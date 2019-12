Martin Häner: Glücksfall für Kinder, Kicker und Handballer

Man stelle sich vor: Borussia Dortmund liegt im Finale der Champions-League-Finale hoch im Rückstand. Lange ist nicht mehr zu spielen, der Triumph, der Pokal mit den Henkeln glänzt am Spielfeldrand im Flutlicht. Ist räumlich so nah, aber sportlich so weit weg.

In einer ähnlich aussichtslosen Situation steckte BVB-Fan Martin Häner. Doch es war kein Spiel. Es war bitterster Ernst. Die Diagnose Krebs. Mit 25 Jahren.

Doch Häner, heute 63 Jahre alt, tat das, was gute Fußballer tun, und was seine Borussia auch getan hätte: Kämpfen, kämpfen, kämpfen. „So einfach wollte ich mich damit nicht abfinden. Ich habe mir nach der ersten Diagnose in Düsseldorf eine Zweit-Meinung in Köln eingeholt“, erinnert sich Martin Häner. Aber auch das Ergebnis war niederschmetternd.

Schwierig war neben dem komplizierten Krankheitsbild auch der Start in das heute so erfolgreiche Unternehmen die Steuerkanzlei Häner&Partner in Wenden und Olpe. „Kein Geld, keine Sicherheiten, kein Darlehen und keine Mandanten,“ so blickt Martin Häner zurück auf die harte Zeit. Aber: „Ich hatte viele gute Wegbegleiter und tolle Mitarbeiter. Und Menschen, die es gut mit mir meinten.“ Was nicht minder wichtig war: „Mir hat ein bekanntes Geld-Unternehmen Vertrauen entgegengebracht und so ging es langsam aber stetig aufwärts.“

Prioritäten durch Krebs verschoben

Am Ende hat Martin Häner diesen Kampf gewonnen. Und der hat sein Leben geprägt. In jener Zeit hatten sich die Prioritäten verschoben. Er betrachtete Wichtiges von Unwichtigem genauer. „Ehrenamtlich helfen und verschiedene Projekte anstoßen“ gehörte zu den wichtigen Dingen. So wurde Martin Häner Gründungsmitglied der Deutschen Kinderhospiz-Stiftung.

Seit 1989 gibt es in Olpe die Kinderhospizbewegung. Am 10. Februar 1990 wurde der Deutsche Kinderhospiz-Verein gegründet. Daraus ist das Kinderhospiz „Balthasar hervorgegangen. Der offizielle Gründungsakt der Deutschen Kinderhospiz-Stiftung wurde am 10. Februar 2007 im Olper Kolpinghaus vollzogen.

„Die Gelder werden für die Aktivitäten der deutschen Kinderhospizbewegung verwendet“, betont Martin Häner, „die größte Aufgabe besteht darin, die Familien in ihren schweren Zeiten zu unterstützen“.

Seine Erfahrungen treiben Martin Häner unaufhaltsam dazu an, sich mit hohem persönlichen Einsatz im Ehrenamt einzubringen und dies weiter auszubauen. Er hat ein sehr gutes Gespür dafür, was richtig und falsch ist. Darüber hinaus ist er in der Lage, nicht in festgefahrenen Bahnen zu denken, sondern abseits der vorgegebenen Wege nach Lösungen zu suchen und diese auch zu finden.

Innere Stimme führt nach Wenden

Ursprünglich wollte er in der Olper Innenstadt starten. „Mir sagte eine innere Stimme: Geh nicht nach Olpe, sondern nach Wenden“, erinnert sich Martin Häner, „der Mietvertrag war schon unterschrieben, konnte aber im beiderseitigen Einvernehmen und mit gutem Willen auf beiden Seiten aufgelöst werden“.

Es ging stetig aufwärts. Die großen beruflichen Kenntnisse und Erfahrungen von Martin Häner waren auch in den Gremien des FLVW gefragt. So gehörte er der Expertengruppe Steuern/Finanzen des Verbandes an, die auch die Lizenzvergabe für die Klubs der Oberliga und NRW-Liga regelt. Unter Martin Häners Federführung wurde 1998 ein Steuermodell für die Umsatzsteuerentwicklung der Vereine entwickelt, das bis heute noch aktuellen Bestand hat.

„Das Finanzministerium Düsseldorf hat über das Verfahren Jahr 1999 mit einer verbindlichen Auskunft den Startschuss gegeben. Es gab eine große Unterstützung durch das Finanzamt Olpe“, erinnert sich Martin Häner an diesen erfreulichen Beschluss. Der hat große Auswirkungen auf die Wirklichkeit. Etwa beim Bau eines Kunstrasens, einer Investition im sechsstelligen Euro-Bereich. Häner: „Nach diesem Modell bekommen Fußball-Klubs, die eine Finanzierung eines Kunstrasenplatzes in Angriff nehmen, den größten Teil der Umsatzsteuer wieder erstattet“. Die DJK Bonzel hatte als erster Verein im heimischen Kreis dieses Modell in Anspruch genommen.

Gespräch mit Putin in perfektem Deutsch

Einer der beruflichen Höhepunkte von Martin Häner war die Reise vor zehn Jahren mit einer deutschen Wirtschaftsdelegation nach Moskau. „Ich hatte schon vorher Kontakte in den Kreml“, erinnert sich Martin Häner an diesen spektakulären Trip.

