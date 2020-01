Saalhausen/Oberhundem: Gespann Dahlke/Tigges löst Rettler ab

Zur Saison 2020/21 trainiert das neues Gespann Nils Dahlke und Martin Tigges die erste Mannschaft der SG Saalhausen/Oberhundem.

Nach einer erfolgreichen Zeit verabschiedet sich Nico Rettler zum Ende der laufenden Saison aus dem Traineramt des Fußball-B-Kreisligisten, der zur Winterpause auf dem neunten Platz liegt

„Nico Rettler hat die Mannschaft in einer sehr schwierigen Phase übernommen und letzte Saison den Aufstieg in die Kreisliga A knapp verpasst. Leider verlief die Hinrunde nicht wie erhofft und er möchte damit den Weg frei machen für neue Ideen und Impulse“, so Stefan Heimes, vom Geschäftsführenden Vorstand des TSV Saalhausen in einer Pressemitteilung.

Mit Martin Tigges steht Nils Dahlke ab der nächsten Saison ein erfahrener Trainer zur Seite. Während Nils Dahlke als Spielertrainer fungiert, wird Martin Tigges an der Seitenlinie die Kommandos geben.

Martin Tigges ist ein „Kind des TV Oberhundem“. Seit über 17 Jahren ist er im Jugendbereich engagiert und hat dort alle Jugendmannschaften des Vereins trainiert. Dazu ist er Inhaber der C-Lizenz und seit einem Jahr Koordinator Qualifizierung im Kreisjugendausschuss Olpe.

Rettlers Zukunft unbekannt

Die Vorstände des TSV Saalhausen und des TV Oberhundem bedanken sich bei bei Nico Rettler für seine „hervorragende Arbeit“ und seinen Einsatz in den vergangenen Jahren: „Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute. Wir freuen uns, dass er als Saalhauser den Verein nicht verlässt und spätestens in der Altliga wieder die Schuhe schnürt.“

Ob es Nico Rettler nächste Saison vielleicht zu einem anderen Verein als Trainer zieht, sei noch nicht bekannt. „Mit Martin Tigges haben wir eine hervorragende Lösung gefunden. Er wird mit Nils Dahlke zusammen sicher ein erfolgreiches Duo auf der Trainerbank bilden“, sind sich die die beiden Vorstände sicher.

Auch in die Reserve der SG Saalhausen/Oberhundem gibt es eine Änderung zur neuen Saison. Das Traineramt teilen sich dort der bisherige Trainer Martin Neuhaus und Enes Isufi. „Hier gilt es, mehr aus dem vorhandenen Potenzial abzurufen“, fordern die beiden Vorstände.