Gerlingen. Gleich zwei Pokalendspiele sehen die Zuschauer am Samstag auf dem Bieberg in Gerlingen. Dabei strebt eine JSG einen besonderen Erfolg an.

Am Samstag werden am Bieberg in Gerlingen gleich zwei Kreispokalfinale der Juniorenfußballer ausgetragen. Es ist der Nachmittag der Jugend-Spielgemeinschaften.