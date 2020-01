Lennestadt: Fairplay steht beim Stadtpokal an erster Stelle

Am kommenden Wochenende findet in der Halle auf’m Ohl das Hallenfußball-Stadtpokalturnier von Lennestadt statt. Ausrichter des Turniers um den „Sparkassen-Cup“ sind in diesem Jahr der SSV Elspe und Vatanspor Meggen. Der SSV Elspe ist darüber hinaus auch der Titelverteidiger. Das Eröffnungsspiel bestreiten die SG Kirchveischede/Bonzel und der FC Langenei/Kickenbach am Samstag um 13 Uhr. Das letzte Vorrundenspiel findet um 18.40 Uhr statt. Am Sonntag, 11. Januar, geht es ab 13 Uhr mit der Entscheidungsrunde weiter. Das Endspiel ist für 18 Uhr geplant.

Der besondere Reiz in diesem Jahr beim Lennestadt-Pokal: „Der Sieger des Turniers wird das Hallen-Masters des Kreises Olpe am 25. und 26. Januar ausrichten. Da geht es um Geld, das ist eine finanziell lukrative Sache“, sagte Rainer Krahl vom Stadtsportverband Lennestadt.

Gruppen in Elspe ausgelost

Das Stadtpokalturnier von Lennestadt ist mit zwölf Mannschaften das größte Hallenturnier im Kreis Olpe. Gespielt wird in der Vorrunde am Samstag in drei Vierergruppen. Die beiden erstplatzierten jeder Gruppe sowie die beiden besten Dritten qualifizieren sich für die Zwischenrunde am Sonntag.

Die Gruppen wurden am Montagabend im Klubhaus des SSV Elspe ausgelost. Im Rahmen der Auslosung appellierte Rainer Krahl an die Vertreter der Vereine, im Vorfeld des Turniers, alle Spieler an Fairplay und an vorbildliches Verhalten auf und neben dem Spielfeld zu erinnern. „Unschöne Vorfälle wie im Vorjahr wollen wir nie wieder erleben“, sagte Krahl.

Fairplay steht im Vordergrund

Das soll schon vor den Spielen zum Ausdruck kommen. „Als Besonderheit werden wir beim Turnier das Thema Fairplay mehr in den Fokus rücken und die Mannschaften vor und nach dem Spiel zum Handshake aufrufen“, erklärt Christoph Heimes vom Ausrichter SSV Elspe.

Zum Sportlichen: Hüseyin Ayhan, Geschäftsführer von Vatanspor Meggen, und vom Sponsor Sparkasse ALK erwiesen sich bei der Auslosung als echte Glücksfeen, denn sie „zauberten“ drei attraktive Gruppen aus der Lostrommel.

Todesgruppe A

In der nominell stärksten Gruppe A treffen Westfalenligist FC Lennestadt, die A-Kreisligisten FC Langenei/Kickenbach, SG Kirchveischede/Bonzel und C-Ligist TuS Halberbracht aufeinander.

Titelverteidiger SSV Elspe trifft in der Vorrundengruppe B auf Lokalkonkurrent RW Lennestadt, den SV Maumke und den SV Trockenbrück. „Eine interessante Gruppe“, sagte Michael Thielmann, Sportvorstand des SSV Elspe, bei der Auslosung.

Mit vermeintlich leichteren Gegnern hat es Co-Gastgeber Vatanspor Meggen zu tun: SG Saalhausen/Oberhundem, SG Bracht/Oedingen und SV Oberelspe. Deshalb meinte Vatanspor-Geschäftsführer Hüseyin Ayhan: „Wir nehmen die Favoritenrolle in unserer Gruppe gerne an.“

Der große Favorit auf den Titel ist aber sicher Westfalenligist FC Lennestadt. Aber das war er im vergangenen Jahr auch. Doch dieses Mal soll es wieder klappen. „Als klassenhöchste Mannschaft muss es unser Ziel sein, das Turnier wieder zu gewinnen. Und natürlich wollen wir auch das Masters-Turnier ausrichten. Wir sind gut drauf. Das haben wir bei unserem Neujahrsturnier vergangene Woche gezeigt. Beim Stadtpokal werden wir noch breiter aufgestellt sein. Denn da sind auch die ‚Hallenspezialisten‘ Florian Friedrichs, Steffen Hebbeker, Moritz Thöne und Venhar Bivolaku wieder dabei. Fehlen wird dagegen Marco Holterhoff wegen Grippe“, berichtete FCL-Trainer Jürgen Winkel.

