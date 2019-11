In Heggen

In Heggen Gemeinde Finnentrop feiert ihre Sport-Asse

Heggen. Die Gemeinde Finnentrop ehrte in feierlichem Rahmen in Heggen ihre Sportlerinnen, Sportler und Ehrenamtlichen.

„Champs and Friends“ war das Motto. Stefan Bischopink, der 2. Vorsitzende des Gemeindesportverbandes Finnentrop, eröffnete den Abend in der Schützenhalle in Heggen. Hier hatte der Schützenverein Heggen ganze Arbeit geleistet und war mit 15 Helfern im Einsatz.