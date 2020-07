JSG Ottfingen/Wenden/Altenhof mit neuen A-Jugendtrainern

Wenden. Die Jugendspielgemeinschaft Ottfingen/Wenden/Altenhof (JSG OWA) konnte für die Saison 2020/21 ein neues Trainergespann für die A-Jugend gewinnen.

Das gab die JSG per Pressemitteilung bekannt. Ralf Decher, der über einen großen Erfahrungsschatz im Senioren- und Juniorenbereich verfügt, übernimmt die Rolle des hauptverantwortlichen Trainers für die A1-Junioren. Hierbei wird er von Thorsten Jung unterstützt, der ebenfalls im Juniorenbereich Erfahrungen sammeln konnte.

Ralf Decher war zuletzt beim SC Bleche/Germinghausen aktiv und konnte dort die Mannschaft in die Kreisliga B führen. In der Saison 2014/15 hat er die A-Jugend des VSV Wenden in die Bezirksliga geführt. „Wir sind froh mit Ralf und Thorsten ein erfahrenes Trainergespann engagieren zu können, um unsere ältesten Jugendspieler optimal auf den Seniorenbereich vorzubereiten“, so Jens Solbach, Sportlicher Leiter Jugend FC Altenhof.

Acht OWA-Mannschaften am Start

Des Weiteren sieht sich die JSG OWA in allen Altersklassen gut gerüstet für die Saison 2020/21. „Wir wollen den eingeschlagenen Weg der JSG OWA weiterführen und die guten Saisonleistungen der Mannschaften, die sich durch zwei knapp verpasste Aufstiege zeigen, in der kommenden Saison bestätigen.

Um auch in den älteren Jahrgängen den Leistungsgedanken voranzutreiben, werden wir in der kommenden Saison in der A- und B-Jugend eine Zusammenarbeit mit der JSG Gerlingen/Möllmicke praktizieren, die aufgrund personeller Engpässe ihre Spieler über Zweitspielrecht in der JSG OWA spielen lassen“, berichtet Marius Gerigk, Jugendleiter VSV Wenden, zufrieden.

In der nächsten Saison wird die JSG OWA in den vier Altersklassen D- bis A-Jugend mit acht Mannschaften an den Start gehen, die alle durch erfahrene und engagierte Trainer betreut werden. „Wir sind froh mit den meisten unserer bisherigen Trainer auch in der kommenden Saison die gute Zusammenarbeit fortsetzen zu können und hoffen, dass die Saison 2020/21 im Bereich der Junioren möglichst planmäßig starten kann“, ergänzt Bernd Diekmann, Jugendleiter SV Ottfingen.