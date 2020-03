Die jungen Volleyballerinnen des VC SFG in Olpe fahren zu den United World Games (UWG) in Klagenfurt am Wörthersee. Vor 15 Jahren wurde die heute größte Jugendsportveranstaltung Europas ins Leben gerufen, steht unter der Patronanz der UNESCO und findet vom 25. bis zum 28. Juni statt. Über 12.000 Sportler aus 40 Nationen weltweit sind dabei und treten in 16 Sportarten gegeneinander an. Wir haben bei Damian Himmel, Simon van Vianen und Leonie Althoff, die die Volleyballerinnen begleiten, coachen und betreuen, nachgefragt, was sie erwartet und welche Erwartungen sie selbst haben.

Wer hatte die Idee und wie kam es dazu, dass Ihr bei den United World Games dabei seid?

Damian Himmel: Die Vereine wurden von den Organisatoren angeschrieben. Auf Nachfrage bei den Mädchen zeigten viele große Begeisterung dafür und so haben wir das jetzt in Angriff genommen.

Trainer und Cheforganisator Damian Himmel, Betreuerin Leonie Althoff und Trainer Simon van Vianen (von links). Foto: Birgit EngeL

Jugendliche aus Asien, Amerika und Europa kommen zusammen, die Atmosphäre im Wörthersee-Stadion, für die Fußball-Europameisterschaft 2008 gebaut und Mittelpunkt der Games, muss einmalig sein. Was steht für euch im Vordergrund? Der Sport oder der kulturelle Austausch?

Damian Himmel: Gerade bei der derzeitigen Situation, schauen wir beispielsweise mal auf den Fußball, ist eine solche Veranstaltung toll. Die Message ist: wir leben alle auf einem Planeten und unterscheiden uns nicht. Davon abgesehen ist auch das sportliche Erlebnis beeindruckend. Mit Gegnern, die andere Sprachen sprechen und sowieso auch anders spielen und agieren. Dabei gelten die Regeln des Internationalen Weltvolleyballs. Die eigentlichen Spiele finden an drei Tagen statt, von den Vorrunden über die K.O.-Phase bis zu den Finalspielen.

Simon van Vianen: Erfahrungen mit internationalen Turnieren habe ich durch den Fußball. Es ist etwas ganz anderes, wenn verschiedene Nationen und unterschiedliche Spielstile aufeinandertreffen. In Sachen Völkerverständigung und kultureller und sportlicher Verständnisbildung sind die UWG sicherlich großartig.

Leonie Althoff: Ich bin sehr gespannt. Auf die Menschen und überhaupt auf alles, was sie mitbringen. Damian Himmel hat mal ein paar amerikanische Trainingseinheiten mit uns absolviert und das war ziemlich witzig. Vielleicht erleben wir die dann hautnah und live.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Wieviel Mädchen kommen mit und welche Rolle spielt der Volleyball unter den 16 Sportarten?

Damian Himmel: Momentan sind es 14 Mädchen im Alter von 13 bis 18 Jahren. Da Volleyball in der Halle und in der Beach-Variante gespielt wird, ist der Stellenwert recht hoch. Im vergangenen Jahr waren drei Volleyballvereine aus ganz Deutschland gemeldet. Wir werden mit zwei Mannschaften, U17 und U19, in der Halle dabei sein und wohl gegen ein ziemlich großes internationales Feld antreten.

Wie groß ist der Aufwand?

Damian Himmel: Natürlich gibt es einiges zu regeln. Da die Games in der letzten Schulwoche vor den Sommerferien beginnen, müssen unsere Volleyballerinnen von der Schulpflicht befreit werden. Dann sind da die An- und Abreise, versicherungstechnische Angelegenheiten und Ähnliches. Nicht zuletzt müssen wir auch unsere Mannschaften ausstatten und würden uns im besten Fall über Sponsoren freuen.

Wie seid ihr untergebracht?

Damian Himmel: Wir wohnen im Stadion-Camp, also sozusagen mittendrin. In einer Zeltstadt mit Feldbetten. Ansonsten ist vor Ort alles perfekt organisiert.

Um die Spiele herum gibt es ein sattes Rahmenprogramm. Worauf freut ihr euch am meisten?

Leonie Althoff: Wir werden ja nicht nur Volleyball spielen, sondern auch viel Zeit miteinander verbringen. Das ist das, was hier Zuhause manchmal fehlt, weil sich hier die Teams und Mannschaften immer unterschiedlich zusammensetzen. Unserer Gemeinschaft tun die UWG bestimmt sehr gut. Dann macht Sport doppelt Spaß.

Simon van Vianen: Games wie die UWG fördern extrem den Teamgeist. Genauso wichtig: sie machen jede einzelne Spielerin stärker, weil man mit den Kräften haushalten und die Leistungen jederzeit abrufen muss. Je erschöpfter man ist, desto schwieriger wird das. Ansonsten bin ich gespannt darauf, wie andere Teams taktieren und natürlich auszuhebeln sind.

Damian Himmel: Ich rechne mit einem hohen Niveau bei den Spielen und unseren Gegnern. Das macht das Ganze interessant. Ebenso wie der Austausch mit Trainern und Aktiven rund um den Globus. Unser Ziel ist: möglichst gut spielen und möglichst viel erleben.

Wo liegen eure grundsätzlichen Ziele in Sachen Volleyball und wie seht ihr den VC SFG Olpe?

Leonie Althoff: Ich glaube, dass man in Olpe gute Optionen hat, in seinem Sport weiterzukommen. Schön ist auch, dass wir neben der Halle noch die Beachanlage haben, was weitere Möglichkeiten eröffnet.

Simon van Vianen: Im Fokus liegt, die eigene Mannschaft zu entwickeln. Gerade im Volleyball steht die mentale Seite im Vordergrund. Wie in kaum einem anderen Sport geht es um die Fähigkeit, Punkte einfach abzuhaken und die ganze Zeit im Spiel zu bleiben. Und das ist ganz schwer zu erlernen.

Damian Himmel: Der Club ist betont leistungsorientiert mit Potential und Ambitionen nach oben. Wir haben eine starke Jugend mit Spielerinnen, die wir von Anfang an herangezogen haben und unsere Perspektivspielerinnen für morgen sind.

Damian und Simon, ihr seid in Klagenfurt sozusagen allein unter Frauen. Was macht eigentlich Damenvolleyball interessant?

Die Damen sind mehr mit dem Kopf auf dem Feld als Männer. Die schütteln alles ziemlich schnell und sofort ab, während Frauen alles lange mittragen. Beim Damenvolleyball passiert viel mehr auf dem Feld. Während bei Männern die Gangart Aufschlag, Angriff, Feierabend zum Einsatz kommt, gibt es bei den Damen sehr viel mehr Bewegung und Ballwechseln.