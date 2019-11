Gerlingen. Der FSV Gerlingen hat Dirk Hennecke mit sofortiger Wirkung von seiner Tätigkeit als Cheftrainer freigestellt.

Das teilte Stefan Büdenbender, Sportlicher Leiter des Fußball-Westfalenligisten, am Donnerstag Abend mit. „Nach einer Analyse innerhalb des Vorstands und Gesprächen mit der Mannschaft sah man sich gezwungen diesen Schritt gehen zu müssen,“ so formulierte es der Verein in seiner Mitteilung.