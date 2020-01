SG Finnentrop/Bamenohl ist der haushohe Favorit

In der Dreifach-Turnhalle im Schulzentrum wird am Samstag und Sonntag der letzte Teilnehmer für das Masters eine Woche später in Meggen ermittelt. Weil Blau-Weiß Hülschotten nach einer fünfjährigen Pause wieder am Spielbetrieb im Fußballkreis Olpe teilnimmt, startet die Hallen-Gemeindemeisterschaft Finnentrop mit acht Mannschaften. Ausrichter ist der SV Heggen.

Der Turniersieger steht mit Westfalenliga-Spitzenreiter SG Finnentrop/Bamenohl eigentlich schon vor dem ersten Anstoß fest. „An Finnentrop/Bamenohl geht kein Weg vorbei“, erkennt Heggens 1. Vorsitzender Michael Berghaus die Ausnahmestellung des Seriensiegers neidlos an. Aber weil das beste Team des Kreises Olpe in den letzten vier Jahren auch beim Masters die Nummer 1 war und als Titelverteidiger für Meggen qualifiziert ist, fährt eine weitere Mannschaft aus der Gemeinde Finnentrop zur inoffiziellen Hallen-Kreismeisterschaft am 26. Januar.

Der Gastgeber

Mit rund 50 Helfern ist der ausrichtende SV Heggen am Wochenende im Schulzentrum im Einsatz. Vereinschef Michael Berghaus freut sich über die Teilnahme des Nachbarvereins BW Hülschotten. In der von seiner Tochter Anna ausgelosten Gruppe A kommt es zum Derby zwischen Heggen und Hülschotten. Beide Vereine teilen sich den Kunstrasenplatz am Daspel.

„Wir wollen unter die ersten Drei kommen“, lautet das Ziel von Berghaus. Ein großer Erfolg wäre für den 1. Vorsitzenden das Erreichen des Endspiels, gleichzeitig wohl die Qualifikation für das Masters in Meggen. Einen Turniersieg haben die Heggener in der Hallensaison bereits feiern können. In Freudenberg konnten sie das Kreisligaturnier gewinnen, unter anderem mit Elspe und Gerlingen II als weitere Teilnehmer aus dem Kreis Olpe.

Der Außenseiter

Das Spielertrainer-Duo Björn Häußler (links) und Patrick Schellhas geht mit dem D-Kreisligisten BW Hülschotten als krasser Außenseiter an den Start. Foto: martin droste

Nach mehrjähriger Pause nimmt BW Hülschotten wieder an der Hallen-Gemeindemeisterschaft teil. Dadurch können zwei Gruppen mit jeweils vier Mannschaften gebildet werden. Der Tabellenachte der Kreisliga D ist nach seinem fußballerischen Comeback der krasse Außenseiter in der Gruppe A. „Wir sind das klassentiefste Team und der absolute Underdog“, weiß Vorsitzender und Spielertrainer Björn Häußler natürlich. „Mit dieser Rolle kommen wir aber bestens zurecht. Wir wollen uns gut aus der Affäre ziehen.“ Die nächste Runde haben die Blau-Weißen in der Geschichte des Finnentroper Hallenturniers aber noch nie erreicht.

Bis zum Start der Rückrunde am 1. März haben Häußler und Co. noch einige Wochen Zeit. Das ist auch gut so, denn in dem Kader des D-Kreisligisten sind eine Reihe von Gardisten, die Karneval abseits des Fußballplatzes gefordert sind. Vorsitzender Björn Häußler, zusammen mit Patrick Schellhas auch Spielertrainer der Hülschottener, hofft wie sein Heggener Kollege Michael Berghaus, dass sich kein Spieler in der Halle verletzt. Warnendes Beispiel ist Aushilfs-Torhüter Daniel Iden, der sich ausgerechnet in seinem letzten Spiel einen Achillessehnenriss zugezogen hat.

Der Favorit

Für die SG Finnentrop/Bamenohl geht die Westfalenligasaison bereits am 9. Februar mit dem Sauerland-Derby zu Hause gegen den SC Neheim weiter. Entsprechend kurz war die Winterpause: Schon am 2. Januar haben die Schützlinge von Ralf Behle die Vorbereitung für die Rückrunde aufgenommen. Dazwischen lagen drei Hallenturniere, die allesamt gewonnen werden konnten. „Das haben die Jungs organisiert. Wer Lust dazu hatte, hat mitgespielt“, berichtet SG-Coach Behle.

Im ersten Testspiel deklassierte der Tabellenführer den Bezirksligisten BC Eslohe, den zukünftigen Verein von Lennestadts Noch-Trainer Jürgen Winkel, mit 10:0. Am Donnerstag gab es in Bamenohl ein 2:2 (Torschützen Philip Fischer und Phillip Hennes) gegen den FC Arpe-Wormach. In diesem Spiel wurde fleißig durchgewechselt. Am Freitag folgte ein weiteres Vorbereitungsspiel gegen den Oberligisten TuS Erndtebrück, ein echter Härtetest.

Das Wochenende der Hallen-Gemeindemeisterschaft hat Übungsleiter Behle freigehalten, im Gegensatz zum Feldturnier 2019 in Schönholthausen. Im Sommer schickte Finnentrop/Bamenohl eine in der Schlussphase mit Phillip Hennes und Mike Schrage verstärkte SG-Reserve an den Start. Die Hennes-Brüder Phillip und Christopher werden am Wochenende und beim Masters geschont, wie voraussichtlich auch Tobias Kleppel. Aber auch so sieht Ralf Behle seine Mannschaft stark genug, das „Pflichtturnier“ in Finnentrop zu gewinnen. „Das muss unser Anspruch sein“, betont der Kirchhundemer.