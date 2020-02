Marcel Hagenbäumer kommt zum FC Altenhof zurück

Hagenbäumer ist nach den Stationen TuS Erndtebrück, FC Altenhof, SV Ottfingen seit dem Jahr 2017 in Hünsborn in der Landesliga als Stammtorwart aktiv.

Beim FCA wird Marcel Hagenbäumer ab Sommer 2020 als spielender Torwarttrainer tätig sein. „Wir freuen uns sehr, dass wir Marcel vom FCA überzeugen konnten. Marcel ist seit Jahren einer der besten und konstantesten Torhüter in der Umgebung. Gerade in der jetzigen sportlich schweren Zeit ist es wichtig das wir ein positives Zeichen setzen können“, sagt Mike Brado, Trainer des FCA in der Saison 2020/21 und freut sich über die Zusage des Keepers.

Überzeugendes Konzept

Marcel Hagenbäumer: „Ich hatte in der Vergangenheit hier in Altenhof ein super Jahr. Es war für mich sofort eine Option, wieder nach Altenhof zurückzukehren. Ich freue mich zudem auf die Zusammenarbeit mit den anderen Torhütern und dem jungen Trainerteam.“

Dominik Holterhof, Sportlicher Leiter, ergänzt: „Marcel ist ein sehr guter Torhüter, aber auch sein Konzept, als Torwarttrainer die anderen Torhüter weiterzubringen, hat uns überzeugt. Ich denke er wird uns mit seinem absoluten Siegeswillen auch weiterbringen.“