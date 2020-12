Rückblick auf das Corona-Jahr 2020 im Video

Kreis Olpe. Das Sportjahr 2020 war beispiellos. Die Pandemie hielt auch den Lokalsport im Kreis Olpe in Atem. Wir blicken im Video zurück - und voraus.

"So ein Jahr brauchen wir nicht noch einmal." Dieser Satz war seit März sehr häufig zu hören von Sportlerinnen und Sportlern aus dem Kreis Olpe. Dem schließen wir uns an. Denn der Stillstand und die Wochen der Ungewissheit, wie es überhaupt weitergeht, beides ist für die Aktiven und Ehrenamtlichen mitunter quälend - aber auch für Berichterstatter alles andere als angenehm. Jetzt, da das Jahr kurz vor der Ziellinie ist, ist ein Rückblick fällig. Diesmal per Video.