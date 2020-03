Das Mittwochs-Nachholspiel beim TuS 05 Sinsen spielte da für den Cheftrainer des Spitzenreiters SG Finnentrop/Bamenohl keine große Rolle. Zu diesem Zeitpunkt, bei der Pressekonferenz im Vereinsheim, wusste Behle noch gar nicht, was sich etwa eine halbe Stunde zuvor draußen abgespielt hatte.

Inzwischen ist der Fußballsport in den Hintergrund gerückt, sorgt die böse verbale Entgleisung eines SG-Zuschauers mit ihren Konsequenzen (wir berichteten ausführlich) auch überregional für Gesprächsstoff. Die SG Finnentrop/Bamenohl nimmt auf ihrer Homepage zu diesem „inakzeptablen und nicht zu tolerierenden Ausruf eines Zuschauers in Richtung der mitgereisten Gästefans“ wie folgt Stellung:

„Die getätigten Aussagen sind im Rahmen eines Fußballspieles als auch in anderen Situationen des öffentlichen Lebens zu verurteilen. Eine sofortige Verweisung der Platzanlage sowie das ausgesprochene Hausverbot sind erst der Anfang unserer Bemühungen, einen gesellschaftlichen Beitrag im Kampf gegen jegliche Form von Rassismus zu leisten. Wir werden den ermittelnden Behörden alle nötigen Informationen und sachdienlichen Hinweisen zur Verfügung stellen, die einer zügigen Aufklärung des Sachverhaltes dienen. Die SG Finnentrop/Bamenohl bedankt sich an dieser Stelle bei den mitgereisten Fans aus Hassel für Ihr besonnenes Handeln im Anschluss an die Geschehnisse.“

Bis auf Moritz Stange komplett

Mit diesem schweren Gepäck im Rucksack macht sich der Tabellenführer am Mittwoch auf die weite Anfahrt nach Marl zum Tabellenzwölften, der nach dem mühsamen 2:1-Sieg in Gerlingen ein bisschen durchatmen kann. Mit einem Doppelschlag durch Gerard Lubkoll und Nusret Miyanyedi waren die Sinsener mit 2:0 in Führung gegangen. Nach einem von Patrick Goecke verschuldeten Foulelfmeter, der zum Anschlusstreffer führte, wurde die Partie zerfahrener. Am Ende konnten sich die Gäste bei ihrem Torhüter Simon Werner bedanken, der seinem Team in der zweiten Halbzeit den Sieg rettete.

„Durch den dummen Elfmeter ist Gerlingen ins Spiel gekommen. Es war dann Abstiegskampf pur, die Nerven spielten eine große Rolle,“ sagte Sinsens neuer Übungsleiter Michael Schrank nach der Partie. Der 54-jährige Schrank, der zuvor schon den TSV Marl-Hüls, SC Hassel und den Oberligisten RW Ahlen trainierte, löste in der Winterpause Toni Kotziampassis ab. In der vergangenen Saison hatte sich Sinsen, das am Sonntag den Dritten SV Hohenlimburg empfängt, lange Zeit einen Dreikampf an der Tabellenspitze mit Meinerzhagen und Finnentrop/Bamenohl geliefert.

Der ungeliebte Mittwochstermin mit der frühen Abfahrt und Anreise durch den Berufsverkehr im Ruhrgebiet war am Sonntag für Ralf Behle kein Thema. „Das ist keine Ausrede, wir wollen drei Punkte holen“, sagte der SG-Cheftrainer klipp und klar. Bis auf Moritz Stange (Außenbandriss) ist der Kader komplett. Robin Entrup ist nach eigenen Worten „heiß“ und drängt in die Startelf. Anstoß auf dem Kunstrasenplatz in Marl ist um 19.30 Uhr.