in die Oberliga. Erneut Vizemeister 2018/19, aber kein Aufstieg. Und genau den haben nun die Korbjäger von der Bigge im Visier. Der einzige offenbar ernsthafte Konkurrent ist am Samstag Gastgeber der Baethcke-Jungs. Hochspannung ist angesagt.

Große Homogenität

Einer der wesentlichen Grundlagen zum Erfolg ist zweifelsohne die große Homogenität. Das gilt vor allem für das soziale Gefüge – und dafür ist Daniel Baethcke mit seiner Familie ein Garant. Beim gemeinsamen Jahresabschluss im Wohnzimmer der Baethckes vermittelte dies beeindruckend. „Wir konnten von Weihnachten bis heute kein Training absolvieren“, so der Coach, „werden aber dann bis zum Samstag drei Einheiten hinter uns haben. Die personelle Situation hat sich entspannt. Die Amis landeten gestern in Frankfurt. Marcel Weiß will versuchen, wieder ins Training einzusteigen. Ich hoffe auf einen vollen Kader, zumal auch Shawn Scotts Verletzung ausgeheilt ist.“

Baethcke ist überzeugt, dass derjenige die Partie gewinnen wird, „der die bessere Verteidigung spielen wird. Ich hoffe nicht, durch den Break eingerostet zu sein. Es ist ein Spiel auf Augenhöhe und es wird jeder Ballbesitz zählen.“ Und schließlich warnt der TVO-Trainer: „Hagen hat sich nach dem Abstieg im letzten Jahr wieder verstärkt, mit Center Witt einen Pro-B-Spieler. Und sie haben viele ehemalige Jugendbundesligaspieler in ihren Reihen.“