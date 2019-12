Attendorn. Der SC LWL 05 hat den Sparkassen Hallenfußball-Cup zum zweiten Mal nach 2017 gewonnen und vertritt Attendorn beim Masters am 26. Januar in Meggen.

SC LWL 05 gewinnt den Stadtpokal in Attendorn

In einem packenden Endspiel setzte sich der Bezirksligist am Samstagabend in der mit 450 Zuschauern voll besetzten Rundturnhalle 3:1 gegen den SV Türk Attendorn durch. Für Titelverteidiger SV 04 Attendorn blieb nur der vierte Platz.

Bei der Siegerehrung bedankte sich Bürgermeister Christian Pospischil für die hervorragende Ausrichtung des Hallenturniers durch den RSV Listertal. Der Verein aus dem Märkischen Kreis war zum ersten Mal in der Rundturnhalle Gastgeber des traditionellen Stadtpokalturniers. In drei Schichten wurden die Organisatoren um den 1. Vorsitzenden Ingo Hartmann und Geschäftsführerin Anke Tönjes (Turnierleitung) von 20 Helferinnen und Helfern unterstützt, darunter die Spielerinnen der RSV-Damenmannschaft.

Nachdenken über die Auslosung

Wie erwartet, setzten sich am ersten Turniertag die Favoriten durch. Aus der „Hammergruppe B“ zogen die beiden Bezirksligisten LWL und SV 04 sowie der starke A-Ligist SV Türk punktgleich ins Viertelfinale ein. Gastgeber RSV Listertal führte die nicht nur auf dem Papier wesentlich schwächer besetzte Gruppe A an. Im Halbfinale blieben die vier Mannschaften aus der Gruppe B unter sich. Ein Grund nicht nur für Türk-Spielertrainer Yasin Colak, sich Gedanken über die Auslosung zu machen.

„Keine besonderen Vorkommnisse“, meldete Schiedsrichter Christoph Hömberg vom SV Fretter, der die Spiele am Finaltag mit seinem jungen Kollegen Mika Arlitt (RW Hünsborn) leitete, nach der Vorrunde. Einen Tag zuvor waren Christian Buschmann (RW Lennestadt) und Marcel Kaufmann (BW Hillmicke) im Einsatz. Aber spätestens in den beiden Halbfinalbegegnungen kochten die Emotionen, wurde es endlich spannend.

Im ersten Halbfinale hatte der ambitionierte SV Türk Attendorn im Kreisligaduell gegen die zweite Mannschaft des SC LWL 05 noch leichtes Spiel und setzte sich souverän mit 5:0 durch. Die Treffer erzielten Furkan Köseoglu, Gökalp Uysal, Ekrem Danis, Emre Gencol und Spielertrainer Yasin Colak.Richtig zur Sache ging es dann im zweiten Halbfinale zwischen den Stadt- und Bezirksligarivalen LWL 1 und SV 04. Vier Zeitstrafen für Torwart Stergios Kalpakis, Hidayet Köser und Serkan Gürsoy (alle SV 04) sowie Alessandro Giamporcaro (LWL) zeugten von der hitzigen Atmosphäre.

Am Ende ließ der Sportclub dem SV 04 unter dem lautstarken Jubel seiner Anhänger keine Chance und gewann mit 4:0. Pascal Neumann, Marlon Klein, Bastian Klein und ein Eigentor von Timo Gaertner machten den klaren Erfolg perfekt. Für den verhinderten LWL-Trainer Frank Keseberg (Urlaub) sprangen der verletzte Sebastian Arens und Kapitän Bastian Klein ein.

SV 04 ohne seine besten Torschützen

Beim SV 04, der unter anderem auf seine besten Bezirksliga-Torschützen Jerome König und Vedat Vural verzichten musste, standen mit Eugen Litter nach überstandener dritter Hüft-OP und Bayram Celik gleich zwei Übungsleiter an der Bande. Deren Laune wurde auch nicht besser, als ihre Mannschaft im Neun-Meter-Schießen bei drei Versuchen leer ausging und sich der LWL-Reserve vom Punkt mit 0:1 geschlagen geben musste.

Im Finale standen mit LWL 1 und SV Türk Attendorn zwei Mannschaften auf dem Hallenboden, die unbedingt gewinnen wollten. Durch die Treffer der Klein-Vettern Marlon und Bastian führte der Bezirksligist mit 2:0 und sah bis 44 Sekunden vor dem Schlusspfiff wie der sichere Sieger aus. Dann erhielt der A-Ligist nach einem Foulspiel von Torwart Steffen Sondermann einen Neunmeter. Doch Gökalp Uysal knallte den Ball an die Latte. Der SV Türk Attendorn setzte alles auf eine Karte, nahm den Torhüter raus und wechselte dafür einen Feldspieler ein. Mit dem 1:2 machte es Colak für kurze Zeit wieder spannend, ehe Alessandro Giamporcaro zum 3:1 traf und für die Entscheidung sorgte.

„Wir haben das am Samstag clever runtergespielt. Das war eine Mega-Teamleistung“, freute sich LWL-Kapitän Bastian Klein, der neben dem Pokal und Siegerscheck auch den Geldpreis für die beste Offensive entgegennehmen konnte. „Das tut gut, auch mit Blick auf die Rückrunde“, betonte Sebastian Arens, der wegen seiner Knieoperation mindestens noch bis Sommer aussetzen muss.

„Wir haben unser Bestes gegeben. Im Finale haben Kleinigkeiten entschieden“, sagte ein enttäuschter Türk-Spielertrainer Yasin Colak. Wie sein SV 04-Kollege Eugen Litter gratulierte Colak Turniersieger SC LWL 05 sportlich-fair zum Sieg.