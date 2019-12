FC Lennestadt jubelt dank Holterhoffs Fackel

Lennestadt. Durch einen Freistoß von Marco Holterhoff in der Nachspielzeit kommt der FC Lennestadt in Unterzahl einem 2:2 gegen die SG Finnentrop/Bamenohl.

Jürgen „Heggy“ Hasenau fasste die 92 packenden Minuten des Westfalenliga-Derbys zwischen dem FC Lennestadt und Spitzenreiter SG Finnentrop/Bamenohl passend zusammen. „Das war Werbung für den Fußball“, sagte der 2. Geschäftsführer des FC Lennestadt zum insgesamt leistungsgerechten 2:2 (1:1)-Unentschieden, nachdem er kurz zuvor Ralf Behle, dem Trainer der SG Finnentrop/Bamenohl, zur Herbstmeisterschaft gratuliert hatte.

Nicht nur Jürgen Hasenau war begeistert. Die Spieler wurden nach dem Abpfiff von den 500 Zuschauern auf dem Weg in die Kabinen von donnerndem Applaus begleitet.

Vor allem die Schlussphase hatte es in sich. Was war geschehen? In der 65. Minute bekam Lennestadts Steffen Hebbeker nach einen Foul an Mike Schrage an der Mittellinie Gelb/Rot vom schwachen Schiedsrichter Florian Schreiber aus Siegen. Nur acht Minuten später konnten die Gäste ihre zahlenmäßige Überlegenheit nutzen. Nach einer Rechtsflanke stand Tobias Kleppel am Fünfer ganz frei und drückte den Ball zum 1:2 über die Linie.

Kaum jemand glaubte noch an ein „Comeback“ der Gastgeber, denn zum einen spielte Finnentrop/Bamenohl danach sehr stark und der FCL darüber hinaus in Unterzahl.

Doch in der 90. Minute gab es einen 18-Meter-Freistoß in halblinker Position für den FCL Marco Holterhoff nahm sich ein Herz und jagte den Ball zum kaum noch erwarteten 2:2 ins lange rechte Eck. „Da standen so viele große Leute in der Mauer. Da habe ich es mal flach probiert. Der Ball ging zwar ins Torwarteck, war aber wohl schlecht zu erkennen. Insgesamt war das 2:2 gerecht“, freute sich Marco Holterhoff über seinen Geniestreich. Auch Ralf Behle geizte nicht mit Lob: „Ein Schuss wie ein Strich. Dass Marco so eine Fackel hat, weiß ich ja noch aus Kirchhundemer Zeiten.“

Phillip-Hennes-Traumfreistoß zum 0:1

Dass aber nicht nur der FCL einen exzellenten Freistoßschützen in seinen Reihen hatte, konnten die Zuschauer bereits in der 17. Minute erleben. Da gab es einen Freistoß in ähnlicher Position für die Gäste. Den versenkte Phillip Hennes unhaltbar zum 0:1 im FCL-Kasten. An der Führung konnte sich die SG aber drei Minuten erfreuen. Da schüttelte der in der ersten Hälfte überragende Florian Friedrichs Gegenspieler Lasse Strotmann ab, umkurvte Torwart Ingmar Klose und donnerte den Ball zum 1:1 in die Maschen.

Das war verdient. Denn der FCL war vor der Pause stärker, was auch zu Reaktionen bei Ralf Behle führte: „In der Halbzeit gab es eine etwas laute Ansprache“, verriet der SG-Coach. Das sollte fruchten, denn Behles Mannschaft wurde stärker und hatte auch gute Chancen. Die beste davon in der 60. Minute, als FCL-Keeper Kevin Schulte einen Kopfball von Moritz Stange aus fünf Metern mit den Fingerspitzen glänzend an den Pfosten lenkte.

Ja, und dann kam eben die bereits beschriebene turbulente Schlussphase mit Platzverweis und je einem Tor auf beiden Seiten. „Bis zu dem Platzverweis war es ein 50:50-Spiel. Die Gelb/Rote Karte hat uns dann in die Karten gespielt. Da mussten wir eigentlich den Sack zumachen. Wir haben auch zu viel liegen lassen. Aber insgesamt war das 2:2 verdient“, sagte Ralf Behle.

FCL-Trainer Jürgen Winkel war begeistert: „Ich bin mächtig stolz auf meine Mannschaft und ziehe vor ihr den Hut. In der zweiten Halbzeit hat sie wohl noch mehr als 100 Prozent gegeben. Nach dem 1:2 und in Unterzahl muss man gegen die beste Mannschaft der Liga erstmal so zurückkommen. In den letzten zehn Minuten sind wir mit der Umstellung auf die Dreierkette volles Risiko gegangen und sind mit dem verdienten 2:2 belohnt worden.“