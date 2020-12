So trifft das "Aus" des Hallenfußballs die Ausrichter

Kreis Olpe. Hätte, wäre. Häufig benutzte Worte im Jahr 2020. In diesen Tagen und Wochen gilt dies auch für den Hallenfußball im Kreis Olpe.

„Zwischen den Tagen“ hätte die Saison begonnen, als erstes wäre in Attendorn und Kirchhundem die Kugel gerollt. Ende Januar wäre der Hallen-Reigen mit dem Kreishallenmasters in der Turnhalle Kirchhundem am Höhepunkt angelangt.

Doch es gibt in diesem Jahr keinen Budenzauber, keine jubelnden Fans, denn die Corona-Pandemie hat alles zum Erliegen gebracht. Bitter vor allem für die Ausrichter der sieben Gemeinde- und Stadtpokalturniere. Sie müssen auf die eingeplanten finanziellen Einnahmen verzichten. Unter normalen Umständen würden 55 Mannschaften in sieben Kommunen um die acht freien Plätze beim die Bewerbung für das Masters abgeben. Den achten Platz nimmt automatisch der amtierende Titelverteidiger aus dem letzten Jahr FC Lennestadt, sowie der Finalist aus Lennestadt ein. Insgesamt wäre es um um 7750 Euro gegangen.

Realistische Einsichten

Wäre. Bei Hartmut Baßenhoff, dem Vorsitzenden des Kreisfußball-Ausschusses, laufen normalerweise im Vorfeld alle Fäden zusammen. „Aber wir müssen der aktuellen Situation und der Gesundheit Rechnung tragen. Wenn im kommenden Jahr alles gut läuft, können wir wieder mit dem Fußball auf dem Parkett hoffen“.

Auch Ulrich Keine, Pokalspielleiter im Kreis Olpe, sieht es realistisch: „Wir befinden uns in einer außergewöhnlichen Situation. Das gesamte Leben, ob beruflich oder privat, hat sich erheblich verändert. In allen Bereichen müssen wir uns zurückhalten. Der Hallenfußball hat im Kreis Olpe einen hohen Stellenwert. Wenn es möglich ist wird das Masters auf das kommende Jahr verschoben. Es ist nur ein Hobby, dies darf man nicht vergessen“.

Wie sehr trifft die Ausrichter die Absage? In Kirchhundem wäre nicht nur der Gemeindepokalsieger, sondern auch der Masters-Ausrichter ermittelt worden. Auf Grund der aktuellen Lage in diesem Jahr haben wir uns nicht mit den Planungen beschäftigt“, sagt Martin Niemeyer, 1. Vorsitzender des Gastgebers Sportfreunde Albaum, „sportlich ist es Schade, dass dieses Turnier ausfällt, aber die Gesundheit steht an erster Stelle“.

SV 04: "Finanzielle Verluste überschaubar"

Auch in Attendorn wäre der Ball noch im alten Jahr gerollt. Thomas Bassitta Geschäftsführender Vorstand SV 04 Attendorn, seht es „nicht so dramatisch“ Obwohl das Turnier in der Hansestadt schon einen hohen Stellenwert habe. Bassitta: „Der Verein hatte auch nicht mit den Planungen begonnen. Die finanziellen Verluste sind überschaubar. Man muss in der aktuellen Lage Verständnis haben. Es ist ja nur eine Verschiebung ins kommende Jahr“. Das erste Turnier eines neuen Jahres steigt in Olpe, Ausrichter wäre der SV Dahl/Friedrichsthal gewesen, die SpVg Olpe wäre als Titelverteidiger aufgelaufen.

„Keine großen Einschnitte“ in finanzieller Hinsicht sieht Julian Ziegeweidt, 1. Vorsitzender des Hützemerter SV, was den Wegfall des Stadtpokals Drolshagen anbetrifft. „Grundsätzlich ist der Hallenfußball eine gute Sache. Dass man in der aktuellen Situation dem Sport nicht nachgehen kann ist bitter. Wir würden den Vereinen, die Hallensport betreiben, den Vortritt lassen.

Planungen erst gar nicht gestartet

Das lukrativste Turnier steigt in Wenden, Ausrichter wäre der SV Rothemühle gewesen. „Die Entscheidung war eigentlich logisch auf Grund der aktuellen Situation und absolut richtig“, bekräftigte Christian Pilz, Sprecher des Vorstandes, „leider fehlen dem Verein auch die Einnahmen der drei Tage bei diesem traditionellen und besten Turnier des gesamten Kreises“. Aber Corona hat die Vereine im Wendschen 2020 ohnehin schon hart getroffen. „Uns fehlt das Hallenturnier und den anderen Wendener Vereinen die Kärmetze“, betont Christian Pilz.

Mit zwölf Mannschaften ist der Stadtpokal Lennestadt das zahlenmäßig am stärksten besetzte Turnier. Ausrichter wären der FC Lennestadt und der FC Langenei/Kickenbach gewesen. „Rainer Krahl, 2. Vorsitzender des Stadtsportverbandes, hat uns mitgeteilt das der Stadtpokal in diesem Jahr verschoben wird“, erklärte Arnd Kuhlmann, Leiter Spielbetrieb beim des FC Langenei/Kickenbach, „der Verein ist nicht in die Planungen eingestiegen, also sind wir den Weg mitgegangen und haben auch Verständnis für diese Entscheidung“.

Neujahrsturniere entfallen

Von Planungen Abstand genommen hat auch der FC Lennestadt. Andreas Eickelmann, 1. Vorsitzender, verweist aber auch auf die traditionelle Neujahrsturnier-Serie Anfang Januar: „auch diese vereinseigene Turniere sind betroffen. Das tut weh, denn man braucht in den heutigen Zeiten jeden Euro. Der sportliche Wert ist nicht unbedingt wichtig, die Jungs haben ihren Spaß beim Budenzauber.“

Den Schlusspunkt der Turnierserie auf kommunaler Ebene bildet das Turnier in Finnentrop. Ausrichter wäre die SG Serkenrode/Fretter gewesen. „Wir haben überhaupt keine Planungen vorgenommen. Ich bin nicht ein großer Freund des Hallenfußballs, aber das Gemeindepokal-Turnier ist immer interessant“, sagt Matthias Kremer, sportlicher Leiter der SG, „die Einnahmen sind zwar weg, aber der Verein als SG ist gut aufgestellt. Uns sind das Sportfest im Sommer die Fußball-WM und die Dorfwanderung weggefallen. Im Moment hat der Fußball keine Chance, aber ich hoffe, dass wir irgendwann zumindest wieder trainieren können“.