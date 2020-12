SV 04 Attendorn freut sich über vier Neuzugänge

Attendorn. Pünktlich zum Weihnachtsfest hat sich Fußball-Landesligist SV 04 Attendorn mit vier Neuzugängen selbst beschert.

Der „Königstransfer“ ist nach den Worten von SV 04-Vorstandsmitglied Thomas Bassitta der offensive Mittelfeldspieler Kadir Inal (20) vom Nachbarn SC LWL 05.

Während Inal sowie die beiden andere Neuverpflichtungen Luis Tenhaken (RW Ostentrop-Schönholthausen) und Ufuk Al (SSV Küntrop) zur neuen Saison kommen, könnte Behram Rahmani bereits nach Fortsetzung der aktuellen Spielzeit 2020/21 für Attendorn auf Torejagd gehen. Der 21-Jährige kommt vom Bezirksliga-Aufsteiger RW Lennestadt ins Hansastadion. „Damit ist unser Kader etwas breiter aufgestellt“, freut sich Vorstandsmitglied Thomas Bassitta über den Rahmani-Wechsel. Der Angreifer sei auch sofort für seinen neuen Verein spielberechtigt.

Leistungsträger beim SC LWL 05

Mit Kadir Inal haben die Hansestädter den Wunschkandidaten ihres Trainerduos Ralf Sonnenberg und Jasko Selimanjin geholt. An dem 20-Jährigen aus Neu-Listernohl ist der SV 04 Attendorn schon länger interessiert, jetzt hat die Verpflichtung geklappt. Mit Kadir Inal auf seiner Wunschposition als „Achter“ erhoffen sich die SV 04-Verantwortlichen „mehr Power“ im offensiven Mittelfeld. „Das ist der Weg, den wir mit jungen Leuten gehen wollen“, freut sich Thomas Bassitta über den „Königstransfer“. Kadir Inal ist fußballerisch beim Sportclub LWL 05 groß geworden und hat dort alle Jugendmannschaften durchlaufen. Im Bezirksligateam von Trainer Frank Keseberg ist der Neu-Listernohler trotz seiner erst 20 Jahre gesetzt und Leistungsträger.

Für die Offensive des Landesliga-Aufsteigers kommt im Sommer der 20-jährige Luis Tenhaken vom A-Kreisligisten RW Ostentrop-Schönholthausen. Über viel Erfahrung verfügt der kopfballstarke, großgewachsene Innenverteidiger Ufuk Al. Der 28-Jährige wechselt vom märkischen A-Kreisligisten SSV Küntrop.

Fast ein Neuzugang ist für die restliche Saison auch Picazio Munto Lelo, der nach seiner langen Verletzungspause wieder fit ist. Ob der ehemalige Spielertrainer Eugen Litter noch mal – wie beim geplanten Comeback im Westfalenpokal – zum Kader stößt, ist noch offen. Litter und der SV 04 hatten sich darauf geeinigt, dass der frühere Abwehrchef dem Traditionsverein im November/Dezember in einer schwierigen personellen Situation aushelfen sollte. Aber dann kam der erneute Fußball-Lockdown dazwischen.

Top-Torjäger Vedat Vural bleibt

Das Personalkarussell beim SV 04 Attendorn dreht sich aber nicht nur in eine Richtung. So verliert der aktuell Tabellenzwölfte der Landesliga 2 mit Jerome König einen seiner wichtigsten Leistungsträger. Der 24-jährige torgefährliche Mittelfeldspieler sucht beim Oberligisten SG Finnentrop/Bamenohl eine neue Herausforderung (wir berichteten). „Jerome hat sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Er war in all den Jahren beim SV 04 nicht nur fußballerisch, sondern auch menschlich eine Bereicherung für unseren Verein", bedauert Vorstandsmitglied Thomas Bassitta den Weggang. Bislang hatte König alle Angebote höherklassiger Vereine abgelehnt. Die Türen beim SV 04, so Bassitta, bleiben für den 24-Jährigen aber „sperrangelweit auf“.

Während sein Mannschaftskollege geht, bleibt Stürmer Vedat Vural den Hansestädtern erhalten. Der 22-jährige hat in der abgebrochenen Saison 2019/20 mit 17 Treffern maßgeblich zum Aufstieg in die Landesliga beigetragen. Seine fußballerische Karriere hat Vural – SV 04-Mitglied seit 2002 – bei den Attendorner Mini-Kickern begonnen. Danach wechselte er als C-Jugendlicher zum VfL Bochum und später in die A-Jugend der SF Iserlohn. Seit 2017 geht Arsenal-Fan Vedat Vural in der 1. Mannschaft des SV 04 auf Torejagd.

Verlängert haben bei den Hansestädtern auch die Abwehrspieler Christian Hagedorn (kam vor der Saison vom TuS Plettenberg) und Neal Kasel (geht beim SV 04 in die fünfte Saison). Auch die meisten anderen Spieler aus dem Landesligakader haben ihre Zusage für die kommende Saison gegeben. Die Trainerfrage ist längst geklärt: Cheftrainer Ralf Sonnenberg und sein spielender Co Jasko Selimanjin machen 2021/22 weiter und gehen dann in ihr zweites gemeinsamen Trainerjahr im Hansastadion.