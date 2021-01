Fußball und KSB: Anna Block bekommt alles unter einen Hut

Finnentrop. Was kommt nach der Schule? Viele junge Menschen wissen das selbst kurz vor dem Abschluss noch nicht genau.

Und Anna Block? Sie hat jetzt das Abitur in der Tasche. Um sich beruflich zu orientieren, absolviert die Torfrau des Frauenfußball-Bezirksligisten FC Finnentrop zunächst ein Freiwilliges Soziales oder Ökologisches Jahr. Dies ist beim Kreissportbund (KSB) Olpe möglich, der den Bundesfreiwilligendienst anbietet. Dabei kommt Anna Block sowohl in der Geschäftsstelle als auch in offenen Ganztagsschulen, Vereinen und bei Projekten zum Einsatz. Sie hofft auf viele Erfahrungen, die sie im Hinblick auf ihre weitere berufliche Orientierung nutzen kann.

Aufgewachsen ist Anna Block in Helden. Privat ist sie durch und durch sportlich und verbringt ihre Freizeit im Brachthäuser-Sportpark beim FC Finnentrop. Dort hat sie sich bisher als eine talentierte Torhüterin präsentiert. Dabei profitierte sie von ihren Einsätzen in der Jungenmannschaft des SC LWL 05, der seine Frauenmannschaft aufgelöst hatte. „Dadurch hat Anna Block eine extrem gute Vorausbildung“, erklärte Engelbert Schulte, 1. Vorsitzender des FC Finnentrop. Ungewöhnlich war es allemal, dass ein Mädchen in einer C-Junioren-Bezirksligamannschaft spielt.

Spaß am Ehrenamt

Nun, als BFD-lerin teilt sie sich mit einer weiteren Kollegin ein Büro. Sie leitet, wenn es das Corona-Hygiene-Konzept nicht gerade verbietet, Sport AGs in mehreren Ganztagsschulen, übernimmt die Hausaufgaben- und Übermittagsbetreuung an zwei Schulen, gibt Kinderturnen im Verein und leitet Fitness-Stunden für Menschen mit Behinderung bei der „Brücke Südwestfalen gGmbH“.

Außerdem stellt die 18-Jährige im Rahmen ihres Bundesfreiwilligendienstes ein eigenes Projekt auf die Beine, welches auf die Förderung der sozialen, emotionalen und interkulturellen Kompetenzen von Grundschulkindern abzielt. Zudem ist sie als Begleitung bei Veranstaltungen und Projekten der der Sportjugend im Kreissportbund Olpe eingesetzt.

"Ich hatte schon immer Spaß am Ehrenamt“, sagte Anna Block. Seit 2018 trainiert sie ehrenamtlich Jugendfußball-Mannschaften bei der JSG Dünschede/Helden. "Begonnen habe ich mit den Minikickern, dann habe ich zusammen mit einer Freundin die D-Jugend übernommen und in der aktuellen Saison trainieren wir die E-Junioren des Vereins", gibt sie Einblick in ihren sportlichen Lebenslauf. Sie hat den DFB-Junior Coach im Leistungszentrum des westfälischen Fußballverbandes in Kaiserau besucht und erfolgreich abgeschlossen. Darauf aufbauend absolvierte sie die Fußballtrainer C-Lizenz. Ebenso hat sich Anna Block dem Breitensport verschrieben. Hier absolvierte sie die Übungsleiter C-Lizenz für den Breitensport. „Hochinteressant, denn es ist die Grundvoraussetzung, dass man auch sportartenübergreifend tätig sein kann“. Doch zu ihrem Bedauern fallen etliche Aktionen wegen der Corona- Pandemie aus.

Absoluter Leistungsträger

Das gilt auch für ihre Einsätze bei den Finnentroper Fußballfrauen. Doch eines hat die kurze Saison gezeigt. Engelbert Schulte: "Sie hat sich in ihrer kurzen Zeit zum absoluten Leistungsträger entwickelt. Anna ist ein Allrounder mit der Fähigkeit, Spielzüge des Gegners im voraus zu erkennen. Wir sind froh, dass sie bei uns spielt. Sie macht einen zielorientierten Eindruck, sie wird ihren Weg machen“. Wie wahr. Symptomatisch war das Kreispokalfinale 2016 in Rhode. Da pendelte Anna Block vom FLVW in Kamen erst nach Rhode, dann wieder nach Kaiserau und zurück nach Helden. Ohne ihre Eltern und ihren Verein LWL 05 wäre diese Tortour nicht möglich gewesen. Gewohnt routiniert spulte sie ihr Programm ab.

Beeindruckend für ihr Alter ist die Spielöffnung, aber auch die Spielorganisation, sowie die Körpersprache, eben ein abgeklärter Eindruck. „ Anna ist in unserer Mannschaft die absolute Führungsspielerin auf Grund ihrer sportlichen Qualitäten“, stellte ihr früherer Trainer Joachim Extremera damals nach dem Finale in Rhode fest, "deshalb ist sie vom Trainerteam zur Spielführerin ernannt worden.“

Als 14-jährige Torhüterin Leistungsträgerin und Spielführerin einer Junioren-Bezirksligamannschaft zu sein ist außergewöhnlich und verdient großen Respekt und Anerkennung. Mit einer Sondergenehmigung dürfte sie auch noch bei den B-Junioren mitmachen. Und das hat sie auch. Bis Mitte 2019 spielte sie noch zusammen mit den Jungs beim SC LWL 05. Dann war Schluss, denn die Regularien des FLVW sahen keine weitere Zukunft von Anna Block in einer Jungsmannschaft vor. Gerne hätte sie auch in der A-Jugend weiter zusammen mit ihrer Mannschaft gespielt.

800 Kilometer im Monat

Schule, Training im Verein, DFB-Stützpunkt in Olpe, Torfrau, Training mit Alexander Klur in Kaiserau und spezielles Training mit dem früheren Jugendnationaltorhüter Jonas Ermes in Rönkhausen. Und immer wieder Spiele. „Es macht mir Spaß und ich vermisse nichts“, gab die 18-jährige Attendornerin zu verstehen. Ihre Orientierung ist Jonas Ermes, mit welchem sie auch heute noch im Rahmen ihres Projekts beim KSB in gutem Kontakt steht. Auch die Eltern kamen hierbei ins Spiel. Vater Jürgen und Mutter Silke hatten die Fahrten ins Sportzentrum Kaiserau einmal pro Woche übernommen. Dies waren 200 Kilometer hin und zurück, im Monat knapp 800 Kilometer.

Infokasten

Zur Person: Anna Block

Alter: 18 Jahre.

Vereine als Fußball-Torfrau: 2010 bis 2015 FSV Helden, 2015 bis 2020 SC LWL 05, seit 2020 FC Finnentrop.

Die Schule leide nicht an den sportlichen Aktivitäten, berichtete Anna Block, die am Rivius-Gymnasium in Attendorn gefordert wurde. „Ich nehme die Bücher mit und lerne auch auf den Fahrten“.