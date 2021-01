SG Finnentrop/Bamenohl: Robin Entrup meldet sich ab

Finnentrop/Bamenohl. Robin Entrup hat sich beim Oberliga-Aufsteiger SG Finnentrop/Bamenohl abgemeldet. Das bestätigte der 26-jährige Heggener dieser Zeitung.

Ein Gespräch mit SG-Trainer Ralf Behle und dem Sportlicher Leiter André Ruhrmann über die Planung für die neue Saison und die sportliche Zukunft des torgefährlichen Außenspielers ist offensichtlich nicht so verlaufen, wie sich das Entrup vorgestellt und gewünscht hat.

„Ich habe mich erst mal abgemeldet, kann mich aber jederzeit wieder anmelden“, ist für Robin Entrup die Tür zum Verein zumindest für die unterbrochene Saison 2020/21 „nicht zugeschlagen“. Im Sommer sei das Kapitel SG Finnentrop/Bamenohl für ihn aber beendet. „Ich hatte tolle Jahre bei der SG und bin dem Verein sehr dankbar, dass er immer hinter mir stand und mich zu so einem Spieler geformt hat“, will der 26-jährige „keine Schlammschlacht“.

Seit zehn Jahren bei der SG

Der Heggener spielt bis auf eine kurze Unterbrechung beim SV 04 Attendorn seit zehn Jahren für die SG Finnentrop/Bamenohl und hat mit dem Verein große Erfolge gefeiert, darunter die Aufstiege in die Westfalenliga und Oberliga, Siege beim Hallen-Masters und im Kreispokal. In dieser Saison hat Robin Entrup Oberligaluft geschnuppert. „Das macht Spaß“, kann sich der zweifache Torschütze und zweifache Torvorbereiter der Spielzeit 2020/21 gut vorstellen, in der Klasse zu bleiben. Immerhin spielt sein Kumpel Tim Schrage beim Ligarivalen TuS Erndtebrück.

Robin Entrup weiß, dass er „nicht der einfachste Charakter“ ist und das Leben schon mal in vollen Zügen genießt. „Ich muss dann beim Training mehr Gas geben“, betont der Linksverteidiger. Dann purzeln auch schnell die überflüssigen Pfunde. Aber bei der SG Finnentrop/Bamenohl plant man wohl ohne den Außenspieler. Das sieht der 26-Jährige jedenfalls nach der Verpflichtung von Max Humberg vom FSV Gerlingen für die nächste Saison so. Für Finnentrop/Bamenohl stand Entrup in der aktuellen Saison nach eigenen Worten in den bislang zehn Oberligaspielen sieben Mal in der Anfangsformation und wurde drei Mal eingewechselt. Der Freistoßspezialist schoss bislang zwei Tore und bereitete zwei Treffer vor.

Tür ist nicht zugeschlagen

Für Andre Ruhrmann ist „es eine ganz normale Sache, sich im Winter Gedanken zu machen, wie es im Sommer weitergeht“. Dabei sind die Verantwortlichen der SG zu dem Schluss gekommen, für die neue Saison ohne Robin Entrup planen. „Das ist für Robin auch eine Chance, für sich persönlich den nächsten Schritt zu machen“, betont der Sportliche Leiter. Die Abmeldung zur Winterpause liegt dem Verein vor. Aber die Tür ist für den Heggener nicht zugeschlagen. „Robin hat alle Möglichkeiten, die Saison bei uns zu Ende zu spielen“, sagt Andre Ruhrmann.

Die Wertschätzung für den Spieler Robin Entrup sei auch bei Trainer Ralf Behle nach wie vor groß. Nur lege Behle noch größeren Wert auf Disziplin und Trainingsintensivität. Und der Heggener sei bekanntlich nicht der einfachste Charakter. „Wir sind nach wie vor im Guten“, bekräftigt der Sportliche Leiter des Oberligisten und sieht in der Personalie Robin Entrup einen ganz normalen Vorgang.