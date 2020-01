Ganz Hillmicke ist Gemeindepokal

Schaut man im Klubraum des SV Blau-Weiß Hillmicke empor und lässt die Blicke schweifen, dann zeigt sich viel fußballerischer Glanz: Große Pokale, kleine Pokale, schöne und ästhetisch fragwürdige Trophäen stehen in Reih’ und Glied auf dem Bord unter der Zimmerdecke.

Viel Luft ist da nicht mehr zwischen den stummen Zeugen großer Triumphe. Aber für einen Pott würden die Hillmicker Sportsfreunde sofort und nur allzu gern Platz auf dem Brett schaffen: Für den Gemeindepokal Wenden.

Aber dass die Blau-Weißen in der nächsten Woche irgendetwas umräumen müssen, ist nicht wirklich realistisch. Zwar dürfen sie sich rühmen, der erste Masters-Gewinner überhaupt gewesen zu sein. Aber das ist drei Jahrzehnte her. Am kommenden Samstag und Sonntag gehen sie als C-Kreisligist in das enorm stark besetzte Turnier und damit als Außenseiter. Dennoch spielen sie eine Hauptrolle: Als Ausrichter.

Der Verein ist bereit. Das zeigte er gestern bei der Präsentation des traditionsreichen und hochkarätigen Sport-Events, das seinen Reiz auch aus der Tatsache bezieht, dass es auf hohem Niveau vollkommen unberechenbar, sprich: ohne einen echten Favoriten, ist.

Mit 1700 Euro Preisgeld ist das von der Volksbank unterstützte Turnier in Wenden das bestdotierte unter den Stadt- und Gemeindeturnieren im Kreis, hinzu kommen 375 Euro für den Wettkampf der zweiten Mannschaften am Freitag. Die Halbfinalisten des Hauptturniers bekommen einen Pokal.

Es ist eine Menge Arbeit zu leisten. Aber zugleich ist es eine Erleichterung, dass das bewährte Konzept, gewissermaßen der „Aktenordner“ mit all’ den Handgriffen, von Ausrichter zum nächsten weitergegeben wird. „Danke an Grün-Weiß Elben, sie haben uns mit allen Informationen versorgt,“ sagt Benjamin Kaufman an die Adresse des Gastgebers von 2019. Lambert Stoll, Vorsitzender des Gemeindesportverbandes, stellte fest: „Es ist ein eingespieltes Turnier, was sicherlich auch daran liegt, dass wir übers Jahr regelmäßige Zusammenkünfte mit den Vereinen haben. Wenn man an Stellschrauben drehen muste, dann hat man diskutiert und ist zumeist auch zu einvernehmlichen Lösungen gekommen.“

Insgesamt sind an den drei Turniertagen 65 Helfer beim Gemeindepokal im Einsatz, davon etwa 20 aus der Altliga. Der SV Hillmicke, der mit etwa 200 Mitgliedern nicht zu den größten Verein in der Gemeinde zählt, ist dankbar, dass die örtlichen Vereine mit anpacken, als da wären: Feuerwehr, Schützenverein, Gemischter Chor, Jungschützen, Freizeitclub, Theaterverein, Kirchenvorstand und Musikverein.

Spenden für ALS-Initiative

Die Hilfsbereitschaft untereinander ist groß im 1000-Seelen-Ort. „Das zeigt, dass das Vereinsleben in Hillmicke funktioniert und hier ein gutes Miteinander herrscht,“ hob Benjamin Kaufmann, 1. Vorsitzender des SV Hillmicke, hervor. So stehe man auch bereit, wenn andere Vereine ihre Veranstaltungen haben. Kaufmann: „Dann ist es für uns auch selbstverständlich, dass wir helfen.“

Eine Besonderheit hat das Turnier - und die zeugt von viel Herz: So wird der Verein die ALS-Spendeninitiative „Sternenlicht“ des an ALS erkrankten Thorsten Voß unterstützen, indem er in der Halle eine Spendenbox aufstellt. „Thorsten Voß ist ja mit dem Ort Hillmicke verbunden,“ erklärte Benjamin Kaufmann, „wir schauen, was zusammenkommt und werden die Summe dann aufrunden.“