Wir sprachen mit dem Sportlichen Leiter André Ruhrmann.

Gerade bei Amateurvereinen spielen die Zuschauerzahlen eine große Rolle, wie schwer wiegt für die SG die Spielpause?

Das ist so. Absolut. Ich weiß nicht, wo wir im Moment genau im Schnitt liegen, 300 Zuschauer würde ich mal annehmen. Da fehlen sicherlich die Spieltagseinnahmen. Wir können nicht leugnen, dass uns das auf der Einnahmeseite ein kleines Loch reißt..

Ein kleines?

Oder auch ein mittelgroßes. Die Situation ist nun mal wie sie ist. Man kann jetzt Trübsal blasen und sagen: Oh Menno, das ist aber jetzt doof. Wir können aber auch schauen, ob wir nicht mit allen Beteiligten eine gemeinsame Lösung finden. Dafür müssen sich sicherlich alle ein Stückchen weit aufeinander zu bewegen. Wobei ich persönlich sagen muss, dass wir bei uns im Verein Glück haben.

Inwiefern?

Die Spieler sind von sich aus auf uns zugekommen und haben ihrerseits Lösungen präsentiert. Auch weil sie sich bereits in die Lage des Vereins versetzt hatten. Nach dem Motto: Wo kein Aufwand im Spiel- oder Trainingsbetrieb, da auch keine Aufwandsentschädigungen.

Das zeugt von Charakter...

Auf jeden Fall. Es freut uns und es hat die Situation erheblich erleichtert.

Für die Sportvereine gibt es auch keine Möglichkeit, Einnahmen aus Ersatzveranstaltungen zu generieren, wie Preisskat, Tischfußballturnier, und dergleichen. Das verschärft die Lage zusätzlich, oder?

An das Versammlungsverbot halten wir uns strikt, dadurch fällt aber auch jede Einnahmequelle weg, die ein Treffen von Menschen bedingt. Man kann sich darüber unterhalten, ob wir eine e-Sport-Maßnahme bei der SG Finnentrop/Bamenohl aufmachen, bei der wir Playstation-Turniere gegen eine kleine Teilnahmegebühr starten. Das habe ich jetzt so für mich hingesponnen, das ist momentan nicht geplant und wäre auch bei weitem kein adäquater Ausgleich.

Ein Thema sind auch die Sponsoren. Nun ist die SG Finnentrop/Bamenohl im Internet sehr präsent, und damit auch die unterstützenden Firmen. Doch es fehlt an Neuigkeiten sportlicher Art. Gab es da schon Gespräche?

Dazu können unser Vorsitzender oder Kassierer sicher mehr sagen. Sie pflegen die Beziehungen zu unseren Sponsoren. Ich weiß aber, dass regelmäßig Abstimmungen stattfinden, insbesondere mit Sponsoren, die sehr nah am täglichen Vereinsgeschehen dran sind. Da infolge des Corona-Virus das komplette öffentliche Leben lahm liegt, ist der Fußball jetzt nicht exklusiv durch Ausfälle und Einschränkungen betroffen. Das wissen die Sponsoren selbstverständlich auch. Die Situation haben wir ja nicht verschuldet, vielmehr ist es, wie man so schön sagt, höhere Gewalt. Die sportlichen Schlagzeilen werden hoffentlich bald wieder folgen.

Am Freitag Mittag hat der FLVW bekannt gegeben, dass die Spielpause auf unbestimmte Zeit’ verlängert wird. Wie geht das weiter?

Ob die Saison nochmal aufgenommen wird?

Ja. Gerade in der Westfalenliga, die ja mit 17 mehr Mannschaften umfasst als die Ligen darunter und damit auch mehr Spieltage braucht? Hinzu kommt die besondere Situation der SG Finnentrop/Bamenohl als Tabellenführer. Würde der Spitzenreiter zum Meister erklärt, wäre die SG Oberligist...

Am liebsten würden wir die Saison natürlich sportlich zu Ende bringen. Eine Entscheidung am grünen Tisch wünscht sich wohl keiner. Bei einem durchaus sehr wahrscheinlichen Saisonabbruch würden wir aber auf die Entscheidergremien und den nötigen Sportsgeist vertrauen. So wie ich informiert bin, werden drei verschiedene Szenarien durchgespielt. Aus meiner Sicht sollte schon eine Wertung der Saison vorgenommen werden, damit zumindest gute Leistungen belohnt werden. Vielleicht können ja Abstiege ausgesetzt werden, sodass hier keiner aufgrund des Abbruchs zu Schaden kommt. Dann wäre eine Ligaaufstockung die Folge, die Landesliga-aufwärts zu verkraften sein sollte. Wenn bei einem Szenario so getan wird, als sei da bisher nichts geschehen, ist das zu kurz gedacht. Denn es sind während und infolge der Saison Vereine insolvent gegangen. Und dann stelle ich mir die Frage: Wäre die Saison nicht da gewesen, wäre dann auch die Insolvenz nicht da gewesen? Sind dann die Vereine wieder solvent? Die bisherige Saisonleistung sollte honoriert werden, wohlwissend, dass eine Abbruchsregelung nie allen gerecht werden kann. Es wird keine einfache und unumstrittene Entscheidung geben!

