Joshua Holterhoff gelingt ein Quantensprung

Was aber alles überstrahlte in Dortmund, waren die überragenden Vorstellungen zweier U18-Athleten, die ihre Bestleistungen geradezu pulverisierten. Mit Johanna Pulte von der SG Wenden und Joshua Holterhoff vom TV Olpe stießen zwei Nachwuchskräfte in Bereiche vor, die fast einem Quantensprung glichen.

Johanna Pulte, im zweiten Jahr U18, versuchte im Vorjahr vergeblich, die Norm für die Deutschen Meisterschaften über 1500 Meter zu knacken. Im Herbst plagten sie Rückenprobleme. „Doch die hat sie nun überstanden“, sagte Trainer Egon Bröcher, „mich stimmte das Training der letzten Wochen schon sehr optimistisch.“

Sensationelle Zeit

Egon Bröchers Optimismus trog nicht. „Johanna lief ein sehr kontrolliertes Rennen, steckte zunächst in einem Pulk von vier, fünf Läuferinnen“, schilderte der SG-Trainer den Auftakt mit elf Teilnehmerinnen. Dann habe sie sich nach vorne orientiert und es kristallisierte sich ein Trio heraus, das die Entscheidung unter sich ausmachen würde.

Ein besonderes Augenmerk galt Finja Berenbrinker vom LC Paderborn, Kaderathletin und im Cross sehr stark. Mit dabei war zudem Leonie Borchers von der LG Dorsten. Egon Bröcher: „Johanna konnte den Kontakt zu den beiden halten und sich in der Endphase absetzten.“ Aber es war nicht nur der Titel - vor allem die Zeit war sensationell. Mit 4:44,19 Minuten erfüllte sie die DM-Norm und war gleich rund zehn Sekunden schneller als ihre Bestzeit.

Bundestrainerin schaut aufmerksam zu

Ein Quantensprung, diesmal sogar im wahrsten Wortsinn, gelang Joshua Holterhoff vom TV Olpe. Seine Bestleistung lag bei 1,85 Meter. Es folgte eine längere Pause, verletzungsbedingt. Karl-Heinz Besting (SC Olpe): „Joshua hatte sich im Vorfeld der Meisterschaften einen schnelleren Anlauf erarbeitet. Trotz der kurzfristigen Umstellung klappte im Wettkampf alles.“

Und wie. Eine konsequente durchgezogene Kurvenlage, ein effektiver Fußaufsatz und ein guter technischer Bewegungsablauf in der Steigungsphase und der Lattenüberquerung waren die Grundlage, seine Saisonbestleistung gleich um zehn Zentimeter zu verbessern. Brigitte Kurschilgen, Bundestrainerin, verfolgte aufmerksam den Hochsprung und hatte natürlich jede Mange Tipps parat.

Joshua Holterhoff wird sie beherzigen. Er hat endgültig Lunte gerochen: „Ich habe das Bogenschießen aufgegeben und konzentriere mich voll auf die Leichtathletik.“ Die Olper Verantwortlichen, aber auch die unter ihrem Mädchennamen Brigitte Holzapfel wohl besser bekannte ehemalige Weltklasse-Hochspringerin, nahmen es erfreut zur Kenntnis.

Es war ein dramatischer Wettbewerb. Drei Springer meisterten die 1,90 Meter, so dass die Anzahl der Fehlversuche den Ausschlag geben musste. Louis Robertz (LGO Dortmund) kam fehlerfrei bis 1,90 Meter, während Joshua Holterhoff und Benny Madu (Blau-Weiß Annen) je zwei Fehlversuche hatten. Silber für beide Athleten war der Lohn.

Einen weiteren Titel holte Annica Deblitz vom SC Olpe über 60 Meter. Im Vorlauf schon Schnellste, behielt die Nerven. Im Finale wiederholte sie diese Zeit und wurde gemeinsam mit Leni Otte vom TV Wattenscheid Westfalen-Meisterin. Bronze sprang für Frederik Wehner in der Männerklasse über 800 Meter in 1:58,74 Minuten heraus.

Bronze auch für die neue Startgemeinschaft Olpe/Lennestadt/Fretter. In der Besetzung Paula Simon, Annica Deblitz, Helena Tröster und Wiebke Rosemeyer steigerten sie ihre erst kürzlich aufgestellte Bestzeit um rund eineinhalb Sekunden auf 1:44,36 Minuten. Die bereits erzielte DM-Norm von 1:47,50 Minuten wurde damit erneut getoppt.