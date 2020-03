Wenden. Vorhang auf zum Kreis-Hallenmasters der Altligafußballer. Am Samstag, 7. März um 13 Uhr rollt der Ball im Konrad-Adenauer-Schulzentrum in Wenden.

Ausrichter ist zum ersten Mal Blau-Weiß Hillmicke. Die Mannschaft gewann den Wendener Gemeindepokal. Weil Rot-Weiß Hünsborn als Titelverteidiger des Kreis-Masters qualifiziert ist, nehmen diesmal zwei Mannschaften aus der Gemeinde Wenden an diesem Traditionsturnier teil.

Erinnerung an ein dramatisches Finale

In den letzten Jahren hat das Altliga-Masters mächtig an Fahrt aufgenommen, was die Attraktivität angeht. Ein Beispiel dafür ist das vergangene Jahr, als RW Hünsborn in einem dramatischen Finale gegen den VfR Rüblinghausen nach Neunmeter-Schießen mit 7:6 das bessere und glückliche Ende auf seiner Seite hatte. Nach regulärer Spielzeit hatte der VfR Rüblinghausen in letzter Sekunde durch Rafael van der Wielen noch zum 2:2 ausgeglichen. Der Hünsborner Torhüter Stefan Brüser war im Neunmeter-Schießen der große Held, er hielt die entscheidende „Marke“ von Sotirios Sourovelis.

Die Teilnehmer des Masters besitzen Qualität. Mit dem Titelverteidiger und großen Turnierfavoriten RW Hünsborn und dem früheren Sieger SG Serkenrode/Fretter, die einer Gruppe spielen, ist von Beginn an für Spannung gesorgt. Als Hecht im Karpfenteich könnte sich die Altliga des VfR Rüblinghausen entpuppen. Der Sieger des Olper Stadtpokal der Jahre 2019 und 2020 könnte den ganz großen Wurf landen und nicht wie im vergangenen Jahr den Wanderpokal nur anschauen.

20 Helfer des SV Hillmicke

Der gesamte Verein SV Hillmicke hat in diesem Jahr schon reichlich Erfahrung mit der Ausrichtung von fußballerischen Großereignissen in Wenden. So hatte er unter anderem die dreitägige Gemeindeturnier-Serie mit Reserve- und Seniorenturnier ausgerichtet. „Wir sind mit 20 Helfern im Hintergrund im Einsatz. Sie werden dafür sorgen, dass wie bei den anderen Masters, die wir organisiert haben, alles rund läuft“, ist sich Petra Hahn, stellvertretende Geschäftsführerin des Ausrichters SV Hillmicke sicher.

Staffelleiter Thomas Will hatte am Rande des Gemeindepokal-Turnier der Altliga in Wenden die Gruppen des Hallenmasters ausgelost. Glücksfee war Christian Pilz, Sprecher des Vorstandes vom SV Rothemühle und Vorsitzender der Elterninitiative „Krebskranker Kinder“. Die Auslosung fand passenderweise am Internationalen Kinderkrebstag am 15. Februar statt. Gestiftet wird der Pokal von der Krombacher Brauerei. Für jede Mannschaft gibt es 30 Liter als „Antrittsprämie“. Die 350 Euro-Prämie wird aufgeteilt an die ersten vier Mannschaften.

Das Altliga-Masters ist der Abschluss der drei Masters-Turniere im Kreis Olpe und bildet traditionell den Kehraus der Hallensaison, und zwar einen würdigen. „Insgesamt glaube ich, dass das Altligamasters in all den Jahren an Bedeutung gewonnen hat“, so Joachim Schlüter, Vorsitzender des FLVW Olpe.

Spielplan



Vorrunde

13.00 Serkenrode/Fretter - Hünsborn

13.15 Listertal - Dolshagen/Hützemert

13.30 Lennestadt/LaKi - Hillmicke

13.35 Rüblinghausen - Kirchhundem

14.00 Serkenrode/Fretter - Listertal

14.15 Hünsborn - Drolshagen/H.B

14.30 Lennestadt/Laki - Rüblinghausen

14.45 Hillmicke - Kirchhundem

15.00 Drolshagen/H. - Serkenrode/Fr.

15.15 Listertal - Hünsborn

15.30 Kirchhundem - Lennestadt/Laki

15.45 Rüblinghausen - Hillmicke

Halbfinale

16.10 1. Gruppe - 2. Gruppe B

16.30 1. Gruppe B - 2. Gruppe A

16.50 Spiel um Platz 3

17.00 Endspiel.