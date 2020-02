Kreis Olpe. Vor dem Start der Fußball-Kreisliga B am kommenden Wochenende baten wir die Verantwortlichen der Liga um ihre Tipps.

Die Winterpause neigt sich auch in den unteren Amateurligen dem Ende entgegen. Viele spannende Entscheidungen stehen an. Wer steigt auf, wer muss runter, wem gelingt die Überraschung? Das sagen die 16 Vereinsvertreter.

FSV Gerlingen II

1. Platz, 78:27-Tore, 45 Punkte

Stefan Büdenbender, Sportlicher Leiter des Herbstmeisters, sieht „am Liebsten uns“ ganz oben und gab für den souveränen Spitzenreiter das Ziel Aufstieg aus.

GW Elben

2. Platz, 74:32-Tore, 41 Punkte

Auch Elben-Coach Tobias Stevens sieht den FSV Gerlingen II ganz vorne und stellte klar, dass auch sein Team „den Sieben-Punkte-Vorsprung auf den dritten Tabellenplatz sicher nicht mehr hergeben will“.

SG Finnentrop/Bamenohl II

3. Platz, 52:38-Tore, 34 Punkte

SG-Trainer Michael Hennes: „Den FSV Gerlingen und GW Elben sehe ich klar vorne. Wir wollen unsere Position dahinter bestätigen und eine ähnlich gute Rück- wie Hinserie spielen.“

Ostentrop/Schönholthausen

4. Platz, 44:31-Tore, 33 Punkte

„Gerlingen ist natürlich der klare Favorit, gefolgt von Elben. Wir werden alles geben, um nochmal ganz vorne, vor allem aber Relegationsplatz Drei anzugreifen“ analysierte der 2. Vorsitzende Michael Stell.

Vatanspor Meggen

5. Platz, 46:28-Tore, 32 Punkte

„Den Relegationsplatz hinter den klaren Favoriten FSV Gerlingen II und GW Elben“ gab Geschäftsführer Hüseyin Ayhan als Ziel für die Rückrunde aus.

SG Albaum/Heinsberg

6. Platz, 37:35-Tore, 31 Punkte

Einen einstelligen Tabellenplatz rief Geschäftsführer Johannes Ramm als Saisonziel für Albaum/Heinsberg aus, während er in der Zweiten des FSV Gerlingen und Grün-Weiß Elben die Aufstiegsfavoriten sieht.

SV Rahrbachtal

7. Platz, 69:35-Tore, 27 Punkte

Der sportliche Leiter Helmut Weiskirch wünscht sich für die junge Rahrbachtaler Mannschaft eine stabile und erfahrungsreiche Rückrunde und erwartet vor allem den Kampf um Platz drei als sehr knappes Rennen. „An Gerlingen und Elben wird aber kaum noch jemand drankommen.

SV Listerscheid

8. Platz, 50:53-Tore, 27 Punkte

Hubertus Springob, 1. Vorsitzender: „Die beiden oben, Gerlingen und Elben, sind zu stark, um sich den Aufstieg noch nehmen zu lassen. Wo der SV Listerscheid landet, wird sicherlich auch damit zusammenhängen, ob und wann sich unsere Verletztenliste endlich lichtet. Wenn alle fit sind, ist auch Platz Drei noch möglich.“

SG Saalhausen/Oberhundem

9. Platz, 43:42-Tore, 25 Punkte

„Gerlingen steigt auf. Elben ist zwar gerade auf Platz zwei, aber ich glaube, dass zwei bis drei Vereine wie beispielsweise Vatanspor Meggen da noch ein Wörtchen mitreden werden“, vermutete Nico Rettler. Für sein letztes Halbjahr als Cheftrainer der SG Saalhausen/Oberhundem ist die Top 6 das Ziel.

SC Drolshagen II

10. Platz, 31:39-Tore, 23 Punkte

„Spannend wird es oben wohl nur noch im Kampf um den dritten Platz hinter Gerlingen und Elben“, vermutete der Sportliche Leiter Tobias Stahlhacke, der die Zweite seines Vereins am Saisonende gerne auf einem einstelligen Tabellenplatz sehen würde.

SG Rhode/Biggetal

11. Platz, 34:41-Tore, 19 Punkte

Im letzten Halbjahr als Spielgemeinschaft geht es sportlich zwar um nichts mehr, Trainer Ricco Holz ist sich dennoch sicher, dass „sich die Mannschaft nochmal gut präsentieren wird“. Im Aufstiegsrennen „haben Gerlingen II und Finnentrop/Bamenohl II die größte Qualität.“

SG L.O.K.

12. Platz, 31:49-Tore, 19 Punkte

„Gerlingen und Elben werden wohl aufsteigen, die haben einfach die größte Qualität“, so Volker Köhler, Sportlicher Leiter der SG Lütringhausen-Oberveischede-Kleusheim (L.O.K.), „wir wollen unsere Serie aus den letzten Spielen fortsetzen und so schnellstmöglich in sicherere Regionen vordringen.

SV Brachthausen/Wirme

13. Platz, 38:70-Tore, 19 Punkte

„Oben wird es ganz eng, da gibt es viele Aspiranten! Vor allem im Kampf um den Relegationsplatz“, so SV-Trainer Zoran Jonjic, der für seine Mannschaft einen engen, aber letztlich erfolgreichen Abstiegskampf prognostizierte

VSV Wenden II

14. Platz, 36:50-Tore, 15 Punkte

Christoph Clemens hofft, dass die Zweitvertretung des VSV die Saison auf einem Nichtabstiegsplatz beendet, „völlig egal auf welchem“. Auch er sieht die Aufsteiger in Gerlingen und Elben.

TV Rönkhausen

15. Platz, 36:65-Tore, 11 Punkte

Trainer Ralf Sonnenberg stellte klar: „Für uns zählt nur der Klassenerhalt.“ Wer das Rennen um die Spitzenplätze macht, hängt laut dem Rönkhauser Trainer auch davon ab, wie der Abstiegskampf der ersten Mannschaft des FSV Gerlingen in der Fußball-Westfalenliga verläuft.

SC Bleche/Germinghausen

16. Platz, 22:86-Tore, 7 Punkte

„Gerlingen und Elben werden sich durchsetzen, die Teams sind mit Qualität gespickt. Unser Ziel ist es, den Klassenerhalt noch zu schaffen“, sagte Kevin Mankel, Geschäftsführer des SC Bleche/Germinghausen und ergänzte, dass es „von Vorteil sein könnte, dass viele uns schon abgeschrieben haben.“