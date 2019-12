Neuer Trainer des VSV Wenden bekannt

Vorzeitig einen echten Kracher gezündet haben die Verantwortlichen des Fußball-Landesligisten VSV Wenden. Am letzten Tag des Jahres präsentieren die Wendener einen Nachfolger für Jörg Rokitte, der das Traineramt noch bis zum Sommer am Nocken bekleidet.

Auf seiner Homepage verkünden die Wendener, dass Avdi Qaka in der kommenden Saison das Kommando übernimmt. Avdi Qaka, bis zum Saisonende noch Trainer des Bezirksligisten VfR Rüblinghausen, löst Jörg Rokitte ab, der nach dem Rücktritt seines Nachfolgers Manuel Fernholz am 3. Oktober wieder einsprang und bis zum Saisonende das Trainerzepter am Nocken schwingt.

Avdi Qaka wechselt zum VSV Wenden.. Foto: meinolf Wagner

„Die Sportliche Leitung um Christoph Clemens freut sich, mit Avdi Qaka einen erfahrenen und engagierten Trainer für die Saison 2020/2021 gefunden zu haben“, so die Mitteilung auf der Homepage des VSV Wenden.

Qaka war insgesamt sechs Jahre Trainer beim VfR Rüblinghausen und stieg mit dem Verein 2018 in die Bezirksliga auf.