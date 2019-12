Möllmicke. Nico Stettner wird auch in der kommenden Fußballsaison Trainer des FC Sportfreunde Möllmicke sein.

Nico Stettner verlängert bei Sportfreunde Möllmicke

Der 29-jährige B-Elite-Lizenzinhaber hat dem Wendschen A-Kreisligisten die Zusage für die kommende Saison am Dienstagabend in einem Gespräch mit der sportlichen Leitung gegeben. „Unser Konzept stimmt mit dem des Trainers überein“ so Thorsten Niederschlag.

Durch die modernen Trainingsmethoden erkenne man nach der abgelaufenen Hinserie die Handschrift des Trainers. „In meinem ersten Jahr als alleinverantwortlicher Trainer der Sportfreunde hat die Mannschaft und ich eine Entwicklung genommen, die ich sehr gerne fortführen möchte.“

Der gebürtige Alcher ist nunmehr seit fünf Jahren in MickeMöll und möchte als Spielertrainer den Verein in der Liga weiter etablieren und an die Spitzengruppe heran führen.

Der „Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft, die außergewöhnliche Unterstützung der Zweiten Mannschaft und nicht zuletzt die sehr gute Zusammenarbeit mit dem Vorstand“ nannte Stettner als Gründe für eine Verlängerung seines Engagements in Möllmicke. „Es passt einfach“.

Gespräche mit potenziellen Neuzugängen

„Obwohl wichtige Spieler wie Michael Bienenda oder Christian Sturm zu Beginn der Saison nicht mehr zur Verfügung standen, Jan Hein verletzungsbedingt ausgefallen ist und ihm womöglich das Laufbahnende droht, und mit Idriss Mamane ein wichtiger Spieler aus dem Kader gestrichen wurde, haben wir mit dem dünnen Kader viel erreicht. Wir werden den Trainer und die Mannschaft unterstützen wo es nur geht“ so Ansgar Viol 2. Vorsitzender des FCM.

Der Verein führt bereits Gespräche mit potenziellen Neuzugängen. Viol: „Vielleicht ist ja die ein oder andere personelle Überraschung dabei. Der aktuelle Kader in den wir großes Vertrauen haben, soll in der Breite besser aufgestellt sein und gerade jungen Spielern die Möglichkeit bieten, sich im Seniorenbereich weiterzuentwickeln und Fuß zu fassen. Das sind wir den Jungs schuldig.“

Die Mannschaft leiste nicht nur im Spiel und Trainingsbetrieb gute Arbeit sondern auch neben dem Fußballplatz. Das ist Kameradschaft und Identifikation mit dem Verein“ lobt Ansgar Viol die gesamte Truppe. Kleine Randnotiz: Andreas Grub wird ab sofort die sportliche Leitung um Ansgar Viol und Thorsten Niederschlag ergänzen.