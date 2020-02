FSV Helden geht mit neuem Trainer in die Restsaison

Helden. Beim FSV Helden steht in der Rückrunde der Fußball-Kreisliga A ein neuer Trainer an der Seitenlinie.

Ex-Spielertrainer Constantin Pantel wird Nachfolger von Alexander Rotthoff, der von seinem Amt zurückgetreten ist. Das teilte Marius Pulte, 2. Geschäftsführer des FSV Helden, mit.

Rotthoff hatte die Mannschaft in der Rückrunde der Saison 2016/17 zusammen mit Pantel interimsweise übernommen und zum Klassenerhalt geführt. In der Saison 2018/19 bildeten beide erneut das Trainergespann der ersten Mannschaft und schafften wiederum den Klassenerhalt in der Kreisliga A. Ab der Saison 2019/20 hatte Rotthoff dann das alleinige Kommando der Mannschaft inne.

Nach der Hinrunde steht der FSV Helden allerdings auf dem letzten Tabellenplatz der Kreisliga A. Alexander Rotthoff hofft, dass der Mannschaft durch den neuen Coach wieder neue Impulse gegeben werden können, um die Kurve zu kriegen und um diese schwierige Situation zu meistern.