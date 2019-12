SG Finnentrop/Bamenohl krönt ihr überragendes Jahr

Ein großes Paket in Form von drei Punkten nahm Fußball-Westfalenligist SG Finnentrop-Bamenohl nach dem 3:1-Auswärtssieg in Wiemelhausen mit auf die Heimfahrt. Phillip Hennes per Doppelpack und Bruder Christopher zielsicher vom Punkt sorgten dafür, dass die SG bis zum Wiederbeginn im Februar an der Spitze thront.

Trainer Ralf Behle hatte sein Team in einem 4-5-1 System aufgeboten, um mögliche Umschaltmomente der Hausherren im Keim zu ersticken. Zwar hatten die Gastgeber in der ersten Halbzeit vermehrt den Ball, ohne aber Zwingendes herauf zu beschwören. Das eintönige Rezept von „Kick and Rush” brachte den Defensivverbund der Gäste nicht in Bedrängnis. Einzige Ausnahme war ein Flankenball, welchen Goalie Armend „Shaq-Attack” Shaqiri unterlief, aber von Christopher Hennes vor der Linie noch gerettet werden konnte.

Nach acht Minuten überlupfte Torjäger Phillip Hennes auf Vorlage von Tobias Kleppel den Wiemelhauser Torsteher Schmidt zur Führung. Hennes hatte noch nicht längst nicht seinen Torhunger gestillt und erhöhte nur 21 Minuten nach einer gewonnenen Pressing-Aktion auf 0:2. Als dann Christopher Hennes, nach Foul an dem quirligen Hasan Dogrusöz, zwei Minuten vor der Halbzeit erhöhte, standen die Zeichen bereits zu diesem Zeitpunkt auf Sieg.

Nach Wiederbeginn agierte die Concordia nun druckvoller und versuchte deutlich früher Ballbesitzgewinne zu kreieren, um dann blitzschnell umzuschalten. Dadurch entstanden immer wieder Situationen wo es „hin und her ging” (O-Ton SG-Finanzvorstand Werner Hogrebe), aber keine der beiden Teams die nötige Fortune bei den jeweiligen Möglichkeiten besaß. Bis Wiemelhausens Wartala mit seinem Treffer zum 1:3 nach einer guten Stunde die Hoffnungen der Heim-Fans nochmal aufkeimen ließ.

Der Schlusssprint der Concordia blieb aus. Die Truppe von Jürgen Heipertz hatte bis auf eine Chance, keine nennenswerte Möglichkeit mehr. Kurz vor Schluss sah Tobias Kleppel zwar noch gelb-rot, aber durch den Auswärtssieg und der Erreichung der stolzen 40-Punkte-Marke verbleibt die Tabellenführung an der Lenne. Hogrebe zog abschließend sein Fazit: „Aufgrund der ersten Halbzeit war das auf jeden Fall ein verdienter Sieg.”

SG Finnentrop-Bamenohl: Shaqiri, Lasse Strotmann, Tuncdemir, Christopher Hennes, Gräwe, Lang (52. Mike Schrage), Dogrusöz (90 + 4 Laurits Strotmann), Stange, Herrmann (90 + 3 Heiko Entrup), Kleppel, Phillip Hennes.