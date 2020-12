Jonas Klur: "Lassen Sie sich nicht verängstigen"

So ist es im letzten Jahr und die Welt noch in Ordnung: Jonas Klur (links), hier mit Vikar Christian Albert eine Woche vor dem Weihnachtsfest 2019 in der Wallfahrtskapelle in Dörnschlade.

Höxter/Altenhof. Ein unvergessliches Jahr liegt 2020 liegt hinter uns. Das gilt besonders auch für Jonas Klur.

Der ehemalige Fußballer der SpVg Olpe, der 2008 mit der SpVg Olpe unter Trainer Rolf Middeke in die Westfalenliga aufstieg, ist seit August 2017 Vikar in Höxter und darüber hinaus begeisterter Fußballer. Und wie in alten Zeiten am Kreuzberg sehr erfolgreich: Mit dem SV Höxter stieg der 33-Jährige im Frühjahr in die Bezirksliga auf.

Und dennoch war 2020 auch für Jonas Klur insgesamt kein schönes Jahr. Der Grund: natürlich die Corona-Pandemie. Nach dem Osterfest kann auch das Weihnachtsfest nicht im üblichen Rahmen gefeiert werden.

Der Olper Ex-Fußballer Jonas Klur als Vikar in Höxter Der Olper Ex-Fußballer Jonas Klur als Vikar in Höxter

Ausgerechnet in der Adventszeit kam der zweite harte Lockdown. Jonas Klur versuchte das Beste draus zu machen: „Ich habe versucht, das herauszuholen, was ging. Mit verschiedenen Gruppen haben wir statt Adventsfeiern Andachten in der Kirche gehalten. So konnten wir uns gefahrlos begegnen und Stärkung im Glauben in diesen herausfordernden Zeiten finden. Manche Treffen laufen jetzt wieder digital ab und ich habe des Öftern einzelne Familien und Personen zu Hause besucht.“

Den sonst üblichen Besuch in der Heimat im Kreis Olpe wird es in diesem Jahr wohl nicht geben. „Wahrscheinlich komme ich nicht nach Hause. Vor allem für die Gottesdienste und am Heiligen Abend habe ich ein paar Gäste zu mir eingeladen“, sagt Jonas Klur über seine persönlichen Planungen zum Weihnachtsfest.

Es war ein aufregendes und – hoffentlich – einmaliges Jahr. Das hofft auch Jonas Klur: „Nie hätte ich so etwas wie die Maßnahmen in der Corona-Zeit für möglich gehalten. Wenn mir einer in 2019 gesagt hätte, dass Bischöfe bald ihren Gläubigen raten, nicht zur Kirche zu gehen, hätte ich ihn für verrückt erklärt und ausgelacht“, sagt Jonas Klur.

Dominoeffekt der Absagen

Im ersten Lockdown im Frühling war viel Improvisationstalent gefragt. „Ich habe täglich die Messe mit dem Pfarrer gefeiert, allerdings ohne Gemeinde. Mit der Gemeinde haben wir im März angefangen, jeden Abend still in der Kirche zu beten. Mit den Schülern habe ich digital kommuniziert und mich darangegeben, im Digitalen ein wenig Fuß zu fassen. Ich habe einen Youtube-Kanal und einen Zugang bei Instagram eingerichtet. Des Öfteren habe ich durch Telefonate versucht, den Kontakt zu manchen Menschen zu halten. Aber es blieb auch viel Zeit zum Lesen und Spazierengehen“, erzählt Jonas Klur.

Dadurch schöpfte – und schöpft - Jonas Klur viel Kraft. „Durch Gebet, Bewegung, Lesen und indem ich das, was möglich war, auch getan habe“, sagt Jonas Klur auf die Frage, wie er bisher persönlich durch die Corona-Krise gekommen ist.“

Jonas Klur erinnert sich noch gut, wann er zum ersten Mal von Einschränkungen durch das Corona-Virus in Berührung kam: „Mitte März hatten wir eine Klausurtagung mit dem Pfarrgemeinderat. Da war es in der Luft, dass bald für längere Zeit öffentliche Gottesdienste abgesagt werden und das Leben zum äußeren Stillstand gelangen wird. Eine Art Dominoeffekt der Absagen hatte da begonnen.“

Für Jonas Klur eine bittere Erfahrung: „Das Schlimmste war, dass viele kranke und alte Menschen isoliert waren und seelisch vertrocknet sind.“

Die Sorge galt dabei nicht nur den Menschen in Höxter und Umgebung, sondern auch seinen Freunden in der Heimat im und in Italien, von wo man besonders düstere Nachrichten in Sachen Corona vernehmen musste.





„Vor allem meine sauerländischen Freunde haben mich darüber auf dem Laufenden gehalten, was im Kreis Olpe geschieht. In Italien habe ich von einer befreundeten Ordensschwester aus der Lombardei erschreckende Schilderungen gehört, wie das dortige Gesundheitssystem kollabiert ist. Auch jetzt ist die Lage in Italien wieder angespannt. Aber sie ist etwas entspannter als hier, trotz der nächtlichen Ausgangssperre. Die Pfadfinderfreunde aus Trastevere berichten, dass dort die Gruppenstunde zurzeit stattfinden können, was bei uns in Höxter nicht der Fall ist“, berichtet Jonas Klur, der von 2011 bis 2016 in Rom Theologie studierte.

Erster Lockerungen im Sommer: Überwältigend!

Nach rund zwei Monaten kamen dann die ersten Lockerungen. Jonas Klur freute sich riesig: „Das war überwältigend trotz aller Anspannung. Mit einer befreundeten Familie hatte ich vorher ausgemacht, dass wir beim ersten öffentlichen Gottesdienst ein sehr cooles spanisches Lied spielen. Es heißt Resucitó – Er ist auferstanden. Die Leute hat das mitgerissen. Sie sind sofort aufgestanden und haben mitgeklatscht, was untypisch für Westfalen ist. Im Nachhinein haben sich viele bedankt und eine Dame meinte, dass man spürbar die Freude über den Auferstandenen erleben konnte.“





https://dcx.funkemedien.de/dcx/documents#/doc/doc7dr6pkctl8j1m8q7f1f74

Doch die Freude über die Lockerungen währte nur ein knappes halbes Jahr. Mitte Dezember – just in der Weihnachtszeit folgte der der zweite Lockdown. Im Bezug auf den ersten Lockdown meint der Vikar: „Es ist immer ein wenig müßig, sich im Nachhinein in Besserwisserei zu üben. Aber in jedem Fall hätte man die alten und kranken Personen nicht so isolieren sollen. Was mich vor allem bedrückt, ist, dass viele einsam gestorben sind“, kritisiert Jonas Klur dann doch einige Maßnahmen.

Trotz der vielen negativen Erlebnisse im Jahr 2020 lässt sich Jonas Klur nicht unterkriegen und gibt seinen Optimismus für die Zukunft im Allgemeinen und das Jahr 2021 im Besonderen an die Menschen weiter: „Lassen sie sich nicht verängstigen. Es war und ist vieles möglich, wenn man sich nicht von der Angst lähmen lässt. Es gibt einen, der ist stärker, auch als der Tod. Bei ihm können wir Ruhe finden.“