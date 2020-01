Joachim Schlüter: „Ohne Mitstreiter kommt man nicht voran“

Eine ereignisreiche erste Saisonhälfte 2019/20 liegt hinter den Fußballern. Für uns ein Anlass, im schon traditionellen Interview mit dem FLVW-Kreisvorsitzenden Joachim Schlüter die jüngsten Entwicklungen im Fußball im Allgemeinen und im Kreis Olpe im Besonderen Revue passieren zu lassen.





Frage : 2019 war für Sie sicherlich ein ganz besonderes Jahr. Im Juli haben Sie das Bundesverdienstkreuz erhalten. Was bedeutet das für Sie?

Joachim Schlüter: Zum einen habe ich mich darüber persönlich gefreut. Es kommt ja nicht so häufig vor, dass der Sport hier vertreten ist. Meine Verdienste konnte ich in vielen Gesprächen relativieren, denn ohne Mitstreiter kommt man im Sport nicht voran. Und ohne Unterstützung der Familie schon gar nicht.





Im April wurden Sie zum vierten Mal zum FLVW-Kreisvorsitzenden gewählt. 2020 sind Sie genau zehn Jahre im Amt. Etwas provozierend gefragt: Haben Sie die Entscheidung, erneut zu kandidieren, irgendwann bereut?

Nein, das nicht. Sicherlich gibt es auch weniger schöne Momente, aber das Positive überwiegt deutlich. Das muss bei ehrenamtlichem Engagement auch immer so sein.





Worüber haben Sie sich in der Hinrunde 2019/20 besonders gefreut?

Sportlich: Die Herbstmeisterschaften der SG Finnentrop-Bamenohl in der Westfalenliga und der SG Albaum/Heinsberg in der Frauen-Bezirksliga. Organisatorisch: Die Änderungen der Spielansetzungen auf Kreisebene wurden positiv angenommen. Spielausfälle durch winterliche Verhältnisse hielten sich in Grenzen.





Sprechen wir mal ein paar Problemfelder der letzten Jahre an: Wie steht es um den Frauenfußball im Kreis Olpe?

Die Lage hat sich auf Kreisebene deutlich verbessert. Die Kreisligisten sind in den unterschiedlichen Ligen im HSK, Siegen-Wittgenstein und Lüdenscheid gut angekommen. Ob es mal wieder eine eigene Kreisliga gibt, wird man sehen. Ein Weg zurück gibt es immer. Aber das muss der Wille der Vereine sein und daran orientieren sich die Fußballinstanzen im Kreis Olpe. Dass es in der Landesliga nach dem Rückzug zweier Teams keinen Absteiger gibt, obwohl der Drittletzte sich in zwölf Spielen nur Niederlagen und 122 Gegentore eingefangen hat, ist aus sportlicher Sicht schon ärgerlich.





Wie sieht es bei den Schiedsrichtern aus?

Unsere Schiedsrichter machen einen guten Job, sind motiviert. Zu 99 Prozent laufen die Spiele reibungslos ab. Ärgerlich ist die schwache Beteiligung an den Ein-Tages-Lehrgängen zur Ausbildung zum Schiedsrichter. Jeder neue Schiedsrichter hilft enorm weiter, auch wenn man nur ein Jugendspiel im Monat leitet. Da muss von den Vereinen mehr kommen.





Und wie sehen Sie die Entwicklung im Jugendfußball. Es gibt immer weniger Mannschaften. Und wenn, dann teilweise in Dreier-, wenn nicht sogar Vierer-Spielgemeinschaften?

Wir müssen mit den Kindern und Jugendlichen auskommen, die überhaupt zur Verfügung stehen. Wenn es weniger werden, kann man das Angebot für den Einzelnen oft nur durch Spielgemeinschaften möglich machen. Natürlich werden die Namen der Mannschaften, vor allem bei Vierer-SGs ungewöhnlich lang, so dass immer wieder mit Spott und Häme darüber gesprochen und in der Zeitung geschrieben wird. Immerhin vier von sechs überkreislichen Jugendmannschaften sind Spielgemeinschaften. Als Alternative bleibt sonst die Abmeldung Masse. Auch das hat es schon bei altehrwürdigen Vereinen gegeben.





Machen Sie sich Sorgen um die Zukunft des Fußballs im Kreis Olpe?

Nein, ehrlich nicht. Natürlich haben die Vereine spezifische Sorgen, Mitarbeitergewinnung und die Finanzen stehen da ganz oben. Aber die Strukturen sind in Ordnung. Dass dies so bleibt, ist kein Selbstläufer, sondern bedeutet harte Arbeit und viel Engagement.





Die Kreisspruchkammer musste sich 2019 mit vielen unangenehmen Vorkommnissen, auch mit Problemen bei Mannschaften mit Migrationshintergrund, beschäftigen. Wie sehr ärgert Sie das?

Das ist schon ein erhebliches Ärgernis. Die Zahl der Verfahren ist ähnlich wie in den Vorjahren. Aber das Maß an Unsportlichkeit hat in einzelnen Fällen deutlich zugenommen. Eine Tendenz, die wir in ganz Westfalen feststellen und der wir uns mit aller Härte entgegenstellen.

