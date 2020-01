SpVg Olpe II gewinnt Turnier der Reserve-Mannschaften

Es war schon eine Einstimmung auf das Hauptturnier, das am Samstag und Sonntag über die Bühne geht. Vor einer stimmungsvollen Kulisse in der proppenvollen Realschulhalle entschied die zweite Mannschaft der SpVg Olpe das Endspiel durch einen 4:3-Sieg nach Neunmeter-Schießen gegen den VfR Rüblinghausen II für sich. Marco Huckestein traf zum entscheidenden 4:3 für die Kreuzberg-Elf.

2:2 nach regulärer Spielzeit

Um 21.30 überreichte Stadtsportverbandsvorsitzender Joachim Schlüter den Wanderpokal und die Geldpreise. Es hat sich für alle, die beim Auftakt des Stadtpokals waren, gelohnt. Das Endspiel bot alles, was der Fußball-Fan begehrt. Nach der regulären Spielzeit hatte es 2:2 gestanden. Pascal Hufnagel und Sebastian Schröder hatten für den kommenden Stadtpokalsieger SpVg Olpe II getroffen. Für den Finalgegner VfR Rüblinghausen hatten David Scherer und Bastian Döppeler eingenetzt.

„Fußballerisch war das Turnier Klasse. Ein großes Kompliment an meine Mannschaft, die sich immer wieder heran gekämpft hat“, freute sich der Olper Trainer Saied Matar. Dieser bilanzierte nach dem Schlusspfiff: „Die beiden besten Mannschaften standen heute im Finale. Das Spiel hätte auch anders laufen können,“ sagt er und fügte hinzu: „Wir haben im Halbfinale gegen den SV Dahl/Friedrichsthal das Spiel in der Schlussphase entschieden und so war es auch im Endspiel, aber ich freue mich für meine Mannschaft“. Den dritten Platz belegte der SV Dahl/Friedrichsthal II durch einen 2:0 Sieg nach Neun-Meter-Schießen über LOK II.