Bei einer Annullierung der Saison wären alle Punkte weg. Gerade für einen Spitzenreiter bitter, oder?

Es geht nicht nur um die Punkte. Man hat ja unheimlich großen zeitlichen Aufwand betrieben, jeder Spieler war mit dem Kopf voll bei der Sache, hat Ziele verfolgt. Ich möchte gar nicht mutmaßen, was in den Köpfen der Spieler passiert, wenn man jetzt auf einmal sagen würde, das alles hat sich gar nicht gelohnt, das hätten wir uns besser von vorneherein gespart..

In England werden alle Ligen unterhalb der 7. Liga annulliert...

Ich habe das auch gelesen. Nur möchte ich dann mal die Argumente hören, warum man einen solchen Schritt macht. In der Westfalenliga haben wir zwei Drittel der Saison gespielt. Nach zwei Dritteln ist aus meiner Sicht die Tabelle durchaus aussagekräftig. Selbst wenn man jetzt den Schritt machen würde, wonach einmal jeder gegen jeden gespielt hat, wären wir in auch in einer guten Position als Halbzeitmeister. Aber eine Komplett-Annullierung? Ich wüsste nicht, welcher sportbegeisterte Mensch sich dafür begeistern kann. Aber: Wir sehen ja im Moment auch die Entwicklung, dass alles entschleunigt wird, dass die Wirtschaft runter gefahren wird. Die Versammlung in Sportvereinen hat nicht die allergrößte Priorität. Es kann nicht sein, dass man als allererstes sagt: So, ihr dürft euch jetzt wieder treffen, aber die Firmen bleiben zu. Im Gegenteil, ich denke, dass eher das öffentliche Leben, die Wirtschaft, wieder ans laufen kommen muss, und dann erst Versammlungen im Sport.

Trotz Pause im Trainings- und Spielbetrieb gehen die Planungen des Fußball-Westfalenligisten SG Finnentrop/Bamenohl für die kommende Saison 2020/21 auf die Zielgerade.

Mit Gordon Meyer und Rafael Camprobin Corchero werden die Bamenohler von zwei weiteren vielversprechenden Talenten verstärkt. Das gab der Verein am Sonntag bekannt.

Die beiden haben in ihrer Jugendzeit bei ganz großen Namen der Branche gespielt. Gordon Meyer ist Spielführer des aktuellen U19 Westfalenliga-Spitzenreiters Hombrucher SV. Für den 18-jährigen Meyer ist der Schritt in die H&R-Arena nicht nur ein großer Schritt Richtung Heimat, sondern auch der nächste wichtige in seiner positiven Entwicklung.

„Offensiv-Rakete“

Sein bisheriger Weg führte Gordon Meyer von Rot-Weiß Ostentrop-Schönholthausen über den SC LWL und FC Iserlohn zum VfL Bochum. Seit der U19 spielt Gordon Meyer nun für den Westfalenligisten des Dortmunder Stadtteils Hombruch. Dank seiner vielseitigen Ausbildung ist er variabel einsetzbar, wobei er vortrefflich die rechte Außenbahn bekleidet. Gordon Meyer zeichnen insbesondere sein Tempo und seine gute Ausgewogenheit aus defensiver Disziplin und offensivem Spielwitz aus.

Mit Rafael Camprobin Corchero konnte die SG eine absolute Offensiv-Rakete für sein sportliches Konzept gewinnen. Der 19-jährige Attendorner spielt aktuell für den U19-Bundesligisten MSV Duisburg, wo er auch schon in den Trainingsbetrieb der Profis hineinschnuppern durfte. Auch Rafaels sportlicher Werdegang hat es in sich. Nachdem Rafael Camprobin Corchero das Fußballspielen beim SC LWL erlernte, spielte er von der U14 bis zur U17 für Borussia Dortmund. Vor seinem Wechsel zum MSV Duisburg spielte auch Camprobin Corchero ein Jahr in der U19 des Hombrucher SV, gemeinsam mit seinem künftigen Teamkollegen Gordon Meyer. Rafael wird die SG-Mannschaft vor allem mit seinem hohen Tempo und seiner Zielstrebigkeit weiter verstärken. „Neben den Eigengewächsen Laurits Strotmann, Kapitän der JSG-U19, und Oguzhan Civelek wächst bei der SG Finnentrop/Bamenohl eine Generation ,Junge Wilde’ heran, die im Mannschaftsverbund mit ihren erfahrenen Teamkollegen eine gute Perspektive hat,“ heißt es in der Mitteilung.