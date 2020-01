Sebastian Wasem wird Trainer des VfR Rüblinghausen

Der aktuelle Co-Trainer des Landesligisten SC Drolshagen, Sebastian Wasem, wurde als neuer Cheftrainer für die Saison 2020/21 verpflichtet. Als Duo mit dem künftigen sportlichen Leiter Steffen Willmes - dem aktuellen Co-Trainer der 1. Mannschaft - wird er ab Sommer für die 1. Mannschaft des VfR Rüblinghausen verantwortlich sein.

Der B-Lizenz-Inhaber löst in seiner ersten Trainerposition den bisherigen Trainer Avdi Qaka ab. Der hatte die Mannschaft 2018 in die Bezirksliga geführt und wechselt nach sechs erfolgreichen Trainerjahren beim VfR zum Landesligisten VSV Wenden.

Eindrucksvolle Spielerkarriere

Sebastian Wasem ist seit drei Jahren beim SC Drolshagen als spielender Co-Trainer unter Vertrag und schaffte im letzten Jahr den Aufstieg in die Landesliga. Neben seiner Trainertätigkeit kann er eine eindrucksvolle Spielerkarriere vorweisen. Für die Vereine TuS Erndtebrück und 1. FC Kaan-Marienborn war er fast 100 mal in der Oberliga Westfalen unterwegs. Vor diesen Stationen kam er bei der SpVg Olpe bereits mit einer Mannschaft aus dem Kreis Olpe in Kontakt.

„Wir haben einen Trainer gesucht der unsere junge Mannschaft weiter formen und entwickeln kann. Sebastian Wasem hat bereits während seiner Zeit in Drolshagen auf und neben dem Platz gezeigt, dass er optimal in unser definiertes Anforderungsprofil passt. Mit der Verpflichtung haben wir die vakante Position wunschgemäß besetzen können!“, sagt der 1. Vorsitzende Joachim Schlüter.