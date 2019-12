FC Lennestadt spielt am Ende wie entfesselt auf

Neun Tage vor Weihnachten tischte der FC Lennestadt den 500 Zuschauern Fußball wie Marzipan auf. Kurzum: Ein Genuss. Aber die ganze Herrlichkeit spielte sich erst in der zweiten Halbzeit ab. Vor der Pause hatte der FSV Gerlingen den gepflegteren Ball gespielt, konnte aber dem Sturmwirbel des FCL letztlich nicht mehr standhalten und musste den 4:1 (1:1)-Sieg der Platzherren hinnehmen.

„Ich bin mit der zweiten Halbzeit sehr zufrieden,“ sagte ein bestens aufgelegter FCL-Trainer Jürgen Winkel, der den Tempofußball, das schwungvolle Flügelspiel und die teils brillant herauskombinierten Chancen genossen haben dürfte.

Nach einem solchen Glanz sah es in der ersten Halbzeit nicht aus. Da hatten die Gerlinger den Gegner im Griff und sehr früh die 1:0-Führung auf dem Konto. FCL-Torwart Kevin Schulte hatte dem Gerlinger Dominik Zimmermann die Kugel genau in den Fuß gespielt. Zwei Minuten waren da um. „Das war natürlich ein Schock,“ redete Schulte nachher nichts schön, „ich bin mittlerweile 24 Jahre, das war nicht mein erster Fehler und wird nicht mein letzter sein. Der Ball ist kurz vorher gehoppelt.“ Dass der Patzer letztlich ohne Folgen blieb, machte Schulte an seinen Kameraden fest, die die Sache komplett drehten: „Wenn man so geile Jungs hat...Kompliment an die Mannschaft.“

Nachdem Florian Friedrichs in der 35. Minute mit einem Kopfball aus sechs Metern an einer tollen Fußabwehr von Christoph Sauermann gescheitert war, kam er dennoch vor der Pause zu seinem Tor, dem 1:1 mit dem Pausenpfiff.

Bivolakus Kunstschuss

Ein Doppelschlag in der 60. und 62. Minute brachte die Entscheidung. Da war zunächst der freche Freistoß von Venhar Bivolaku. Statt ihn von halblinks hoch in den Strafraum zu flanken, zog er den Ball zur Überraschung aller direkt und flach auf den kurzen Pfosten, Sauermann erwischte die Kugel nur noch knapp hinter der Torlinie. Bivolaku: „Ich habe gesehen, dass der Torwart weit am langen Pfosten stand und deswegen auf das kurze Eck gezielt. Ist zwar ein Risiko, hat aber geklappt.“ Es war nicht nur ein kunstvolles, sondern auch ein wichtiges Tor, dieses 2:1, denn Christian Schmidt ließ per Heber zwei Minuten drauf das 3:1 folgen. „Ich glaub, da waren die Jungs noch beim zweiten Gegentor und nicht richtig wach,“ vermutete FSV-Trainer Stefan Breuer nachher.

Er war enttäuscht. „Wir hatten uns viel vorgenommen, und ich denke, das hat man in der ersten Halbzeit auch gesehen.“ Eigentlich habe man „mit dem 1:0 auch in die Pause gehen“ wollen, aber wie schon letzte Woche in Brünninghausen vermochten die Gerlinger eine 1:0-Führung nicht zu halten. Nach dem 3:1 spielte der FC Lennestadt wie entfesselt auf, traf durch Christian Schmidt nach herrlicher Kombination zum 4:1 (81.) und durch Samuel Eickelmann den Pfosten.

Überschattet wurde die Schlussphase von einem Krankenwagen-Einsatz und einer längeren Spielunterbrechung. Grund: Ein Zuschauer war gestürzt und unglücklich mit dem Kopf aufgekommen. Heggi Hasenau auf der Pressekonferenz: „Wir können wohl Entwarnung geben.“ Von dieser Stelle: Gute Besserung!