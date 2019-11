SV Heggen und Türk Attendorn stehen im Verfolgerduell

Heggen/Attendorn. Ganz oben in der Tabelle liefern sich der SV Rothemühle und RW Lennestadt den Kampf um den Titel. Doch dahinter lauern zwei weitere Kandidaten.

Ob wieder in der Fußball-Bezirksliga oder weiter in der Kreisliga A: Egal, wo der SV Türk Attendorn in der kommenden Saison spielt, eine Veränderung soll es auf jeden Fall bei den Hansestädtern geben. Damit sich Spielertrainer Yasin Colak noch besser auf seine Aufgabe auf dem Platz konzentrieren kann, sucht der Attendorner Verein einen Trainerkollegen an der Seitenlinie.