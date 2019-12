SV 04 Attendorn hat die Vollstrecker, der SC LWL 05 nicht

Dirk Klein war schon vor dem Stadtderby der Fußball-Bezirksliga 5 enttäuscht. „Das schlechte Wetter hat uns richtig Zuschauer gekostet“, ärgerte sich der Vorsitzende des gastgebenden SC LWL 05 über die nasskalte Witterung, die offiziell 50 Anhänger beider Attendorner Mannschaften anlockte.

Am Ende konnten nur die Fans des SV 04 zufrieden nach Hause gehen. Ihr Team hatte das Nachbarschaftsduell mit 2:0 (0:0) gewonnen und damit die Erfolgsserie fortgesetzt.

Rückkehrer Mucha bereitet 1:0 vor

Zwei Standardsituationen sollten das Derby zwischen dem Sportclub und dem SV 04 Attendorn vor den Augen von Bürgermeister Christian Pospischil entscheiden. Erst köpfte Vedat Vural eine gefühlvolle Flanke von Martin Mucha, der sein Comeback im SV 04-Trikot feierte, zur 1:0-Führung (55.) ins Netz. Zehn Minuten später war Jerome König nach einem Freistoß von Kapitän David Heide ebenfalls mit dem Kopf zum 2:0 erfolgreich.

„Attendorn hat Vollstrecker, wir haben keine“, brachte LWL-Trainer Frank Keseberg die Partie nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Marcel Kaufmann (Wenden) auf den Punkt. Seiner Mannschaft wollte Keseberg keinen Vorwurf machen. „Wir hatten mehr verdient, aber dann muss man auch seine Chancen nutzen“, blickte der Übungsleiter vor allem auf zwei Großchancen in der ersten Hälfte zurück. Da verhinderten der Innenpfosten nach einem Kopfball von Alessandro Giamporcaro und SV 04-Torhüter Alex Goulas gegen Pascal Neumann die Führung der Platzherren.

Attendorn war zwar - wie erwartet – die spielerisch reifere Mannschaft, machte aber viel zu wenig aus seiner Überlegenheit. Nur einmal wurde es vor dem Tor von Steffen Sondermann in den ersten 45 Minuten richtig gefährlich, als Kadrir Inal nach einer Heide-Ecke kurz vor der Torlinie klären konnte.Als Timo Gaertner in der 52. Minute nach einem Foulspiel verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste, übernahm Rückkehrer Martin Mucha den Defensivpart auf der linken SV 04-Seite. Nur drei Minuten später leistete der Plettenberger die Vorarbeit zum 1:0. „Ich kenne die Jungs noch gut und freue mich riesig auf die Rückrunde“, strahlte Mucha nach seinem erfolgreichen Comeback. Der Spieler mit der Nummer 15 hat sein Studium abgeschlossen und arbeitet inzwischen in der Hansestadt.

Nur in der Zuschauerrolle waren diesmal Eugen Litter und Sebastian Arens. Der zum dritten Mal an der Hüfte operierte Litter verfolgte das Derby an Krücken. Ob der 27-jährige Spielertrainer des SV 04 überhaupt wieder Fußball spielt, kann der Attendorner Abwehrchef „noch nicht sagen“. Auch LWL-Angreifer Arens droht nach seiner komplizierten Knie-OP das Karriereende. Bis zum Sommer fällt der Offensivspieler auf jeden Fall aus.

Bayram Celik freute sich nach dem 2:0-Erfolg über den „guten Jahresabschuss“ und die Weihnachtsfeier mit der Mannschaft. Wie es in der kommenden Saison beim SV 04 weitergeht, konnte der Trainerkollege von Eugen Litter noch nicht sagen. Vielleicht schafft die Jahreshauptversammlung am 18. Dezember ja Klarheit.

SC LWL 05: Sondermann, Guntermann, Wagner, Sabisch, Inal, M. Klein, Aspelmeyer, A. Giamporcaro (74. R. Giamporcaro), Hesmer, Kolisch (59. Herrmann), Neumann (81. Coskunsu). - SV 04 Attendorn: Goulas, Glöckner, Gürsoy, Vural (85. Engelbertz), Heide, Langenberg, Köser (78. Annen), Gaertner (52. Mucha), König (90. J. Litter), Kasel, Selimanjin.