RW Lennestadt ist Wintermeister

Am letzten Spieltag vor der Winterpause eroberte RW Lennestadt, durch den Ausrutscher von Rothemühle, die Tabellenführung in der Fußball-Kreisliga A.

SC LWL 05 II – FC Langenei/Kickenbach 3:2 (0:2). In einem auf beiden Seiten spielerisch eher schwachen Spiel heimsten die Schützlinge von Jan Busenius am Ende drei wichtige Punkte ein. Busenius: „Das Wichtigste waren die drei Punkte. Dazu haben wir nach dem 0:2-Rückstand Moral bewiesen.” Für den Dreier vor der Winterpause und die Reaktion auf das verloren gegangene Spiel in Lenhausen sorgten Kevin Pachutzki und Extremera Mayo per Doppelpack. Für Langenei/Kickenbach trafen Richter und Kattenborn.

SF Dünschede – SV Heggen 1:4 (0:2). Eiskalt zeigte sich heute die Daspel-Elf im Derby gegen die Hausherren aus Dünschede. Die Gäste bestraften gleich viermal die individuellen Fehler der Lönze-Elf, wodurch der Sieg verdient war. SF-Sprecher Marius König: „Wir sind nach der Pause zwar dran gekommen, wurden dann aber von Heggen ausgekontert.” Tony Sunday, Tziabazidis vor der Pause sowie Baltes und Wilhelm trafen für den SVH. Ergebniskosmetik betrieb Bayer auf Seiten der Gastgeber.

FC Möllmicke – SV Rothemühle 0:0. Die Siegesserie des SV Rothemühle ist vorerst gestoppt, wodurch man bis zum Wiederbeginn auch RWL den Platz an der Sonne übergeben musste. Am Sonntag trennte man sich am Wendener Schulzentrum vom Gemeinde-Kontrahenten torlos. In einem aggressiv und körperbetontem Spiel war es keinem Team vergönnt den obligatorischen „Lucky-Punch” zu setzen.

SV Dahl-Friedrichsthal – FSV Helden 4:0 (1:0). Den Bock vollends umgestoßen hat die Truppe von Interimscoach Michael Kügler. Nach dem letztwöchigen 3:2-Auswärtssieg in Kirchveischede holten seine Mannen gegen das Schlusslicht einen weiteren wichtigen Dreier. Tat man sich in Hälfte eins noch ein wenig schwer, ließ man dafür nach Wiederanpfiff Tore sprechen. Hardenack per Doppelpack, Ochel und Krohn besorgten den verdienten Sieg.

SG Hützemert/Schreibershof – SG Kirchveischede/Bonzel 0:2 (0:1). Kirchveischede/Bonzels-Sprecher Thomas Hellweg: „Wir haben das Spiel von Anfang dominiert und waren 90 Minuten immer am Gegner dran. Dazu haben wir gekämpft wie die Bären. Summa summarum ein verdienter Sieg.” Allebrodt und Müller erfreuten Gästefans.

FC Kirchhundem – FC Lennestadt II 0:2 (0:1). Im Hundem-Lenne-Derby ließ die „Zwote” des FCL nochmal drei Punkte mit auf die Heimreise mitgehen. Der agile Maurice Kremer und Sturmtank Kürpick konnten am Tore erzielen nicht gehindert werden, so dass die Stemmer-Elf bis März auf einem starken fünften Platz verweilen wird.

RW Lennestadt/Grevenbrück – SSV Elspe 3:0 (1:0). Mit einem hochverdienten 3:0-Sieg erklomm RWL die Tabellenspitze und wird dort mindestens bis März verharren. Elspe hatte keine Chance. Nach der Führung von Amer Selimanjin bestellte Samir Selimanjin per Doppelpack den Sieg. RWL-Obmann Vennteicher: „Das Ergebnis hätte deutlich höher ausfallen müssen, trotzdem sind wir und ich besonders mit dem Jahr super-zufrieden. Das war eine richtig geile Hinserie von der kompletten Mannschaft und dem Trainerteam.”

SV Türk Attendorn – TuS Lenhausen 2:0 (1:0). Einen verdienten Sieg fuhren die Gastgeber gegen Lenhausen ein. „Die Türken hatten größere und mehr Chancen als wir. Wenn wir mal vorne waren, waren das nur Halb-Chancen.” teilte TuS-Sprecher Hammecke mit. Sein Fazit: Ein Sieg, welcher in Ordnung geht. Der bereits in den letzten gut aufgelegte Abdulkadir Tuncdemir und Ahmet Kalkan trafen.