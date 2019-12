SG Albaum/Heinsberg: „Wir haben viele Fans dazu gewonnen“

Im Sommer stieg die SG Albaum/Heinsberg in die Frauenfußball-Bezirksliga auf. Zum Jahreswechsel steht der Aufsteiger auf dem ersten Platz. Und nicht nur das: Mit Johanna Sellmann (21 Tore) und Madeline Habbel (19) stehen zwei Spielerinnen der SG Albaum/Heinsberg in der Torjägerliste ganz vorne. Wir sprachen mit den beiden treffsicheren Fußballerinnen.

Nach dem Aufstieg im Sommer stehen Sie gleich wieder an der Tabellenspitze. Ganz ehrlich: Hätten Sie damit gerechnet?

Madeline Habbel: Nach einem Aufstieg steht in meinen Augen in erster Linie der Klassenerhalt als oberstes Ziel. Wir als Mannschaft möchten natürlich immer das Beste gegen jeden Gegner erreichen, so dass uns bewusst war, dass wir gegen ein paar Mannschaften aus der Liga eine reelle Chance haben auf einen Sieg. Mit der jetzigen Tabellensituation hätte ich jedoch niemals gerechnet.

Johanna Sellmann: Niemals hätte ich damit gerechnet, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt auf Tabellenplatz 1 stehen würden. Von Anfang an hatten wir ein gesundes Mittelfeld als Saisonziel angestrebt und hierfür seit Beginn der Saison alles gegeben. Dass im Endeffekt die Tabellenspitze als Ergebnis unserer Leistung herauskommt, hätte von uns sicherlich keiner gedacht. Aber umso mehr freue ich mich darüber.

Träumen Sie vom Durchmarsch in die Landesliga?

Madeline Habbel: Natürlich ist ein Aufstieg immer die Krönung einer erfolgreichen Saison, jedoch sehe ich die Sache realistisch und weiß, dass wir noch eine sehr lange und anstrengende Rückserie spielen müssen, in der jeder Gegner versuchen wird, uns zu schlagen.

Johanna Sellmann: Wie Madeline schon gesagt hat, ist es bis zum Saisonende sicherlich noch ein weiter Weg und die Rückserie wird nicht einfacher werden. Meisterschaft und Aufstieg ist trotz allem vermutlich ein Traum, den jede Spielerin aus unserer Mannschaft haben wird. Wir werden also weiterhin versuchen, unser Leistungsniveau zu halten bzw. noch zu verbessern, um unsere Position halten zu können.

Gab es außer dem Aufstieg noch ein Highlight im Jahr 2019?

Johanna Sellmann: Ja, der Sieg im Kreispokal über den FC Finnentrop Ende September. Ich glaube, das hatte es vorher noch nie gegeben.

Was ist das Erfolgsgeheimnis der SG Albaum/Heinsberg?

Madeline Habbel: Wir haben einen guten Zusammenhalt und auch außerhalb des Platzes haben wir im Laufe der Saison viele Fans hinzugewonnen, die uns regelmäßig unterstützen und ein positives Feedback übermitteln. Natürlich spielt Martin Arndt eine bedeutende Rolle für diesen Erfolg.

Johanna Sellmann: Und jetzt bekommt Martin auch noch die passende Unterstützung von einer Co-Trainerin.

Und die die heißt wie?

Johanna Sellmann: Madeline Habbel! Madeline hat bisher schon immer die ein oder andere Trainingseinheit übernommen und uns taktisch echt weitergebracht. Durch ihre langjährige Erfahrung bringt sie einfach unheimlich viel fußballerisches Wissen.

Madeline Habbel: Der neue Job als Co-Trainer stellt mich vor eine neue Herausforderung, der ich positiv und mit Vorfreude gegenübertrete. Es ist eine tolle Mannschaft mit unwahrscheinlich viel Potenzial. Für mich ist es jedoch wichtig, nicht durch den Titel Co-Trainer in den Vordergrund gestellt zu werden. Ich möchte einfach weiterhin Teil dieser Mannschaft sein und mit meinen Freunden Fußball spielen..

Zu Ihnen persönlich: Mit wieviel Jahren haben Sie mit Fußball angefangen und wie kam es dazu?

Madeline Habbel: Ich habe mit drei Jahren bei den Minikickern des SSV Elspe angefangen, Fußball zu spielen. Da mein Vater damals selbst ein erfolgreicher Torwart war, hat er mich frühzeitig mit dem Fußballfieber angesteckt.

Johanna Sellmann: Ich habe mit vier Jahren angefangen, Fußball zu spielen. Ebenfalls in der Minikicker-Mannschaft, aber natürlich in der des VfL Heinsberg. Damals hatte mein Bruder mit seiner E-Jugendmannschaft Training und ich durfte zugucken. Die Minikicker hatte gleichzeitig trainiert und ich war so fasziniert davon, dass ich sofort mittrainieren wollte und auch durfte. Danach war der Fußball nicht mehr wegzudenken.

Gab es für Sie Alternativen zum Fußball?