RW Lennestadt will ins Halbfinale

Sport im Kreis Olpe Masters wird vor den Halbfinalspielen ausgelost Vor den Halbfinalspielen werden die Gruppen für das Masters-Turnier ausgelost. Das teilte Pokalspielleiter Ulrich Keine mit. Der Sponsor, die Sparkasse ALK, hat insgesamt 1000 Euro Prämien für die Halbfinalisten ausgelobt. Der Sieger erhält 400 Euro, der Zweite 300 Euro, der Dritte 200 Euro und der Viertplatzierte noch 100 Euro.

Ein Selbstläufer werde es allerdings nicht. „Wir müssen schon Vollgas geben. Wir haben ja letzte Jahr erlebt, was in der Halle alles passieren kann. Auf einmal mussten wir gegen Elspe ins Neunmeterschießen und habe da prompt verloren. Ich glaube schon, dass Elspe auch diesmal wieder eine gute Rolle spielen will. Und auch RW Lennestadt hat beim FCL-Neujahrsturnier gezeigt, dass sie eine gute Mannschaft haben.“

Wolfram Wienand, Trainer des Kreisliga-A-Spitzenreiters RW Lennestadt, hofft, dass seine Mannschaft an die gute Leistung vom FCL-Neujahrsturnier anknüpfen kann. Da gab es in den fünf Vor- und Zwischenrundenspielen fünf Siege. Nur das Halbfinale gegen den FC Lennestadt II ging – vom 1:2 im Neunmeterschießen um Platz drei einmal abgesehen - mit 0:1 verloren.

„Wir wollen auch beim Stadtpokal eine gute Rolle spielen. Das Halbfinale ist unser Minimalziel. Natürlich ist für mich der FC Lennestadt als Westfalenligist der klare Favorit. Die waren schon beim Neujahrsturnier stark. Und da haben die ja nicht mal mit kompletter Kapelle gespielt“, sagte Wolfram Wienand. Für ihn sei das Turnier letztlich eine „gute Trainingseinheit unter Wettkampfbedingungen“. Wienand: „Für uns ist es wichtig, im Rhythmus zu bleiben und dass sich keiner verletzt. Denn ab 1. März geht es dann mit ganz wichtigen Spielen um die Meisterschaft weiter.“

Ausrichter sieht FC Lennestadt in Favoritenrolle

Beim Titelverteidiger SSV Elspe hofft man schon ein wenig, an den Triumph vom vergangenen Jahr anknüpfen zu können. „Der Sieg im letzten Jahr war natürlich ein Riesenerfolg für uns. Und auch beim Masters-Turnier haben wir uns sehr gut verkauft. Natürlich möchten wir wieder eine gute Rolle spielen. Der große Favorit ist aber natürlich der FC Lennestadt. Die sind Westfalenligist und haben eine sehr gute Hinrunde gezeigt. Neben einem guten Abschneiden ist es für uns wichtig, verletzungsfrei zu blieben“, sagte Elspes Sportvorstand Michael Thielmann.

Sein Vorstandskollege Christoph Heimes pflichtet Michael Thielmann bei: „In der Favoritenrolle ist sicher der FC Lennestadt als Westfalenligist zu sehen. Der SSV Elspe hat als Titelverteidiger eher Außenseiterchancen. In der Halle ist aber auch immer viel möglich.

Rainer Krahl vom Stadtsportverband sieht die Favoritenrolle nicht so klar. „Sicher ist der FC Lennestadt favorisiert. Aber in den letzten Jahren war es immer spannend. Es ging oft sehr knapp zu. Nicht nur Elspe im Vorjahr, auch Maumke und Langenei haben schon für Überraschungen gesorgt“, erinnerte Krahl an so manch spannendes Turnier.