FC Lennestadt wird Erster und Zweiter

Obwohl mehrere wichtige Spieler, wie Florian Friedrichs, Steffen Hebbeker, Moritz Thöne und Venhar Bivolaku fehlten, hat Topfavorit FC Lennestadt I mit „blütenweißer Weste“, das heißt mit sieben Siegen in sieben Spielen, den Kremer-Cup im Rahmen seines Neujahrsturniers erfolgreich verteidigt.

Im Finale setzte sich der Titelverteidiger in der Halle auf’m Ohl mit 2:1 gegen die eigene zweite Mannschaft durch. Myles Schulz hatte den Titelverteidiger acht Minuten vor Schluss in Führung gebracht. Beladjel erhöhte auf 2:0. In der Schlussminute gelang Durim Hasani das 2:1.

Zwischenrunde füllt Zeitlücke

Zuvor hatte der Westfalenligist schon alle fünf Vorrunden- und Zwischenrundenspiele für sich entscheiden können. Im Halbfinale wurde der SV Rahrbachtal mit 2:0 ausgeschaltet, der wurde Dritter durch einen 2:1-Erfolg im Neunmeterschießen über Rot-Weiß Lennestadt. Der Kreisliga-A-Spitzenreiter aus Grevenbrück, der in der Vor- und Zwischenrunde ebenfalls ungeschlagen blieb, verlor zuvor im Halbfinale gegen den FC Lennestadt II mit 0:1.

Wie berichtet, waren in diesem Jahr nur acht statt zwölf Mannschaften zum Kremer-Cup gekommen. Die entstandene „Zeitlücke“ hatten die Verantwortlichen des FCL mit der Installation einer Zwischenrunde gefüllt, an der noch einmal alle acht Mannschaften teilnehmen durften. Das kam nicht überall so gut an. „Platz vier vergeben wir auch für den Turniermodus des Gastgebers“, lautete der Kommentar auf der Facebook-Seite des Viertplatzierten RW Lennestadt, der in der Vor- und Zwischenrunde als einzige Mannschaft neben dem FC Lennestadt I ungeschlagen blieb.

Jürgen Winkel freute sich über den erneuten Triumph bei seinem letzten Neujahrsturnier als Trainer des FC Lennestadt: „Wir haben die Erwartungen erfüllt. Ich freue mich sehr für die jungen Burschen. Ich glaube, die Zuschauer haben ein gutes Turnier gesehen, obwohl der Modus gewöhnungsbedürftig war. Aber es war mal etwas anders und am Schluss fand ich den Modus gar nicht so schlecht.“ Am Montag startet der Westfalenliga-Vierte in die Vorbereitung. Und dann das Stadtpokalturnier. Winkel: „Das wollen wir nach einem Jahr Pause wieder gewinnen und das Masters ausrichten.“

Thomas Stemmer, Trainer des Finalisten FC Lennestadt II, freute sich über den zweiten Platz: „Ich bin sehr zufrieden. Beinahe hätten wir im Finale ja noch das 2:2 gemacht. Aber egal. Sicher hat uns der Modus etwas Glück gebracht, dass wir nach dem 0:7 im ersten Zwischenrundenspiel gegen unsere erste Mannschaft noch einmal eine Chance aufs Halbfinale bekommen haben.“

Gut gefüllte Halle

Auch Franz Vetter, Trainer des Dritten SV Rahrbachtal, strahlte bei der Siegerehrung: „Nach dem Gemeindepokalsieg war das wieder eine gelungene Sache von meiner Mannschaft.“

RWL-Trainer Wolfram Wienand konnte kurz nach dem verlorenen Elfmeterschießen um Platz drei schon wieder lächeln. „Wir haben ein gutes Turnier gespielt und letztlich nur ein Spiel, das Halbfinale verloren. Sicher ist es ärgerlich, wenn man dann nur Vierter wird. Aber das ist kein Weltuntergang. Leider fehlte uns am Ende etwas die Power und wir waren zu hektisch.“

Zufrieden waren die Verantwortlichen des FC Lennestadt. Dessen Geschäftsführer Torben Jäkel bilanzierte nachher: „Die Halle war sehr gut gefüllt, wir haben viele spannende Spiele gesehen. Sicher war der Modus gewöhnungsbedürftig. Aber auch er hatte seinen Charme. So konnten Mannschaften, die am Anfang schwächer waren, noch einmal ins Turnier kommen. Und wenn dann auch noch die eigene erste gegen die zweite Mannschaft im Finale stehen, kann es sportlich nicht besser laufen.“