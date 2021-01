SSV Elspe: Nachfolger von Andre Weigler soll Mitte Januar feststehen

Elspe. Als öffentlich wurde, dass Andre Weigler zur kommenden Saison Trainer bei der SG Kirchveischede/Bonzel werden würde, kam natürlich schnell die Frage auf:

Wer wird sein Nachfolger beim A-Kreisliga-Konkurrenten SSV Elspe? „Da gibt es noch keinen“, antwortete Friedhelm "Fiete" Hermes, der gemeinsam mit Michael Thielmann die Geschicke des SSV leitet, „wir arbeiten aber akribisch daran“. Die Elsper Vereinsführung sei in Gesprächen, als Ziel habe man sich Mitte Januar gesetzt. Dann soll er der Nachfolger von Andre Weigler (43) feststehen.

„Es ist nicht so einfach, jetzt in der Corona Zeit zu verhandeln“, kennt auf Fiete Hermes selbstverständlich das Problem, persönliche Gespräche zu führen. Und Verhandlungen unter der Maske ja nun auch kein Vergnügen. Dass der SSV Elspe eine gute Adresse ist, streitet Fiete Hermes natürlich nicht ab. Oder wie er es ausdrückt: „Es ist nicht so, dass wir nur Absagen bekommen haben“, sagt er schmunzelnd. Mit den eigenen Spielern ist auch schon das ein oder andere Gespräch geführt worden. „Im Moment gehen wir davon aus, dass der Stamm zusammen bleibt“, sagt Fiete Hermes. Auch für diesen Bereich gilt, dass Mitte Januar die Personalien abgeschlossen werden sollen.

"Im positiven Sinn fußballverrückt"

In diesem Zusammenhang betont Hermes auch, das man sich auf die Trennung von Andre Weigler zum Saisonende absolut harmonisch verständigt hab und der Abschluss eben so verlaufen wird. Hermes: „Wir hatten von vorne rein ein Jahr vereinbart, und wir standen mit Andre in ständigem Kontakt“. Für den noch Trainer hat er nur Lob parat: „Er ist ein im positiven Sinne Fußball-Verrückter, anders kann man es nicht nennen. Den Mann muss man nicht motivieren, dann schon eher bremsen“.

Andre Weigler widerspricht da nicht. „Ich bin in meiner Karriere als Spieler und als Trainer noch nie abgestiegen“, verweist er auf eine besondere Serie, „das ist eine Sache, die mich mega an die Ehre packt, dass ich das, wenn ich mal aufhören sollte, immer wieder erwähnen kann.“ Er sei so ehrgeizig, dass er alles tun würde, um diese weiße Nicht-Abstiegsweste zu erhalten.

Das heißt, in Elspe alles für den Klassenerhalt zu mobilisieren. Er hofft, dass die Saison fortgesetzt wird. Sollte das Fall sein, steht Abstiegskampf an. „Das habe ich dem Fiete und überhaupt den Elspern auch gesagt: Bis zum Sommer schlägt mein Herz noch voll für den SSV“, bekräftigt er, „weil ich mich in den zweieinhalb Jahren, in denen ich da war, pudelwohl gefühlt hab. Weil mich das Umfeld dort super aufgenommen hat“.

Enormes Verletzungspech

Aber die Mannschaft hatte in diesem Jahr ein enormes Verletzungspech. Mit Marius Hermes ist der Sechser komplett ausgefallen, mit Felix Thielmann ebenso, dann ist Kapitän lünenstraß drei, vier Spiele nicht dabei gewesen. Weigler: „Tim Hester, der eigentlich auch ein Stammspieler ist, variabel einsetzbar, hat den Arbeitgeber gewechselt, konnte abends nicht immer trainieren“. Zudem hatte sich Andre Weigler selber am dritten Spieltag verletzt.

Doch noch ist alles drin. Weigler: „Ich habe gegenüber Fiete auch gesagt, wenn wir die stärkste Mannschaft aufbieten können, dass wir das schaffen können. Wenn ich der Ansicht wäre, dass ich das nicht für möglich halte, dann würde ich das hier auch offen und ehrlich sagen“. Wenn wieder alle Leute an Bord seien, habe der SSV Elspe die Qualität, die Liga zu halten. Optimismus ist dahingehend angebracht: von den verletzten Spielern, die Andre Weigler aufgezählt hat, sind alle wieder dabei.

