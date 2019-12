Ralf Behle verlängert bei der SG Finnentrop/Bamenohl

Er geht damit in seine fünfte Spielzeit am Bamenohler Schloss. Eine Überraschung ist die Nachricht angesichts der großen Erfolge der letzten Jahre nicht.

„Fakt ist: Mit Ralf sind wir uns einig,“ redete André Ruhrmann, Sportlicher Leiter des Vereins, auch nicht lange drumherum. Es seien „keine komplizierten Gespräche“ gewesen, teilte er außerdem mit. Natürlich sei es dem Trainer auch wichtig, dass er die Entwicklung der letzten Zeit fortführen könne, so Ruhrmann weiter, „und dann gehört eben auch dazu, dass er da eine Kontinuität im Kader hat.“

Hat er. Und eine weitere Verstärkung gibt es obendrein. Moritz Thöne (32) wechselt 2020/21 zur SG Finnentrop/Bamenohl. Das gab die SG auf ihrer Homepage bekannt. Bis dahin ist Thöne noch spielender Co-Trainer des Ligakonkurrenten FC Lennestadt, hat aber bereits bekannt gegeben, dass der den FCL verlassen wird (wir berichteten).

Vor einer Woche Julian Scheppe, nun Moritz Thöne. Zur ohnehin hohen Qualität des SG-Mittelfeldes stoßen jetzt noch zwei echte Top-Fußballer des Kreises Olpe, jeweils Führungsspieler in ihren Noch-Vereinen. Ist da nicht ein großes Gedränge zu befürchten? Möglicherweise Frust?

Breiter Kader

Das sieht André Ruhrmann, Sportlicher Leiter der Finnentrop/Bamenohler, keineswegs so. Die Formulierung „auf der Bank landen“ hält er für zu nachteilig. Er drückt es positiv aus: „Wir kriegen da zwei Farbtupfer in die Mannschaft, die uns sicherlich sehr gut tun,“ sagt er. Dass der Konkurrenzkampf wie auch die Leistungsdichte etwas größer werden, streitet er nicht ab, und das ist auch so gewollt. „Das wissen wir. Wir wissen aber auch, wie lang so eine Saison ist. Es ist nicht so, dass der Kader überladen ist.“

Ruhrmann verweist auf den Saison-Anfang, als mit Mike Schrage und Moritz Kümhof zwei eminent wichtige Leute wegen Kopfverletzungen gleichzeitig und länger ausfielen. „Vielleicht hast du noch zwei, drei Urlauber, dann musst du sehen, das du 13 Leute für ein Auswärtsspiel zusammen kriegst. Hatten wir auch schon.“

Der breitere Kader hat auch einen weiteren Vorteil: Je nach Gegner könne man sich nun taktische Möglichkeiten offen halten, und je nach Situation von außen eingreifen. Es werde nicht den einen oder anderen treffen, der dann dauerhaft draußen sitzt, sondern es läuft auf eine Art Rotation hinaus. Ruhrmann: „Vielleicht ist der eine oder andere auch froh, mal durchschnaufen zu können und dass da eine gewisse Belastungssteuerung drin ist.“ So werde auch eine „Angewiesenheit auf einzelne Spieler“ unwahrscheinlicher.

Für „nicht ausgeschlossen“ hält André Ruhrmann, dass auch Spieler gehen. Begehrt sind die Cracks in Grün und Schwarz allemal: „Da sind Anfragen an unsere Jungs, die begleiten uns seit Jahren,“ verriet Ruhrmann, „damit müssen wir uns auseinandersetzen.“ Für die kommende Saison sieht André Ruhrmann die Mannschaft jedoch gut aufgestellt.

Weiterentwicklung steht im Fokus

Im Fokus der Planungen aber stehe für Ralf Behle aber auch für die sportliche Leitung eindeutig die Weiterentwicklung der „Bamenohler Jungs“, wobei Kontinuität im Kader ebenso hohe Priorität hat wie das Formen von Nachwuchsspielern, heißt es in einer am Abend verschickten Pressemitteilung des Vereins, „und hier kann Bereits zum jetzigen Zeitpunkt die Verlängerung des Großteils der Mannschaft um die Spielführer Phillip Hennes und Moritz Kümhof verkündet werden.“

Weiter heißt es: „Der Verein ist guter Dinge mit Blick auf die Planungen für die kommende Saison: Die Entwicklung der Mannschaft spricht ja für sich. Nicht etwa die Tabellensituation ist dabei entscheidend für die Beurteilung, sondern vielmehr die Art und Weise wie die Mannschaft Woche für Woche neue Herausforderungen meistert. Den Grundstein hierfür legen Ralf Behle und sein Trainerteam um Mike Schrage, Henning Vogt und Marius Hilleke durch kontinuierliche Arbeit mit den Jungs in der Trainingswoche. Durch wenige, punktuelle Verstärkungen wollen wir den Kader noch variabler gestalten.“