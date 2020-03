Mit gerade 27 Jahren musste Eugen Litter seine Karriere nach der dritten Hüftoperation beenden. Aber der langjährige Abwehrchef und Spielertrainer des Fußball-Bezirksligisten SV 04 Attendorn bereitet sich nach wie so vor, als wenn er sonntags noch spielen würde.

Dazu gehören ganz bestimmte Rituale, auch vor dem Spitzenspiel gegen den Tabellendritten TSV Weißtal (Anstoß um 15.30 Uhr im Hansastadion). „Ich esse immer die gleichen Sachen“, verrät Litter, der im Sommer auch aus familiären Gründen eine Fußballpause einlegen wird. „Es gab einige Anfragen. Aber ich mache nächstes Jahr definitiv nichts“, sagt Eugen Litter, der sich zum Saisonende mit der Rückkehr in die Landesliga vom SV 04 verabschieden will.

Einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft können die Hansestädter in den beiden folgenden Heimspielen machen. Nacheinander hat der SV 04 die Aufstiegskonkurrenten TSV Weißtal und SV Ottfingen im Hansastadion zu Gast. Gewinnt das Team von Eugen Litter und Bayram Celik gegen die zuletzt spielfreien Weißtaler, dann steht Attendorn zum ersten Mal in dieser Saison an der Tabellenspitze. Die pausierenden Ottfinger können das nicht verhindern. Danach hatte es im September 2019 überhaupt nicht ausgesehen. Nach den Niederlagen beim TSV Weißtal (0:1) und FC Eiserfeld (0:4) schien der Aufstiegszug in Richtung Landesliga frühzeitig abgefahren. Aber seitdem hat der SV 04 – erst mit, dann ohne Eugen Litter als Abwehrchef – keine Partie mehr verloren und die letzten acht Begegnungen allesamt gewonnen.

Erfolgsrezept: starke Physis

„Es gibt Situationen, bei denen mir die Beine am Spielfeldrand schon ein bisschen kribbeln und zucken“, gibt Eugen Litter zu, dass für ihn die Rolle, draußen zu stehen und selbst nicht eingreifen zu können, immer noch „ungewöhnlich“ ist. Aber die Mannschaft hat das Fehlen ihres robusten Innenverteidigers offensichtlich gut weggesteckt, auch wenn die Trainer hinten immer wieder umstellen mussten. So fehlten beim 4:2-Pflichtsieg gegen Neunkirchen die Abwehrspieler Timo Gaertner und Martin Mucha, beziehungsweise saßen angeschlagen auf der Bank. Aushilfsverteidiger Ali Genc erlitt nach wenigen Minuten einen Muskelfaserriss. Dafür ist der etatmäßige Innenverteidiger Lars Glöckner wie Gaertner und Mucha wieder fit.

Die „starke Physis“ und die mannschaftliche Geschlossenheit sind für Eugen Litter zwei wichtige Mosaiksteine für die Siegesserie des SV 04. „Jeder gibt Gas und will spielen. Die Jungs machen was für sich selbst“, kann sich Litter auf seine Spieler auch abseits des Trainingsbetriebs verlassen. Das beste Beispiel dafür ist Vedat Vural, der nach seinem Dreierpack gegen Neunkirchen die Bezirksliga-Torjägerliste mit 16 Treffern anführt. „Vedat hätte auch das 2:0 machen können, hat das Tor aber uneigennützig Jerome (König, d. Red.) überlassen“, freut sich der SV 04-Übungsleiter über die starke Form seines Top-Angreifers.„Vedat ist in jedem Spiel sehr fleißig, läuft für einen Stürmer sehr viel und arbeitet nach hinten“, lobt Eugen Litter seinen 21-jährigen Torjäger, der endlich über einen längeren Zeitraum von Verletzungen verschont geblieben ist. Aber die stärkste Bezirksliga-Offensive mit dem Duo Vedat Vural und Jerome König ist für den Spielertrainer a.D. nur die eine Seite der Medaille. „Wir haben die wenigsten Gegentore kassiert“, verweist Litter auf die Defensivqualitäten des SV 04.

Die sind gegen den TSV Weißtal am Sonntag gefordert. Mit Lars Schardt kommt der zweitbeste Torjäger der Staffel 5 ins Hansastadion, der eines seiner bislang 14 Saisontore beim 1:0-Erfolg der Siegerländer im Hinspiel erzielt hat. Schardt zieht es im Sommer zum Oberligisten TuS Erndtebrück. TSV-Schlussmann Marcel Schneider wird mit dem VSV Wenden in Verbindung gebracht. Eugen Litter legt nach der Saison eine Fußballpause ein. Bis dahin wird es dem 27-Jährigen noch einige Male in den Beinen zucken.