Wir werden darauf spürbar reagieren. Wir fordern einen fairen Umgang untereinander und dass der Fairplay-Gedanke und der Respekt voreinander niemals verloren gehen. Natürlich gehören Emotionen zum Sport dazu, aber es gibt Grenzen, die nicht überschritten werden dürfen.





Im letzten Jahr gab es vermehrt tätliche Angriffe auf Schiedsrichter. Gab es auch Vorfälle im Kreis Olpe und wie würden Sie reagieren, wenn dies vorkommen sollte?

Im Kreis Olpe gab es, Gott sei Dank, in den letzten Jahren keine tätlichen Angriffe auf Schiedsrichter. Ich möchte mir das auch nicht vorstellen und jetzt schon an Reaktionen überlegen. Ich vertraue da auf unsere bewährte Sportgerichtsbarkeit.





Ein Schwenk zum VfR Rüblinghausen, bei dem Sie ja ebenfalls Vorsitzender sind. Sie müssen sich für die nächste Saison nach sechs Jahren einen neuen Trainer suchen. Avdi Qaka geht zum VSV Wenden. Um in der immer noch währenden Weihnachtszeit im Bild zu bleiben: Ist am Birkendrust in Sachen neuer Trainer inzwischen weißer Rauch aufgestiegen?

Die Farbe wechselt so langsam von schwarz nach weiß.





Mit Platz sieben zur Winterpause können Sie ja eigentlich sehr zufrieden sein. Oder überwiegt eher ein wenig der „Frust“, dass die letzten drei Spiele verloren wurden?

Die Niederlagen sind durch die lange Verletztenliste und somit dünne Personaldecke zu erklären. In der Rückrunde sollte und muss das aber anders werden, sonst ist Platz sieben nicht zu halten.





Was steht als nächstes wichtiges Thema auf der Agenda?

Im Beirat des Westdeutschen-Fußball-Verbandes wollen wir die Reform der Spielsperren auf den Weg bringen. Auf den Punkt gebracht sollen ab der nächsten Saison die Spielsperren nicht nach Wochen, sondern nach Spielen bemessen werden. Das hat das Schinden von fünften Gelben Karten vor einem spielfreien Wochenende oder unwirksame Sperren in der Winterpause ein Ende.





Mal weg vom Fußball im Kreis Olpe. Ende September waren Sie beim DFB-Bundestag dabei, auf dem Fritz Keller zum neuen DFB-Präsidenten gewählt wurde. Hat er Ihre Erwartungen nach drei Monaten erfüllt oder hat er sie eher enttäuscht?

Ich bin keineswegs enttäuscht. Man muss sich klar machen, dass Fritz Keller als Seiteneinsteiger einen großen und leider etwas unaufgeräumten Laden wie den DFB nicht von heute auf morgen auf Vordermann bringen kann. Aber ich bin mir sicher, er setzt die richtigen Impulse. Und gibt mit seiner Vita dem ehrlichen und fairen Fußball ein Gesicht.





Zur Nationalmannschaft. Trotz der gelungenen EM-Qualifikation hat man den Eindruck, dass sich seit der WM-Pleite 2018, vor allem weil daraus personell keine Konsequenzen gezogen wurden, kaum noch jemanden für sie interessiert. Selbst mittelgroße Stadien wie in Mönchengladbach sind bei Länderspielen höchstens zu 75 Prozent gefüllt. Fritz Keller will das nun mit der Aufhebung des Stehplatzverbots beheben. Ist das nicht so, als ob ein Arzt eine Krebserkrankung mit einer Spalt-Tablette bekämpfen würde?

So krank sehe ich das Umfeld der Nationalmannschaft noch nicht, aber mit etwas Wohlfühlmedizin ist es auch nicht getan. Doch die fehlende Nähe von Nationalelf und Fußballfan ist schon signifikant und leider seit Jahren gewachsen. Das muss sich wieder ändern und dazu kann etwas mehr Südkurvenfeeling bei den Spielen als ein Schritt in die richtige Richtung schon beitragen.





Zum Schluss zur Bundesliga. Da dürfen die Themen Videobeweis und Handspielregel nicht fehlen. Es sollte eigentlich alles besser werden, doch es wurde eher noch schlechter. Was läuft da schief?

Grundsätzlich kann niemand dagegen sein, wenn eine unparteiische externe Stelle spielentscheidende Szenen klärt und korrigiert. Der Amateurfußball kommt nun schon über 100 Jahre ohne dieses Hilfsmittel aus. Unterschiedliche Sichtweisen über Spielszenen tragen zur Stimmung bei, man bleibt im positiven Sinne im Gespräch. Fußball lebt von einfachen, klaren Regeln, die jeder verstehen kann und die immer und überall gleich angewendet werden. Bei der Handspielregel ist man von Verständlichkeit und Vergleichbarkeit in der Anwendung leider meilenweit davon entfernt.



Welche Wünsche haben Sie für 2020?

Eine weiterhin gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Vereinen und in unseren Gremien. Und persönlich für Jeden: Gute Gesundheit und dass der Verein des Herzens Meister wird. Letzteres wird sicher nicht bei allen gelingen.