Johanna Sellmann: In meiner Jugendzeit habe ich neben dem Fußball auch in einer Tanzgruppe getanzt und Querflöte gespielt. Als ich mich dann aufgrund der Zeitinanspruchnahme für eine Sache entscheiden musste, fiel die Wahl sofort auf Fußball.

Madeline Habbel: In meiner Kindheit habe ich einige Jahre Ballett getanzt und bin geritten. Die Leidenschaft für den Fußball hat sich schlussendlich durchgesetzt.

Was ist für Sie das Besondere am Fußball?

Madeline Habbel: Ein toller Mannschaftssport. Es ist ein dynamisches, schnelles und gleichzeitig taktisches Spiel, was absoluten Willen und Durchsetzungskraft erfordert. Deswegen ist der Fußball für mich besonders.

Johanna Sellmann: Ich glaube, man kann es nicht besser sagen, als Madeline es beschrieben hat. Hinzuzufügen wäre von mir, dass es für mich der perfekte Ausgleich zum Arbeitsleben ist.

Welche sind die Stärken von Johanna Sellmann und Madeline Habbel?

Madeline Habbel: Ich glaube, Johannas größte Stärke ist ihr Torabschluss, denn nicht umsonst ist sie seit Jahren Torschützenkönigin. Durch gute Laufwege und Ballsicherheit gelingt es ihr oft 1 gegen 1 Situationen zu gewinnen und Tore zu erzielen. Bemerkenswert ist meiner Meinung nach auch ihre Schusskraft, von der sie mir gerne ein wenig abgeben könnte.

Johanna Sellmann: Madeline zeigt ihre jahrelangen Erfahrungen jede Woche aufs Neue, indem sie auf dem Platz immer präsent und hellwach ist und für viele Spielerinnen als Orientierung und Stützpunkt der Mannschaft gilt. Auch sie weiß die perfekten Laufwege zu gehen und kann von ihrer Zehner-Position aus gefährliche Bälle in die Tiefe setzen, um so gute Chancen herauszuspielen. Neben dieser Fähigkeit ist sie natürlich auch in der Lage, selbst den Ball im Netz zu versenken, wobei sie hier oftmals ihren Kopf zur Hilfe nutzt. In meinen Augen ist sie daher auch die kopfballstärkste Spielerin in unserer Mannschaft.

Wo haben Sie bisher gespielt und warum Sind Sie im Sommer 2018 vor der zur SG Albaum/Heinsberg gewechselt, Frau Habbel?

Madeline Habbel: Ich bin zum Saisonstart 2010 vom FC Finnentrop zum SV Thülen in die Landesliga gewechselt und habe acht Jahre für den SV Thülen spielen dürfen. Zu der SG Albaum/Heinsberg wechselte ich erst 2018. Da ich gebürtig aus Elspe komme, wollte ich einfach der Heimat wieder ein Stück näher sein. Zudem kannte ich einige Spielerinnen der SG Albaum/Heinsberg.

Sie stehen seit vielen Jahren an der Spitze diverser Torschützenlisten und hatten doch bestimmt Anfragen anderer Vereine. Warum sind Sie Albaum/Heinsberg treu geblieben, Frau Sellmann?

Johanna Sellmann: Für mich ist es immer eine Ehre, für meinen Heimatverein zu spielen. Es ist daher keine einfache Entscheidung nach so einer langen Zeit, mittlerweile sind es 15 Jahre, überhaupt einen Verein zu wechseln. Zudem wollte ich grundsätzlich immer erst meine Schule und in dem Zuge mein Abitur erfolgreich abschließen. Anschließend habe ich eine Ausbildung in Heimatnähe begonnen, was ebenfalls dazu geführt hat, dass ich Albaum/Heinsberg treu geblieben bin.

Bleibt das in der Zukunft so oder planen Sie beide doch noch einmal einen „Tapetenwechsel“?

Madeline Habbel: Ich fühle mich zurzeit sehr wohl bei der SG Albaum/Heinsberg, so dass ich kommende Saison dem Verein treu bleibe. Zu einem anderen Zeitpunkt würde ich einen „Tapetenwechsel“ nicht vollkommen ausschließen.

Johanna Sellmann: Da kann ich mich Madelines Antwort nur anschließen.

Wie sehen Sie die Situation des Frauenfußballs im Allgemeinen?

Johanna Sellmann: Im Allgemeinen wird der Frauenfußball immer noch zu sehr unterschätzt und wenig unterstützt. Gerade im Kreis Olpe fehlt es sehr an neuen Spielerinnen, weshalb Konsequenzen wie „Kreisliga-Schließungen“ und „keine Absteiger“ gezogen werden. Das ist wirklich schade, da der Frauenfußball sich unheimlich gesteigert hat und wirklich viel Potenzial in allen Mannschaften steckt.

Was steht jetzt in der Winterpause an?

Madeline Habbel: Jetzt kommt das Hallentraining und einige Hallenturniere. Highlight ist das Masters am 1. Februar in Olpe Am nächsten Sonntag bestreiten wir beim Gemeindepokalturnier ein Einlagespiel gegen den TSV Setzen. Da kommen erstmals unsere neuen Trikots zum Einsatz, die gerade frisch gekommen sind (lacht)!