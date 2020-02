Er war eine der dunkelsten Stunden in der Vereinsgeschichte der Sportfreunde Dünschede, dieser 1. Juni 2016. An diesem Tag stieg das Team aus dem Repetal, jahrelang als Landesligist die Nummer eins im Attendorner Fußball, nach einer 2:3-Niederlage im Entscheidungsspiel gegen den TuS Lenhausen in die Kreisliga B ab.

Seit dem Sommer 2019 spielt Dünschede wieder im Kreisliga-Oberhaus. Vor dem Start in die Restsaison am 1. März zu Hause gegen den Stadtrivalen SV Türk Attendorn sprachen wir mit SF-Spielertrainer Matthias Lönze, der die Sportfreunde zurück in die Kreisliga A geführt hat.

Wo stehen die Sportfreunde Dünschede nach der langen Winterpause?

Matthias Lönze: Es ist immer schwer, die Vorbereitung auf die Meisterschaft zu projizieren. Grundsätzlich aber sind wir für die anstehenden Aufgaben bestmöglich eingestellt.

Wie zufrieden sind Sie mit dem bisherigen Saisonverlauf als Tabellenzehnter mit 22 Punkten?

Unter diesen Rahmenbedingungen, als Aufsteiger, bin ich zufrieden. Wir mussten und müssen auf wichtige, erfahrene Stützen verzichten, die sportlich und menschlich große Lücken hinterlassen.

Ist der Klassenerhalt nach wie vor das erklärte Saisonziel?

Definitiv. Das war er von Anfang an. Wir wollen so schnell wie möglich die notwendigen Punkte holen.

Mit Türk Attendorn kommt der Tabellendritte, der nach der 2:3-Hinspielniederlage noch eine Rechnung mit Dünschede offen hat. Wie stark schätzen Sie den Gegner ein, gegen den Sie im Kreispokal mit 1:8 untergegangen sind?

Im Pokalspiel mussten wir leider erfahren, wie groß die Qualität von Türk ist, wenn man sie gewähren lässt. Kommen sie ins Rollen, wird es oft ein Selbstläufer. In der Meisterschaft hatten wir einen klaren Plan, den wir erstklassig umsetzen konnten und haben hochverdient gewonnen. Es muss aber schon alles für uns passen.

Türk Attendorn will noch aufsteigen. Ist dieses Ziel Ihrer Ansicht realistisch?

Es wird auf einen spannenden Dreikampf zwischen RW Lennestadt, Rothemühle und Türk Attendorn hinauslaufen. Kleinigkeiten werden entscheiden. Der Verein mit der größten Konstanz, auch gegen die vermeintlich ,,Kleinen“, wird sich durchsetzen.

In Dünschede erinnern sich viele Anhänger noch an die goldenen Landesligazeiten mit Trainern wie Dieter Görke oder Mimi Dinter. Bekommen Sie diese Nostalgie auch mit?

Natürlich schwelgt der ein oder andere Zuschauer oder Ex-Spieler gerne in diesen Erinnerungen. Wir können nur die Gegenwart aktiv beeinflussen und für positive Schlagzeilen sorgen.

Der Rivale aus Helden ist wohl nicht mehr zu retten. Bedauern Sie den wahrscheinlichen Wegfall des Repetal-Derbys?

So lange Helden noch rechnerisch die Klasse erhalten kann und wir Punkte für den Klassenerhalt benötigen, bleibt die Frage unbeantwortet. Natürlich haben Derbies immer einen besonderen Stellenwert und einen gewissen Reiz.

Wie würden Sie die aktuelle Vereinsphilosophie der Sportfreunde Dünschede beschreiben?

Wir setzen voll auf die eigene Jugendarbeit. Unter meiner Regie haben wir elf Eigengewächse in die 1. Mannschaft eingebaut, die mittlerweile unsern Stamm bilden. Weitere werden bereits in der kommenden Saison folgen. Der Verein kann sehr stolz auf diese Entwicklung sein. Dies wird auch im Umfeld positiv registriert. Das ist der absolut richtige und notwendige Weg, um den Verein nachhaltig zu entwickeln.

Würden Sie nicht gerne auch mal einen gestandenen Fußballer holen, der schon höherklassig gespielt hat?

Wir halten Augen und Ohren offen. Wenn es die Situation hergibt und der Spieler sportlich und menschlich ins Gefüge passt, werden wir die Option sicher berücksichtigen.

Wie lange wird es den Spielertrainer Matthias Lönze noch geben?

So lange, wie ich sicher und kontinuierlich durch Leistung überzeuge und die Jungs sportlich auf dem Platz unterstützen und unser Spiel durch Impulse positiv beeinflussen kann. Es ist aber auch denkbar, dass ich demnächst auch mehr Einfluss von außen ausübe.

Gibt es mittelfristig Pläne, mit Dünschede wieder überkreislich zu spielen oder ist das in absehbarer Zeit unrealistisch?

Die weitere Integration der jungen Spieler und die sportliche Entwicklung der Mannschaft steht klar im Vordergrund. Ob daraus kurzfristige Erfolgserlebnisse resultieren, wäre natürlich wünschenswert, ist aber nur schwer planbar.

Wie sehen Sie den heimischen Amateurfußball aktuell aufgestellt?

Der heimische Fußball ist immer noch attraktiv und den ehrenamtlichen Helfern, Trainern, Vorständen, Offiziellen, Schiedsrichtern und Zuschauern ist es zu verdanken, dass wir Sonntag für Sonntag ein breites und interessantes Angebot schaffen. Speziell für den Kreis Olpe ist die aktuelle Entwicklung in den höheren Ligen natürlich sehr erfreulich. Mit geringen Mitteln wird teilweise Außergewöhnliches geleistet.