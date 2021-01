Hamburger SV: Moin, Fans, klappt's diesmal mit dem Aufstieg?

Olpe. Klappt es diesmal endlich mit dem Aufstieg? Oder endet die Saison für den Fußball-Zweitligisten Hamburger SV wiederum enttäuschend?

Diese bange Frage stellen sich auch HSV-Fans aus dem Kreis Olpe. "Gute Frage, antwortete Volker Köhler (45), Sportlicher Leiter der SG Lütringhausen/Oberveischede/Kleusheim und langjähriger Kapitän der SpVg Olpe, "wenn ich jetzt in ein Wettbüro ginge, könnte ich auf alles tippen, aber nicht auf den HSV. Die Mannschaft ist für mich nach wie vor ein Buch mit sieben Siegeln".

Gebranntes Kind scheut das Feuer, sagt der Volksmund. Nach den Abstürzen des HSV auf der Zielgeraden 2019 und 2020 haben sich die Zweifel an der Konstanz der Hamburger offenbar bei seinen Anhängern eingebrannt . Daran ändert auch die frisch errungene Halbzeitmeisterschaft nichts.

Besuch bei Uwe Seeler

Heinz Ohm, Landwirt aus Rhonard, ist 78 Jahre, und Fan des Hamburger SV, seit er denken kann, wie er sagt. Er erinnerte sich: "Wir haben letztens auch mal sechs Punkte Vorsprung gehabt, haben gegen Stuttgart nach 2:0-Führung noch 2:3 verloren, und nachher kamen sie noch nicht einmal in die Relegation rein".

Am heutigen Dienstag wird er sein landwirtschaftliches Tagwerk eher beenden, um dem HSV beim Spitzenspiel in Düsseldorf die Daumen zu drücken. Nur eine, wenn auch wichtige Etappe. "Und nach Bochum müssen wir auch noch", mahnt Heinz Ohm Vorsicht an.

Wie lange Ohm schon HSV-Fan ist, wird klar, wenn man weiß, warum er es wurde. "Ich fand den Uwe Seeler Klasse, als Fußballer und als Mensch, und von seiner Einstellung her", verriet er, "deshalb war ich schon in der Regionalliga Nord ein Fan". Also vor der Bundesliga-Gründung 1963. Vor vier Jahren gelang es Heinz Ohm tatsächlich, sein großes Idol, den Mann, der die deutsche Nationalmannschaft zur Fußball-Weltmeisterschaft 1966 schoss, in Hamburg zu treffen, im Hotel Engel. Da saßen sie gemeinsam am Tisch, Uwe Seeler bestellte sich einen Kakao. Die Kellnerin stellte einen großen Teller mit Keksen dazu und Uwe sprach zu den Umsitzenden: Nehmt euch ruhig. Ohm: "Mein Bruder packt sofort da rein, da schlug ihm Uwe Seeler auf die Finger: Ladies first, erst die Damen. So ist er, der Uwe".

Fahnenmast bleibt kahl

Seine beiden Töchter, von denen eine Mitglied beim Hamburger SV ist, haben sich dafür eingesetzt, dass ein solches Treffen zustande kommt. "Unser Vater würde gerne mal den Uwe Seeler treffen, ob das denn nicht mal möglich wäre", schrieben sie an die Geschäftsstelle.

Zusammen mit dem Antwortschreiben enthielt das Paket auch eine große HSV-Fahne. Wenn man von Altenkleusheim nach Olpe fuhr, sah man das blaue Tuch mit der Raute keck im Winde wehen. Doch seit einiger Zeit erblickt man nur den kahlen Fahnenmasten. "Die Nachbarn haben schon immer gelacht, wenn der HSV ständig einen auf den Sack bekam. Da habe ich sie runter genommen", nennt Ohm den Grund für die fehlende Fahne, "aber auch, um sie zu schonen". Eigentlich könnte er sie ja jetzt wieder aufhängen, da es so gut läuft. Aber da ist noch das Rest-Misstrauen. Die Erfahrungen der Vorsaison eben.

Und die Sehnsucht nach besseren Zeiten. Heinz Ohm: "Unser Futtermittelhändler ist Bayern Fan. Der sagt, wir müssen es unbedingt noch einmal schaffen, nach München zu fahren, wenn der HSV bei den Bayern spielt". In Hamburg hat er sich häufiger Spiele angeschaut, eine der Touren erreichte einen dunkelroten Bereich. Ohm: "Wir waren samstags in Hamburg, haben dort übernachtet, und hatten am Sonntag um 15 Uhr Taufe von einem Enkelkind. Ich habe schon gedrängelt, damit wir pünklich sind. Nur: Das Wetter war übelst auf der Autobahn, um 14.45 Uhr waren er und sein Begleiter immer noch auf der A45. Daheim, in Rhonard dann schnell den Sprung in den schwarzen Anzug, die Krawatte in die Jackentasche gestopft - und los. Den Schlips band sich Heinz Ohm in der Kirche.

Ob es diesmal hinhaut mit dem Aufstieg? Aktuell sei es den Hamburgern zumindestens mal gelungen, eine positive Grundstimmung herein zu kriegen, befand Volker Köhler. Was die Mentalität der Mannschaft anbetrifft, habe der HSV einen Schritt nach vorne gemacht. Das war nicht immer so. "Gegen Ende der Saison haben wir Spiele verloren, das ging ja gar nicht, gegen Sandhausen oder gegen Osnabrück. Das war ja eine Katastrophe, wenn man sieht, wie viel Punkte man da liegen gelassen hat".

Whatsapp-Gruppe im Dorf

Jetzt sei die Mischung zwischen Jung und Alt okay, und mit Sven Ulreich habe man einen erfahrenen Mann im Tor. "Das passt, auch mit dem Torodde vorne drin", sagt Volker Köhler und man beachte das Wortspiel um den Stürmer Simon Terodde.

Wie ist Volker Köhler eigentlich HSV Fan geworden? Fakt ist: im Kreis Olpe gibt es etliche. "Wir haben sogar eine HSV whatsapp-gruppe im Dorf", antwortete er, "das sind zurzeit sechs Leute".

Die Raute im Herzen trägt Volker Köhler seit der Zeit, als der Hamburger SV eine riesige Adresse war, 1982 und 1983 deutscher Meister, dazu noch Gewinner des Europapokals der Landesmeister. "Wir waren kleine Dötze, sieben oder acht Jahre, und irgendwo mussten wir uns ja positionieren. Von den Älteren hörten wir, das ist eine tolle Truppe, der HSV, mit dem Magath und so".

Das hängt auch mit den Jahrzehnten zusammen. Volker Köhler: "Die Generation vor mir, das waren viele Gladbacher, dann kamen so einige HSV-Fans, und ich kenne auch einige, die Werder Bremen sind." Ws kommt auch immer drauf an, welcher Verein gerade zu welcher Zeit erfolgreich ist. Und für Erfolg standen in den 80er Jahren der Hamburger SV und Werder Bremen.

Teures Tuch

Volker Köhler tendierte zum erstgenannten Verein. "Meine Mutter hat mir dann ein HSV Handtuch geschenkt, mit der Warnung: Wehe, du wechselst den Verein, das Handtuch war nämlich teuer". Mutters Sorge stelte sich als unbegründet heraus. Volker Köhler: "Trotz der sportliche Misserfolge hatte ich dann doch nicht mehr so den Mut zu wechseln, und mittlerweile bin ich mit 45 Jahren auch zu alt für einen Wechsel".