Morgens um vier Uhr wurde Martin Häner in seinem Hotel in Moskau geweckt und mit einer bereitgestellten Bezugsperson in Richtung Luftwaffenstützpunkt abgeholt. Mit zügiger Fahrt ging es über die Autobahn zum Zielort. „Allerdings fuhr auf dieser Autobahn nur ein einziges Auto und das waren wir,“ erzählt Martin Häner, „alles war ganz geheim und mit riesigen Sicherheitsvorkehrungen versehen. Kurz vor der Abbiegung zum Luftwaffenstützpunkt musste meine Begleitperson den Wagen verlassen und so ging es für mich in diesem Riesenreich alleine weiter“.

Die Eingangstraße zum Stützpunkt wurde von Sicherheitskräften des Präsidenten Wladimir Putin lückenlos gesichert. Diese hatten eine Kalaschnikow im Anschlag. Die Sicherheitskräfte lagen auch auf den Dächern der Anlage.

Plötzlich erschienen Staatspräsident Wladimir Putin und Gennadi Andrejewitsch Sjuganow, Vorsitzender der Kommunistischen Partei und der Duma. Häner: „Einfach unvergesslich.“

„Mit Präsident Wladimir Putin hatte ich in einer angenehmen und freundlichen Atmosphäre ein ungezwungenes Gespräch in perfektem Deutsch. Alles ganz locker“, sagte Martin Häner. Spannend war es anschließend mit Gennadi Andrejewitsch Sjuganow. „Mit ihm habe ich fast zwei Stunden in einer Antonov 72 über mögliche Investitionen gesprochen“.

Martin Häners Qualitäten sprachen sich herum. Über den Fußball hinaus. Auch die Deutschen Handball-Liga bat ihn um Hilfe bei der Lizenzierung der Vereine. Gern, dachte sich Martin Häner, denn die Liebe zum Handball, dieser rasanten und packenden Sportart, war bei Martin Häner schon immer vorhanden. Deshalb ist er auch im Beirat des Gesamtvereines VfL Gummersbach.

Fußball-Start in Dahl/Friedrichsthal

In diesem Zuge konnte er Handballnationaltorhüter Carsten Lichtlein als Mitarbeiter für seine Steuerkanzlei gewinnen. Häner: „Carsten war ein toller Mitarbeiter und ist jetzt ein enger Freund. Er hat nie den Star raushängen lassen.“ Sein Unternehmen bietet den Spielern des VfL Gummersbach, zum Beispiel Nationalspieler Simon Ernst, bei ihren beruflichen Aktivitäten Hilfestellung. Denn es gibt ein Leben nach der sportlichen Laufbahn.

Diese Verbindungen machten Martin Häner zum Reisenden in Sachen Handball. Bei den Weltmeisterschaften 2007 in Deutschland, 2015 in Katar, 2017 in Frankreich, 2019 in Deutschland und Dänemark war er als Fan dabei, ebenso bei den Europameisterschaften in Polen 2016 und Kroatien 2018. Alles selbstverständlich im Mannschaftshotel.

Aber angefangen hat alles mit dem Fußball. Die ersten Schritte mit dem runden Leder machte der Borussia-Dortmund-Fan beim SV Dahl/Friedrichsthal. Zweiter Vorsitzender war Martin Häner beim VfR Rüblinghausen von 1995 bis 1998, danach diente dem Verein aus dem Hintergrund. Den Bau des Kunstrasenplatzes, der wohl imposantesten Tribüne weit und breit und den zweimaligen Um- und Anbau des Sportheimes begleitete Martin Häner maßgeblich. Sein Credo: „Man muss nicht unbedingt in der ersten Reihe stehen, um Gutes zu tun“.

Häner liegt Jugend am Herzen

Am Herzen liegt ihm ganz besonders die Jugendabteilung. „Gerade da ist es wichtig, dass man vernünftige und gute Trainer hat.“ Bei seinem Verein hat sich das bewahrheitet. Der Nachwuchs ist überaus erfolgreich, nach der A-Jugend hat nun auch die B-Jugend der SG Rüblinghausen/Hillmicke/Iseringhausen/Dahl/Friedrichsthal (RHID) den Sprung in die Bezirksliga geschafft.

Für Martin Häner ist die Nachhaltigkeit die größte Wichtigkeit im Gesamtpaket des VfR Rüblinghausen. So werden Berufserkundungstage in Kooperation mit der Firma Hufnagel und Gebrüder Kemper angeboten, denn so kann sich der Nachwuchs über Berufsbilder informieren. „Unser Ziel ist es, im Verbund den Jugend- und Seniorenfußball im oberen Bereich zu halten“

Bis heute ist Martin Häner motiviert, ehrenamtlich zu helfen, ihm macht es Freude. Auch weil „wir beim VfR Rüblinghausen ein tolles Team bestehend aus verschiedene Menschen mit unterschiedlichen Charakteren haben.“ An diese Menschen und Wegbegleiter denkt Martin Häner im Treffen mit unserer Zeitung. An die aus dem Sport, und an die aus der Kinderhospiz-Bewegung. Was ihn das Leben gelehrt hat, fasst er in einen Satz zusammen: „Man muss dankbar sein“.

Das Lob kommt postwendend zurück: „Martin hat beim VfR Rüblinghausen vieles gemacht und noch mehr erst möglich gemacht. Dabei weiß er, zwischen den Chancen auf der einen und den Risiken und Beschränkungen auf der anderen Seite, die ein ehrenamtlich geführter Verein nun mal hat, sehr zu unterscheiden. Man kann sich auf Martin 100-prozentig verlassen. Er ist ein Glücksfall für den VfR Rüblinghausen“, lobt VfR-Vorsitzender Joachim Schlüter Martin Häner.