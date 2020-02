Olpe: Wer wird Meister in der Fußball-Kreisliga A?

Kreis Olpe. An Spannung mangelt es nicht in der Fußball-Kreisliga A Olpe. Wir ließen die 16 Vereine den Meister tippen.

Der Tenor bei unserer Umfrage geht in Richtung Dreikampf um den Titel. Spitzenreiter RW Lennestadt und der SV Rothemühle wurden in der Umfrage bei den Trainern, Vorsitzenden und sportlichen Leiter als Top-Favoriten je zehn Mal genannt. Türk Attendorn wird mit fünf Nennungen eine Außenseiterrolle zugestanden. Wir stellten je drei Fragen an die 16 Vereine:

Rot-Weiß Lennestadt

Stephan Vennteicher, sportlicher Leiter:

Wer wird Meister? Türk Attendorn, SV Rothemühle.

Eigene Ziele: Wir wollen wie in der Hinrunde erfolgreichen Fußball spielen und daran anknüpfen.

Was muss besser werden? Die Konstanz in der Offensive muss noch effizienter werden.

SV Rothemühle

Christian Pilz, Sprecher des Vorstandes:

Wer wird Meister? Es muss alles passen, damit wir es schaffen.

Eigene Ziele: Langfristig in die Bezirksliga.

Was muss besser werden? Nachhaltig den Jugendbereich einbauen. Der Lernprozess geht weiter.

SV Türk Attendorn

Murat Ucar, sportlicher Leiter:

Wer wird Meister? Es wird sich zwischen RW Lennestadt, SV Rothemühle und Türk Attendorn entscheiden.

Eigene Ziele: Wir möchten in der kommenden Saison in der Bezirksliga spielen, weil wir eine gute Kreisligamannschaft sind.

Was muss besser werden? Viele junge Spieler sind bei uns. Sie müssen stabiler werden, aber sie sind auf einem guten Weg.

SV Heggen

Michael Berghaus, 1. Vorsitzender:

Wer wird Meister? RW Lennestadt.

Eigene Ziele: Die großen drei Klubs etwas ärgern, vielleicht schafft unsere Mannschaft noch Rang drei.

Was muss besser werden? Der Kader könnte breiter aufgestellt sein.

FC Lennestadt II

Thomas Stemmer, Trainer:

Wer wird Meister? Rot-Weiß Lennestadt.

Eigene Ziele: Irgendwo im Mittelfeld landen, gern auf einem einstelligen Tabellenplatz.

Was muss besser werden? Die Einstellungsprobleme müssen positiver werden. Die junge Mannschaft macht noch Fehler.

FC Kirchhundem

Friedhelm Sasse, Trainer und sportlicher Leiter:

Wer wird Meister? Rot-Weiß Lennestadt, SV Rothemühle, Türk Attendorn.

Eigene Ziele: Auf Grund unseres dünnen Kaders bin ich mit dem sechsten Platz zufrieden, auch angesichts der Abgänge vor Saisonbeginn.

Was muss besser werden? Wir haben Riesenprobleme mit dem dünnen Kader. Die Offensive sprich Chancenauswertung muss besser werden und die Cleverness im Abschluss auch.

SF Möllmicke

Nico Stettner, Trainer:

Wer wird Meister? RW Lennestadt.

Eigene Ziele: So weit wie möglich von Verletzungen verschont bleiben. Ein einstelliger Tabellenplatz sollte es werden.

Was muss besser werden? Die Mannschaft wurde von Verletzungen geplagt, außerdem haben wir viele unerfahrene Spieler in unseren Reihen, die sich an die Liga gewöhnen müssen. Des weiteren fehlte die Cleverness.

SG Hützemert/Schreibershof

Volker March, Trainer:

Wer wird Meister? Der SV Rothemühle.

Eigene Ziele: Die Mannschaft muss Konstanz an den Tag legen, um die vorhandene Qualität auf den Platz zu bringen.

Was muss besser werden? Die taktischen Vorgaben muss das Team umsetzen, denn die Klasse dazu ist vorhanden.

FC Langenei/Kickenbach

Arnd Kuhlmann, Geschäftsführer:

Wer wird Meister? RW Lennestadt, SV Rothemühle.

Eigene Ziele: Mit einem gesicherten Mittelfeldplatz sind wir zufrieden und hoffen, dass wir mit dem Abstieg nichts mehr tun haben.

Was muss besser werden ? Es fehlte uns einfach die Konstanz in der Mannschaft. Im Angriff wurden die Möglichkeiten nicht genutzt und hinten haben wir einfache Tore erhalten.

Sportfreunde Dünschede

Marius König, Vorstand Spielbetrieb:

Wer wird Meister? Türk Attendorn.

Eigene Ziele: Ein einstelliger Tabellenplatz sollte es schon werden, sowie die frühzeitige Sicherung der Klasse.

Was muss besser werden? Weniger Gegentore einfangen und aus einer gesicherten Abwehr in der Rückrunde spielen.

SV Dahl/Friedrichsthal

Michael Schneider, 1. Vorsitzender:

Wer wird Meister? RW Lennestadt, SV Rothemühle.

Eigene Ziele: Ganz klar der Klassenerhalt, und der so schnell wie möglich.

Was muss besser werden? Die Punkteausbeute und die Einstellung müssen besser werden.

SC LWL 05 II

Jan Busenius, Trainer:

Wer wird Meister? Rot-Weiß Lennestadt.

Eigene Ziele: In erster Linie der Klassenerhalt, weil eine schwierige Lage in der ersten Mannschaft herrscht.

Was muss besser werden? Ganz klar die Ergebnisse über Zeit die bringen. Fehlende Cleverness.

SG Kirchveischede/Bonzel

Christopher Bröcher, Vorstand:

Wer wird Meister? SV Rothemühle, RW Lennestadt.

Eigene Ziele: Den Klassenerhalt steht über allem.

Was muss besser werden? Das vorhandene Potenzial muss ausgeschöpft werden, sowie Konstanz.

SSV Elspe

Andre Weigler, Trainer:

Wer wird Meister? Türk Attendorn, RW Lennestadt.

Eigene Ziele: Den Klassenerhalt sichern, und das so schnell wie möglich.

Was muss besser werden? Die Trainingsbeteiligung muss besser werden. Dazu muss in allen Bereichen eine deutliche fußballerische Verbesserung eintreten.

TuS Lenhausen

Stefan Bischopink, 1. Vorsitzender:

Wer wird Meister ? Der SV Rothemühle.

Eigene Ziele: Den Klassenerhalt so schnell wie möglich sichern.

Was muss besser werden? Das Abwehrverhalten muss deutlich besser werden. Die Mannschaft kassiert zu viele Big Points in der Schlussphase.

FSV Helden

Martin Köper, 1. Vorsitzender:

Wer wird Meister?

Der SV Rothemühle.

Eigene Ziele: Der Klassenerhalt ist noch möglich. Es wird dazu aber eine Bombenrückrunde nötig sein.

Was muss besser werden? Die Mannschaft muss stabiler in der Defensive und Offensive werden, außerdem fehlt das nötige Selbstvertrauen.