Steffen Schuchert gibt dem SV Rothemühle die Zusage

Rothemühle. Der SV Rothemühle, Aufsteiger in die Fußball-Bezirksliga, hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen.

Er hat mit Steffen Schuchert vom Westfalenligisten FSV Gerlingen seinen absoluten Wunschspieler verpflichten können. Das gab er am Mittwoch in einer Pressemitteilung bekannt.

Der 28-jährige Steffen Schuchert war als Leistungsträger am glorreichen letzten Jahrzehnt seines Heimatvereins mit den Aufstiegen in Landes- und Westfalenliga entscheidend beteiligt. Neben Spielertrainer Hendrik Boßert, der ebenfalls vom FSV Gerlingen zum Rothenborn wechselt, freut sich der SV Rothemühle mit Steffen Schuchert einen weiteren Spieler gewonnen zu haben, welcher der Truppe nach dem Corona-Aufstieg in der kommenden Bezirksligasaison mit seiner Erfahrung und Zweikampfstärke die nötige Stabilität verleihen soll. „Er bekleidet die Position, die Sechs, für die wir Verstärkung gesucht haben“, so Dominik Quast, Sportlicher Leiter des SV Rothemühle. In der Rothemühler Mannschaft stehen einige Spieler, die noch nie Bezirksliga gespielt haben, daher tue der Truppe ein erfahrener Mann gut.

Planungen abgeschlossen

Darüber hinaus sei man am Rothenborn auch „von Mentalität und menschlichen Qualitäten des fünften Sommerneuzugangs mehr als überzeugt“, so Dominik Quast.

Zuvor konnte der SV Rothemühle neben Hendrik Boßert bereits Marius Stracke von den Sportfreunden Möllmicke, Thomas Gaumann vom TuS Deuz und Cihan Yaman vom SV Setzen verpflichten und sieht sich somit gut aufgestellt für das Projekt Klassenerhalt. Dominik Quast: „Die Kaderplanung für die Saison 2020/21 ist damit abgeschlossen“.