Ab Sommer zählt dann die SG Kirchveischede/Bonzel. Sein Wechsel dorthin habe zweierlei Gründe, erklärte Andre Weigler: „Ich hatte auch noch andere Angebote. Aber letztendlich habe ich mich für Kirchveischede/Bonzel entschieden, weil ich hier vier Jahre als Co-Trainer gearbeitet habe. Einmal mit dem Thomas Wurm, und mit dem Manuel Hesse. Das war eine sehr, sehr schöne Zeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, hier zu spielen und hier zu arbeiten“.

50 Prozent der SG-Mannschaft noch da

Darüber hinaus sei er der Meinung, „dass aus dem Verein, der immerhin drei Seniorenmannschaften hat, in der A-, B- und C-Liga, nicht immer die stärksten Spieler in der ersten Mannschaft spielen“. Nicht zuletzt ist Weiglers Frau gebürtige Kirchveischederin, und Weigler wohnt im Ort. „Mindestens 50 Prozent der Jungs, die ich damals hatte, spielen noch hier. Von daher ist der Kontakt auch nie abgerissen“.

Hier und da führt Andre Weigler schon Einzelgespräche. „Ich sage den Jungs immer, dass man sich als Fußballer jedes Jahr neu beweisen muss, dass man sich an die eigene Nase packen muss und dass man sich vernünftig vorbereitet“. Wenn es nicht läuft, könne man „nicht immer nur dem Trainer die Schuld geben, dem Vorstand oder dem Verein“. Andererseits sieht Weigler auch, dass der Druck auf die Amateurfußballer im Alltag immer größer wird. Von daher sei es ihm wichtig, „eine richtig gute menschliche Verbindung zu den Jungs hinzukriegen. Dass sie sich bei mir gut aufgehoben fühlen. Ich versuche einfach, über die Menschlichkeit an die Spieler heranzukommen, zu hinterfragen, was ihn möglicherweise hemmt“. Er selbst schließt sich nicht aus. Auch er habe sich bei seinen bisherigen drei Trainerstellen, bei Kirchveischede/Bonzel, SG LOK und SSV Elspe, neu orientiert und sich gefragt: Was habe ich gut gemacht, was habe ich schlecht gemacht, kann ich mich verbessern?

Ergebnistechnisch schlecht war der Saisonstart. Andre Weigler: „Meines Erachtens haben wir gegen den FC Lennestadt ein super Spiel gemacht, kriegen dann ein Abseitstor kurz vor Schluss zum 1:2. Mit dem 1:1 wärest du mit breiter Brust nach Kirchhundem gefahren. Da machst du das 1:0, das vermeintliche 2:0 wird wieder zurück gepfiffen wegen Abseits. Was aber kein Abseits war, stattdessen fängst du dir das 1:1 und holst an zwei Spieltagen nur einen Punkt“.

Skepsis zum weiteren Saisonverlauf

Bis vor zwei Wochen, also bis Weihnachten, hatte Andre Weigler seiner Mannschaft einen Plan, den er über die App steuern kann, auferlegt,. Mit Übungen, mit zwei Laufeinheiten die Woche über 7,5 und zehn Kilometer. Nach Rücksprache mit dem Verein habe er aber jetzt erstmal eine Pause eingelegt. Weil man ja nicht weiß, wann es wieder losgeht. „Wenn allerdings `rauskommt, in vier, fünf, sechs Wochen könnte es weitergehen, bin ich als Trainer einer abstiegsbedrohten Mannschaft in der Pflicht, die Mannschaft fit zu bekommen“.

Andre Weigler ist skeptisch was den weiteren Saisonverlauf angeht. Vor allen Dingen außerhalb der Kreisliga A. „Wenn ich über den Tellerrand hinausschaue, in die B-Kreisliga und in die Oberliga, die haben noch so viele Spiele zu spielen,“ blickt er voraus, „wenn man dahin eine Vorbereitung geht von zwei oder drei Wochen, und mutet an einem Fußballer zu, der noch arbeiten gehen muss, und im Amateurbereich ist, dreimal pro Woche bis zum Saisonende zu spielen. Dann reden wir wieder von vielen Verletzten“.

Vielleicht solle man mal „Rücksprache mit Benedikt Feldmann“ halten. Dem Physiotheapeuten aus Finnentrop. Dort war auch Andre Weigler in Behandlng: „Ich habe das Wartezimmer dort noch nie so voll gesehen wie zwischen den beiden Lockdowns. Meiner Meinung nach haben sich in der Zeit sehr viele Fußballer muskuläre Verletzungen geholt. Dass hatte man vorher nicht so“.